Offre de vols directs deux fois par semaine à partir du 18 janvier 2025

HONG KONG, 2 décembre 2024 /CNW/ - Hong Kong Airlines a célébré son 18e anniversaire le 28 novembre et a annoncé la reprise des vols directs vers Vancouver, au Canada, à compter du 18 janvier 2025. Les services bihebdomadaires offriront des options de voyage supplémentaires aux passagers voyageant entre Hong Kong et Vancouver, et à ceux qui se connectent par Hong Kong.

Vancouver a été la première destination nord-américaine de Hong Kong Airlines, lancée en juin 2017, et s'est toujours révélée populaire. La compagnie aérienne est ravie de rétablir ce service pour démontrer son engagement à retourner sur le marché international et sa transformation stratégique d'un transporteur régional à un transporteur mondial, en mettant l'accent sur l'expansion de son réseau mondial de routes.

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Vancouver comme première destination nord-américaine de Hong Kong Airlines, a déclaré M. Yan Bo, président de Hong Kong Airlines. Nous visons à attirer plus de voyageurs pour découvrir la beauté de Vancouver, en facilitant les réunions de famille et les collaborations d'affaires. Cet itinéraire renforcera davantage notre réseau asiatique et offrira aux passagers du monde entier des options de voyage plus diversifiées et plus pratiques, reliant Hong Kong, la région de la Grande Baie, l'Océanie et l'Amérique du Nord. »

À la suite d'une restructuration réussie l'an dernier, Hong Kong Airlines a activement amélioré ses services et élargi ses activités. Grâce à la planification stratégique, la compagnie aérienne a démontré une solide capacité de reprise en optimisant son réseau d'itinéraires et en ajustant sa structure de flotte, le service couvrant maintenant plus de 30 destinations.

Cette année, le nombre de vols a retrouvé son niveau d'avant la pandémie, avec un facteur de charge moyen d'environ 85 %. La compagnie aérienne prévoit atteindre son objectif annuel de transport de plus de 5 millions de passagers d'ici la fin de 2024. D'autres agrandissements de la flotte seront mis en œuvre au besoin pour améliorer la capacité. Cette flotte diversifiée améliorera la flexibilité opérationnelle et la couverture, ce qui permettra un accès pratique de Hong Kong à des destinations populaires en Chine continentale, au Japon, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est, en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Europe.

L'horaire des vols* de Hong Kong Airlines entre Hong Kong et Vancouver est le suivant (toutes les heures locales) :

Itinéraire Numéro de vol Départ Arrivée Fréquence HKG - YVR HX080 22:10 18:10 Mardi 23:50 19:50 Sat YVR - HKG HX081 01:50 07:00+1 Mercredi, Soleil

* Le numéro de vol et l'horaire peuvent changer sans préavis

La réservation de billets est maintenant disponible sur le site Web de Hong Kong Airlines.

Pour en savoir plus et pour en savoir plus sur les ventes, visitez www.hongkongairlines.com ou communiquez avec nous par l'entremise de la ligne d'assistance du centre d'appels de Hong Kong Airlines (852) 3916 3666 (Hong Kong).

À propos de Hong Kong Airlines

Fondée en 2006, Hong Kong Airlines est une compagnie aérienne offrant des services complets qui est fermement enracinée à Hong Kong. La compagnie aérienne dessert 30 destinations en Asie-Pacifique et entretient actuellement des liaisons intercompagnies et des partages de codes avec de multiples partenaires aériens et fournisseurs de services de traversier. Hong Kong Airlines exploite une flotte entièrement aérienne. Depuis 2011, Skytrax lui a décerné la cote quatre étoiles de renommée internationale. Pour en savoir plus, visitez hongkongairlines.com ou nos réseaux sociaux sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook.

