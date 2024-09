Hommage au civisme - Un citoyen des Laurentides honoré pour son courage et son altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette et le député de Blainville, M. Mario Laframboise, félicitent M. Richard Decoste, un résident des Laurentides qui s'est vu décerner une mention d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour un acte courageux qu'il a posé en 2021.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieurement.

M. Richard Decoste

Le 1er mars 2021, en matinée, Stéphanie Decoste regardait par la fenêtre donnant sur la rivière des Mille-Îles, et y a aperçu deux personnes dans l'eau. Elle l'a mentionné à son père Richard Decoste. Alerté, il s'est précipité pieds nus vers son garage et a saisi une rallonge électrique de 30 mètres pour rescaper les personnes à l'eau. Arrivé à la rivière, il a constaté qu'une petite fille de six ans était sortie de l'eau. Elle était paniquée et frigorifiée. Stéphanie Decoste a pris la petite en charge. Elle l'a rentrée dans la maison, lui a retiré ses vêtements détrempés et l'a enveloppée dans des couvertures chaudes, pour ensuite appeler le 911. La mère de l'enfant se trouvait à 25 mètres du bord. Elle était très nerveuse, car elle ne pouvait pas toucher le fond et dès qu'elle essayait de se cramponner à la glace, celle-ci cédait sous son poids. M. Decoste s'approchait de la femme autant que l'épaisseur de la glace le lui permettait et lui a lancé la rallonge. La femme est parvenue à la saisir et M. Decoste, mû par l'adrénaline, a tiré la femme jusqu'à la glace épaisse. M. Decoste a accompagné la femme transie dans sa maison, où sa conjointe lui a fourni des vêtements secs.

Citations

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Richard Decoste, tout comme les 19 autres récipiendaires, est un exemple de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« C'est un honneur pour moi de souligner cet acte altruiste dont a fait preuve M. Decoste, résident de notre belle région des Laurentides. Cet acte de bravoure va bien au-delà d'un geste de bonté : risquer sa vie pour sauver une autre personne! Je salue donc son courage et reconnais un héroïsme exemplaire. »

Mario Laframboise, député de Blainville

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

Lien connexe

La description des actes de civisme est accessible sur Québec.ca : À propos de l'Hommage au civisme | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

