Hommage au civisme - Des citoyens de la Capitale-Nationale honorés pour leur courage et leur altruisme

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, félicitent M. Benoît Bilodeau et Mme Mireille Labbé. Ces résidents de la Capitale-Nationale se sont vu décerner une médaille ainsi qu'une mention d'honneur lors de la 36e édition de la cérémonie Hommage au civisme, pour les actes courageux qu'ils ont accomplis en 2021 et en 2022.

L'intervention exceptionnelle de M. Jacques Côté, qui lui a malheureusement été fatale, sera également honorée par la remise d'une médaille à titre posthume. La distinction sera remise ultérieurement à sa famille.

À l'occasion de cette cérémonie tenue aujourd'hui à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme, M. Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 19 des 20 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. En présence de leurs proches et de nombreux dignitaires, 8 personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur.

M. Benoît Bilodeau

Le 3 septembre 2021 en soirée, peu avant d'aller se mettre au lit, M. Benoît Bilodeau a entendu des bruits tout près de sa maison. Il s'est rendu audit endroit pour vérifier. En sortant par la porte de côté de sa maison, M. Bilodeau a constaté que son voisin immédiat était en train de frapper très violemment sa conjointe qui gisait au sol, ensanglantée. Après avoir demandé à sa femme de composer le 911, M. Bilodeau s'est précipité sur son voisin, qui était armé d'un couteau, et a tenté de l'immobiliser. Il est parvenu à maintenir les bras de son voisin dans son dos et à l'obliger à se lever. Ayant appris à intervenir dans des situations de crise, M. Bilodeau a parlé à l'agresseur pour l'apaiser et l'a emmené à l'écart, sur son balcon. Il a maintenu son emprise physique sur lui pour éviter qu'il ne se sauve ou retourne agresser sa conjointe. Pendant ce temps, Mme Bilodeau s'est rendue dans la maison des voisins pour prendre soin des filles du couple, âgées de 4 et 6 ans. Une infirmière passant par hasard a pris soin de la voisine toujours étendue au sol en attendant les secours.

M. Jacques Côté

Le 6 avril 2022, à Lac-Saint-Charles, M. Jacques Côté a vu par la fenêtre que son voisin avait une barre de métal à la main. Il était très agressif et avait déjà frappé plusieurs voitures. Il était dans un état psychotique et connu pour sa santé mentale instable. L'homme en crise a commencé à s'en prendre à sa voisine, qui se trouve dans sa voiture. Il la menace de mort en frappant son véhicule avec la barre de métal. M. Côté est alors sorti de chez lui pour tenter de venir en aide à sa voisine et neutraliser l'assaillant. Ce dernier le prend plutôt pour cible et lui assène une soixantaine de coups de barre. Notre candidat s'est effondré dans la rue. À leur arrivée, les policiers ont arrêté l'agresseur et n'ont pu que constater le décès de Jacques Côté. L'accusé a été reconnu non criminellement responsable en raison de ses troubles mentaux.

Mme Mireille Labbé

Dans la nuit du 13 février 2021, Mireille Labbé regarde la télévision dans son salon. Elle a alors vu apparaître une impressionnante lumière blanchâtre par la fenêtre. Elle s'est approchée pour mieux voir et a constaté qu'il s'agissait d'une épaisse fumée. Elle a composé le 911 pour signaler l'incendie et s'est précipitée dehors pieds nus malgré les

-30 degrés à l'extérieur. Elle a alors vu que la fumée provenait d'une maison voisine, habitée par Nadine, son fils et son conjoint Richard. Notre candidate a frappé très fort à la porte d'entrée pour alerter les résidents, mais personne ne répondait. Elle a alors frappé dans la fenêtre de la chambre de l'adolescent, située au sous-sol. Celui-ci s'est réveillé et quand sa voisine lui a crié qu'un incendie faisait rage dans sa maison, il s'est précipité dans le corridor, a alerté sa mère et est sorti par la porte principale. La porte ouverte a alimenté l'incendie, qui est devenu plus intense. Nadine et Richard ont mis plus de temps à se réveiller et à réaliser l'urgence de sortir, de sorte que Mme Labbé a dû les pousser vers l'extérieur. À l'arrivée des secours, elle a accueilli ses voisins chez elle en attendant qu'ils soient pris en charge.

« Je suis honoré de souligner le courage dont ont fait preuve ces 20 héroïnes et héros qui ont posé des gestes exceptionnels afin de venir en aide à d'autres personnes. Le gouvernement du Québec est fier de leur remettre les médailles et mentions d'honneur du civisme. M. Benoît Bilodeau et Mme Mireille Labbé sont des exemples de courage et d'altruisme, tout comme M. Jacques Côté dont l'acte de bravoure lui a été fatal. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Côté. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la Loi visant à favoriser le civisme

« Monsieur Côté n'a pas hésité une seconde à venir en aide à sa voisine. Je salue le courage et l'héroïsme de cet homme qui a tout fait pour sauver la vie d'une personne, au risque de la sienne. Malheureusement, Monsieur Côté a été la première victime ainsi que l'ensemble de sa famille, ses amis et ses voisins. »

Sylvain Lévesque, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et député de Chauveau

Le 19 décembre 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser le civisme. En vertu de celle-ci, une intervention menée auprès d'une personne en danger dans des circonstances périlleuses ou difficiles, qui a parfois menacé la vie du sauveteur, peut être reconnue comme un acte de civisme exceptionnel et lui valoir une décoration ou une distinction.

La description des actes de civisme est accessible sur Québec.ca : À propos de l'Hommage au civisme | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

