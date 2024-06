Approfondit la collaboration et favorise des écosystèmes intelligents

TAIPEI, 4 juin 2024 /CNW/ - Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE:2317) a annoncé aujourd'hui son intention de construire un centre informatique de pointe à Kaohsiung, à Taïwan, avec la plateforme NVIDIA Blackwell au cœur de ses activités, étant donné que les chefs de la direction des deux indicateurs technologiques ont réaffirmé leur solide partenariat au salon COMPUTEX 2024.

La dernière collaboration entre Foxconn et NVIDIA témoigne d'un engagement plus profond de la part du plus grand fournisseur de services de fabrication de produits électroniques au monde et du leader du marché dans la fabrication de serveurs d'IA, aux côtés de son partenaire de calibre mondial, pour stimuler des écosystèmes intelligents couvrant l'IA, les véhicules électriques, les usines intelligentes, la robotique, les villes intelligentes et d'autres domaines.

Le fondateur et chef de la direction de NVIDIA, Jensen Huang, et le président et chef de la direction de Foxconn, Young Liu, se sont retrouvés sur le lieu de l'exposition de COMPUTEX, faisant une visite complète de leur coopération au kiosque mis en place par Ingrasys, la filiale de Foxconn qui a été au centre de fabrication du NVIDIA GB200 NVL72, MGX, HGX et d'autres produits innovants.

Après la visite, M. Huang a souligné que NVIDIA et Foxconn ont travaillé en étroite collaboration sur le développement de divers produits. La preuve de cette coopération est évidente, en particulier avec la gamme de produits Blackwell. Foxconn dispose d'excellentes capacités d'intégration verticale et est un partenaire essentiel pour le GB200.

Sur place, le président Liu a annoncé que Foxconn se joindra à NVIDIA pour construire un centre informatique avancé à Kaohsiung avec la plateforme NVIDIA Blackwell au cœur de ses activités. Le centre informatique de pointe, ancré par les serveurs superpuce GB200, est composé d'un total de 64 bâtis et de 4 608 processeurs graphiques, et devrait être achevé d'ici 2026. La puissante technologie d'IA de NVIDIA propulsera les trois plateformes intelligentes de Foxconn : Fabrication intelligente. Véhicules électriques intelligents. Ville intelligente. Les deux entreprises continueront d'approfondir leur coopération dans les domaines de l'IA, des véhicules électriques, des usines intelligentes, des robots, des villes intelligentes et d'autres domaines, et de démontrer la forte compétitivité apportée par l'IA grâce à l'énorme échelle de fabrication de Foxconn.

M. Huang a déclaré : « Une nouvelle ère de l'informatique a émergé, alimentée par la demande mondiale croissante de centres de données d'IA générative. Foxconn est à l'avant-garde en tant que fournisseur de premier plan d'informatique NVIDIA et de pionnier dans l'application de l'IA générative dans la fabrication et la robotique. En s'appuyant sur les plateformes robotiques NVIDIA Omniverse et Isaac, Foxconn exploite l'IA de pointe et les technologies numériques jumelées pour construire son centre informatique de pointe à Kaohsiung ».

Les deux entreprises utiliseront NVIDIA Omniverse et créeront des jumeaux numériques pour introduire des plateformes de fabrication intelligente, de véhicules électriques intelligents et de villes intelligentes. Pour les plateformes de fabrication intelligentes, la technologie de reconnaissance d'images, combinée aux robots mobiles autonomes (RMA) du Groupe, entraînera des changements pour une utilisation optimale de la capacité. La planification de la chaîne de production englobera la fabrication existante de serveurs d'IA et d'usines d'assemblage de VE.

Pour atteindre cet objectif, les nouvelles installations de fabrication automobile de Qiaotou de Foxtron, une filiale de Foxconn, deviendront l'une des usines d'IA de référence du Groupe. Actuellement en construction, le site utilisera le jumeau numérique connecté aux technologies infonuagiques et favorisera la collaboration entre les chaînes de production virtuelle et physique. La surveillance numérique en temps réel assurera l'excellence de la fabrication d'un autobus électrique primé, dont les commandes dépassent actuellement la capacité de sortie.

À l'avenir, les efforts de collaboration des deux entreprises dans la plateforme VE ADAS seront appliqués aux futurs modèles de véhicules électriques conçus par Foxconn. À l'heure actuelle, Foxconn négocie des projets avec des constructeurs automobiles européens et américains traditionnels. De plus, en s'appuyant sur la nouvelle génération de puces de NVIDIA, Foxconn et NVIDIA planifient conjointement une solution de voyage intelligent de type cabine, créant ainsi un troisième espace habitable.

