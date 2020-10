Le premier ministre félicite des Canadiens et Canadiennes inspirants qui donnent à la génération montante les moyens d'atteindre les plus hauts sommets

OTTAWA, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Le personnel du milieu de l'enseignement se serre les coudes dans la lutte à la COVID-19. Ces personnes font preuve de résilience et de compassion afin de soutenir l'engagement et le développement de leurs élèves au quotidien, que ce soit en classe ou en mode virtuel. Ces femmes et ces hommes dévoués cultivent un esprit de curiosité chez les jeunes Canadiens, en instaurant un environnement dans lequel la jeunesse est incitée à réfléchir, à relever des défis et à réaliser ses rêves.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, le premier ministre a décerné à 71 personnes remarquables les prix les plus prestigieux au pays en matière d'excellence dans l'enseignement et d'excellence dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), ainsi que d'excellence en éducation de la petite enfance. Les lauréats savent motiver constamment leurs élèves et appliquer des approches pédagogiques innovatrices.

C'est également aujourd'hui que s'ouvre la période de mises en candidature en vue de l'édition 2021 des Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement, dans l'enseignement des STIM et en éducation de la petite enfance. Les Canadiens de toutes les régions sont invités à soumettre la candidature d'une personne inspirante qui joue un rôle marquant en matière d'éducation dans leur collectivité.

La période de mises en candidature est ouverte jusqu'à 11 h 59 (heure du Pacifique), le 12 janvier 2021.

Citations

« Les enseignants sont des éducateurs, des entraîneurs, des anges gardiens, des mentors et de grands supporteurs. Chaque jour, ils renforcent nos communautés à travers le pays. Et cette année, ils travaillent encore plus fort pour s'assurer qu'aucun élève n'est laissé pour compte pendant la pandémie de COVID-19. Je félicite les lauréats d'aujourd'hui, qui font partie des nombreux éducateurs dont le dévouement, les investissements et les sacrifices font la différence. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau

« Depuis toujours, les membres du milieu de l'éducation jouent un rôle clé dans l'épanouissement de notre société. Grâce à eux, les jeunes Canadiens sont mieux préparés à apprendre et à se perfectionner tout au long de leur vie, et disposent des outils pour réussir et tirer pleinement parti de leur curiosité. Je tiens à féliciter tous les lauréats exceptionnels des Prix du Premier ministre de cette année. Ces personnes, et toutes celles qui travaillent en éducation aux quatre coins du pays, méritent une reconnaissance de leur détermination et de leur engagement sans faille à l'égard des élèves canadiens devant la pandémie de COVID-19. Grâce à elles, les jeunes Canadiens ont tout ce qu'il faut pour réussir et ouvrir les portes de leur carrière future dans un monde en plein changement. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Les enseignants et les éducateurs jouent un rôle fondamental dans le développement sain des enfants. Leur patience et leur dévouement font en sorte que les enfants canadiens prennent le meilleur départ possible dans la vie et disposent de chances égales de réussite. En cette Journée mondiale des enseignants, je félicite les lauréats de cette année et je remercie tous les membres du personnel en enseignement et en éducation de la petite enfance de leur précieux apport. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen

Les faits en bref

Depuis la première cérémonie de remise de prix en 1994, le programme des Prix du Premier ministre a rendu hommage à plus de 1 900 remarquables éducateurs canadiens.

première cérémonie de remise de prix en 1994, le programme des Prix du Premier ministre a rendu hommage à plus de 1 900 remarquables éducateurs canadiens. Les lauréats sont choisis à l'issue d'un rigoureux processus de sélection en deux volets mené par plus de 140 bénévoles du milieu de l'enseignement de partout au Canada.

Les lauréats 2020 ont été choisis parmi 246 candidats des quatre coins du pays.

Les partenaires qui soutiennent le programme sont les suivants : la Fondation RBC, la Fondation familiale Trottier , Emploi et Développement social Canada, Services aux Autochtones Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE .

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : InnovationCanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn .

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: John Power, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, 343-550-1456, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home