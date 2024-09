QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - La GRC, en partenariat avec le FBI, a mené une enquête qui a conduit à l'arrestation de Muhammad Shahzeb Khan à Ormstown, au Québec, le mercredi 4 septembre 2024. Khan planifiait présumément de commettre un attentat mortel contre des citoyens juifs aux États-Unis.

Khan (20 ans) a été arrêté en vertu de l'article 495 du Code criminel pour les infractions suivantes :

quitter le Canada en vue de commettre une infraction pour un groupe terroriste, en contravention de l'article 83.201 du Code criminel du Canada ;

en vue de commettre une infraction pour un groupe terroriste, en contravention de l'article 83.201 du ; participation à une activité d'un groupe terroriste, en contravention de l'article 83.18 du Code criminel du Canada ;

; complot en vue de commettre une infraction en enfreignant les lois en matière d'immigration des États-Unis - en entrant ou en tentant d'entrer illégalement aux États-Unis en contravention de l'article 1325 du United States Code.

Il a ensuite été réarrêté en vertu d'un mandat d'arrestation provisoire conformément à la Loi sur l'extradition. Grâce au solide partenariat entre le Canada et les États-Unis, nous pouvons rassurer le public qu'alors qu'il échafaudait son plan, Khan n'a jamais représenté une menace immédiate avant son arrestation.

Khan comparaîtra devant la Cour supérieure de justice à Montréal le 13 septembre 2024.

La nouvelle de ces menaces contre des communautés juives est alarmante. Nous ne tolérerons aucune forme de menace, de harcèlement ou de violence ciblant ces communautés. La GRC continue de collaborer avec ses partenaires canadiens et étrangers pour faire enquête et détecter et contrer les activités criminelles visant les communautés juives. Les équipes intégrées de la sécurité nationale (EISN) travaillent activement dans ces affaires et continuent de prendre des mesures concrètes, comme l'illustre cette arrestation, pour protéger la population canadienne et prévenir les actes de violence ciblés au Canada et ailleurs dans le monde.

Nous tenons à remercier nos partenaires au pays et à l'étranger, le Federal Bureau of Investigation, le ministère de la Justice des États-Unis, la Police régionale de Peel, la Police provinciale de l'Ontario, le Service des poursuites pénales du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Justice du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Service canadien du renseignement de sécurité ainsi que le Bureau du Procureur général et la GRC dans la Région de l'Est, dont le soutien a été essentiel à l'arrestation de Khan.

« Cette enquête témoigne des capacités et du professionnalisme des programmes de la Police fédérale de la GRC en Ontario et au Québec. Dans une situation en pleine évolution, nos membres ont su assurer la sécurité publique tout en menant une enquête mesurée. Je suis reconnaissant de l'aide offerte par nos partenaires dans ce dossier. »

- Surintendant James Parr, officier responsable de l'EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario, Région du Centre, Ontario

« En ma qualité de commissaire de la GRC, je tiens à rassurer le public que la Police fédérale de la GRC s'engage et est déterminée à lutter contre les menaces criminelles les plus graves contre le Canada, la population canadienne et nos communautés. Il y a une montée de l'extrémisme violent sous toutes ses formes partout dans le monde, et le Canada n'est pas à l'abri. Cet attentat planifié contre des personnes juives aux États-Unis est déplorable et il n'y a pas de place pour de tels crimes idéologiques et motivés par la haine au Canada. Nous sommes résolus à assurer la sécurité de la population canadienne et demandons à tous les citoyens et citoyennes de nous aider à prévenir de telles menaces. »

- Mike Duheme, commissaire de la GRC

USDOJ (en anglais seulement) : Pakistani National Charged For Plotting Terrorist Attack In New York City In Support Of ISIS

Faits en bref

Les équipes intégrées de la sécurité nationale (EISN) sont composées de représentants de la GRC, de services de police municipaux et provinciaux, et de partenaires et d'organismes fédéraux et provinciaux. Elles recueillent, échangent et analysent des renseignements sur les menaces à la sécurité nationale et les actes criminels d'extrémisme et de terrorisme.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou prévoie de commettre un acte de violence ou d'aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, ou qu'elle s'y prépare, communiquez avec votre service de police local. Il est impératif de signaler toute activité suspecte. En cas de menace immédiate pour votre sécurité, ou celle des autres, composez le 911.

Les signalements non urgents peuvent être faits au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au numéro 1-800-420 5805 ou en ligne à l'adresse http://www.grc.ca/signalez-la.http://www.rcmp.ca/report-it

