Hommage à M. Roger Nicolet (1931-2020) : l'Ordre des ingénieurs du Québec salue un géant du génie québécois

MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec tristesse que l'Ordre des ingénieurs du Québec a appris le décès de M. Roger Nicolet, qui a présidé l'Ordre entre 1997 et 2002.

« M. Nicolet était véritablement un géant du génie québécois, qui a apporté une contribution colossale à la profession et au développement du Québec. Pour ses pairs, il a été et demeurera une source d'inspiration et de grande fierté », a déclaré la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., FIC, MBA.

Tout au long de sa carrière d'ingénieur, M. Nicolet a été associé à des projets marquants, autant au Québec (place Ville-Marie, tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, place Bonaventure, village olympique de Montréal) que dans le reste du Canada (Tour du CN et Banque royale du Canada à Toronto) ou ailleurs dans le monde (pyramide du Musée du Louvre à Paris, Centre de commerce mondial de Beyrouth).

Membre de la Commission d'enquête sur l'effondrement du viaduc du boulevard de la Concorde en 2006-2007, M. Nicolet a également présidé la Commission chargée d'analyser les événements relatifs à la tempête de verglas survenue au Québec en 1998. Il avait également présidé la Commission chargée de faire enquête sur le « déluge du Saguenay » survenu en 1996.

Pour souligner l'ensemble de ses réalisations, l'Ordre lui avait remis dès 1992 son Grand Prix d'excellence, la plus haute distinction attribuée par l'Ordre à l'un des membres de la profession.

L'Ordre des ingénieurs du Québec offre ses condoléances à sa famille et à ses proches.

