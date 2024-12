L'entreprise est la seule lauréate taïwanaise et occupe le premier rang dans la catégorie Best In Sector - Technology

TAIPEI, 7 décembre 2024 /CNW/ - Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE : 2317), le plus grand fournisseur de services de fabrication de produits électroniques au monde, a été honoré comme lauréat de l'excellence en relations avec les investisseurs dans trois grandes catégories - Best In Sector (« Meilleure entreprise du secteur »), Best IR Officer (« Meilleur agent de RI ») et Best Use Of Technology, including AI (« Meilleure utilisation de la technologie, y compris l'IA ») lors des prix 2024 décernés par IR Magazine, le magazine reconnu mondialement, et une voix indépendante et définitive dans le secteur des relations avec les investisseurs.

Dans le cadre des mises en candidature pour la Chine élargie, Foxconn s'est retrouvée parmi les finalistes dans deux autres catégories : Best Overall Investor Relations (« Meilleures relations globales avec les investisseurs ») et Best ESG Reporting (« Meilleurs rapports ESG »). Parmi les 16 entreprises taïwanaises mises en nomination cette année, Foxconn a reçu le plus grand nombre de mises en nomination et a été la seule entreprise taïwanaise à remporter des prix, et ce pour la quatrième année consécutive.

« Il s'agit d'une réalisation extraordinaire et d'un véritable honneur d'être mesuré par rapport à nos principaux concurrents taïwanais dans le domaine de la technologie dans la catégorie Best In Sector. L'approche de Foxconn en matière de RI consiste à faire preuve de passion et d'innovation en montrant aux investisseurs et aux intervenants comment nous innovons pour le bien », a déclaré James Wu, vice-président et porte-parole de Foxconn. Notre plus grand atout est notre personnel. Nous sommes très fiers de notre équipe des RI et de nos collègues qui ont rendu cet exploit possible. »

Kristen Fang, gestionnaire principale des RI de Foxconn, s'est classée au premier rang dans la catégorie Best IR Officer, marquant son deuxième prix international des RI cette année et un clin d'œil à ses compétences exceptionnelles en matière d'engagement, une réactivité et une efficacité qui ont été largement reconnues et appréciées par la communauté des investisseurs.

Dans sa nomination gagnante dans la nouvelle catégorie 2024 pour la meilleure utilisation de la technologie, y compris l'IA, Foxconn a souligné deux de ses principaux systèmes exclusifs : une plateforme primée Red Dot Design qui suit les objectifs écologiques de Foxconn à l'échelle de l'entreprise pour s'aligner sur les ODD des Nations Unies et une autre plateforme intégrée aux outils d'IA pour améliorer l'analyse intelligente afin de soutenir la prise de décisions opérationnelles.

Au cours de la cérémonie de remise des prix, Foxconn a été invité à prendre la parole sur le thème de « WeChat & websites : Best practices in digital investor relations », où l'entreprise a partagé ses expériences en tirant parti des plateformes en ligne. Foxconn s'engage à adopter une approche de pointe en matière de pratiques exemplaires pour le secteur des RI et à optimiser la valeur pour l'entreprise et ses investisseurs.

