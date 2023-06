Hommage aux pompiers et pompières qui combattent les nombreux feux de forêt

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le SCFP salue le courage et la détermination des pompiers et pompières de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), qui, dans des conditions souvent très dangereuses, combattent les feux de forêt qui font rage actuellement dans diverses régions du Québec.

Des pompiers et pompières membres du nouveau secteur incendie du Syndicat canadien de la fonction publique (SPQ-SCFP secteur Incendie) ainsi que d'autres organisations se joignent également au combat. Le Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini, par exemple, a déployé aujourd'hui plusieurs pompiers(ères) pour aider leurs confrères et consœurs de Chibougamau à sauvegarder les immeubles de leur municipalité tandis que, plus tôt cette semaine, les Villes de Saguenay, Lévis et Québec ont envoyé des pompiers(ères), des officiers(ères) ainsi que des autopompes pour appuyer le Service incendie de Sept-Îles dans sa lutte pour protéger les infrastructures menacées par les feux de forêt.

M. Hugo Tessier, vice-président du secteur Incendie du SPQ-SCFP, tenait à souligner le travail des pompières et pompiers venus prêter main-forte afin d'assurer la protection des infrastructures d'un grand nombre de municipalités du Québec touchées ainsi que toutes les autres personnes qui combattent les importants feux de forêt.

D'ailleurs, ce dernier a également fait savoir que lorsque des événements majeurs se produisent au Québec et que les services incendie ont besoin de personnel supplémentaire au-delà de celui disponible par l'entraide intermunicipale de proximité, ils peuvent compter sur la solidarité des pompières et pompiers municipaux du Québec. Néanmoins, une fois la crise traversée, il y aurait peut-être lieu d'ajuster la formation des pompières et pompiers urbains afin qu'elles et ils puissent apporter directement leur soutien à leurs consœurs et confrères de la SOPFEU, le cas échéant.

« Notre syndicat reste en contact avec la SOPFEU, le Centre national de coordination, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ), et si notre collaboration est requise, nous ferons appel à toutes nos sections locales », a déclaré M. Hugo Tessier.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 1877 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est également présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aériens et terrestres, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications, 514 802-2802 - [email protected]