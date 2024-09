Hommage au civisme - Des citoyens de Montréal honorés pour leur courage et leur altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, félicitent MM. Mathias Rheault et Francis Minville. Ces deux résidents de Montréal se sont vu décerner une médaille lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour les actes courageux qu'ils ont accomplis en 2021 et en 2022.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. La distinction posthume de l'un des récipiendaires sera remise à sa famille ultérieurement.

M. Mathias Rheault

L'après-midi du 21 avril 2021, le petit Ilan, 5 ans, a fait une balade en forêt sur la piste cyclable longeant le fleuve Saint-Laurent, à Verdun. Il était accompagné de sa mère, Catherine Sklamon, et de son ami Mathias Rheault, âgé de 13 ans. Ilan est atteint du trouble du spectre de l'autisme et est non verbal. Lorsqu'ils ont atteint l'espace riverain, Ilan s'est précipité vers la plage du fleuve pour lancer des cailloux dans l'eau, mais il a glissé sur le sol glacé et est tombé sur le dos dans le fleuve, qui devient rapidement profond à cet endroit précis. Voyant cela, sa mère s'est précipitée dans l'eau pour le rattraper, mais y est parvenue seulement à environ 10 mètres de la rive. À cet endroit, Mme Sklamon ne touchait plus le fond de l'eau. Mathias se rendait à son tour dans le fleuve, mais s'est avancé jusqu'à ce qu'il ait de l'eau aux genoux et puisse tendre les bras à Ilan, qui a réussi à s'agripper à son ami. Ils ont ainsi réussi à pousser le petit garçon sur la plage. Frigorifiés, ils devaient maintenant escalader une butte de rochers empilés pour rejoindre le chemin qui les menait chez eux. Puisque Mathias n'avait pas plongé dans l'eau glacée, il a trouvé la force de prendre Ilan dans ses bras et de le hisser en haut de la butte, puis de le transporter jusque chez lui.

M. Francis Minville

Francis Minville se trouvait au Festival de musique du Bout du Monde de Gaspé. Dans la nuit du 12 au 13 août 2022, Francis se promenait sur le bord d'une rivière, à proximité du site du festival, avec une jeune fille qu'il a rencontré ce soir-là. Soudain, ils ont entendu un bruit étrange provenant de la rivière. Ils ont constaté qu'il s'agissait d'une personne en détresse dans l'eau. Sans hésiter, Francis a retiré ses vêtements, s'est jeté à l'eau pour lui porter secours et a demandé à la jeune fille d'appeler les secours. Puisqu'il faisait très noir, Francis s'est guidé au son jusqu'à la victime : Victor, un jeune homme de 19 ans. Il avait de la difficulté à respirer et sombrait dans l'eau à plusieurs reprises. Francis l'a rassuré, l'a saisi par un bras par l'aisselle et a nagé avec son autre bras, mais la manœuvre s'est avérée difficile. Francis était à bout de souffle et sentait le fort courant les faire dériver. Victor essayait même de nager par lui-même vers la rive, mais calait de nouveau. Puis, mû par l'énergie du désespoir, notre candidat s'est remis à nager en saisissant Victor et tous les deux ont atteint la rive. Des policiers et des ambulanciers sont ensuite arrivés sur les lieux et les deux rescapés ont été emmenés à l'hôpital, en observation pour quelques heures.

Citations

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Mathias Rheault et M. Francis Minville, tout comme les 18 autres récipiendaires, sont des exemples de courage et d'altruisme pour la population québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« Francis et Mathias ont fait preuve d'un sens du civisme incroyable. Ces citoyens nous inspirent à devenir de meilleures personnes et c'est tout en leur honneur. Leurs actes de bravoure vont au-delà du devoir citoyen de bon samaritain : ils ont risqué leur vie pour sauver celle d'autres personnes. Je tiens à les féliciter pour ces gestes exceptionnels ainsi que pour la rapidité avec laquelle ils ont réagi. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

Lien connexe

La description des actes de civisme est accessible sur Québec.ca : À propos de l'Hommage au civisme | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 418 809-7269; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice, [email protected]