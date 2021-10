Hommage à André Lamontagne : Les transformateurs du Québec reconnaissent l'apport incontestable du ministre dans la dernière année

GRANBY, QC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) ont tenu à rendre hommage au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, à l'occasion de la soirée gala du Congrès annuel du CTAQ le 2 octobre dernier. En effet, l'appui et le soutien du ministre Lamontagne ont été essentiels à l'industrie et à toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire depuis le début de la crise pandémique.

Dès le mois de mars 2020, en tout début de pandémie, André Lamontagne a mobilisé les acteurs de la chaîne alimentaire québécoise et a instauré une cellule de crise qui se rencontrait quotidiennement pour échanger sur les problèmes et les enjeux afin de trouver rapidement des pistes de solution et ainsi éviter toutes interruptions importantes d'approvisionnement en épicerie. Le secteur alimentaire a été mis à dure épreuve dans la dernière année et collectivement, sous le leadership de M. Lamontagne, les acteurs de la chaîne de la terre à la table ont réussi à surmonter les défis de la filière.

« André Lamontagne a été un acteur exceptionnel et un leader qui a su rallier rapidement toutes les parties prenantes et les amener à collaborer. Il s'est fait notre allié et porte-parole auprès de ses collègues au gouvernement », a déclaré Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ.

Notamment, en tout début de crise et grâce à M. Lamontagne, le secteur de la transformation alimentaire a été reconnu comme service essentiel pour nourrir le Québec.

Cette soirée gala a aussi été l'occasion pour le ministre d'annoncer la reconduction et la bonification du Programme Transformation alimentaire (PTA). Le CTAQ reçoit avec enthousiasme cette annonce qui vise à accroître les investissements en transformation alimentaire afin de développer l'autonomie alimentaire du Québec et pallier la rareté de la main-d'œuvre. Par le soutien aux projets d'automatisation et de robotisation, le PTA appuie également les entreprises afin qu'elles augmentent leur productivité.

Le CTAQ réitère ses hommages au ministre Lamontagne et encourage l'ensemble des intervenants de l'industrie alimentaire à saluer sa proactivité et son soutien des derniers mois.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et près de 600 entreprises membres. Sa mission est d'assurer la représentation, la promotion et la défense des intérêts de ses membres auprès des parties prenantes et de les appuyer dans l'atteinte de leur plein potentiel pour assurer la pérennité de l'industrie alimentaire au Québec.



