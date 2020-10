Hommage à Jacques Godin, Compagnon des arts et des lettres du Québec

« Je suis profondément touché du départ subit de Jacques Godin. J'aurais aimé avoir l'occasion de lui rendre hommage et de célébrer son immense apport à la culture québécoise au cours de la cérémonie de l'Ordre des arts et des lettres. Ses nombreuses réalisations des soixante dernières années auront sans contredit marqué le cœur des Québécoises et Québécois qui ont eu la chance de le voir déployer son talent sur scène et à l'écran. » - Sylvain Lafrance, président du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec

L'Ordre des arts et des lettres du Québec

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil, l'Ordre des arts et des lettres est remis à des personnalités dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec. Plus de cent personnalités québécoises portent l'insigne à ce jour. Voir la liste complète. Les Compagnons et Compagnes sont recommandés par le Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues à l'issue d'un appel de candidatures annuel.

Au printemps 2020, une cohorte d'une quinzaine de récipiendaires devait être nommée au cours de la traditionnelle cérémonie annuelle. Celle-ci ayant été reportée en raison de la pandémie de COVID-19, la liste des nouveaux Compagnons et nouvelles Compagnes n'a pas été rendue publique. Elle sera annoncée en 2021 et la cérémonie se tiendra aussitôt que les conditions sanitaires le permettront.

