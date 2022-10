Hommage à André Brassard, Compagnon des arts et des lettres du Québec

MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que le Conseil des arts et des lettres du Québec a appris hier le décès d'André Brassard, monument du théâtre québécois.

André Brassard avait seulement 22 ans lorsqu'il a posé la première bombe de sa révolution : la mise en scène phénoménale/hors du commun du chef-d'œuvre Les Belles-sœurs de Michel Tremblay. C'était alors le premier jalon d'un trajet semé d'inventions mémorables, qui donneront au théâtre québécois ses lettres de noblesse et un rayonnement international sans précédent.

André Brassard, Compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec (montage photo: CALQ) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Que ce soit en mettant en scène Racine ou Shakespeare, Jean Genet ou Normand Chaurette, André Brassard brillait par son intelligence du texte, son humanité et sa direction d'acteurs nuancée. En signant 160 créations en près de 40 ans, il a proposé une lecture neuve des grandes œuvres du répertoire en transformant en classiques celles des dramaturges québécois contemporains.

« Sa vision avant-gardiste de la mise en scène, jumelée à sa propension à transgresser les règles, a provoqué une véritable onde de choc au Québec. Il a permis à de nouvelles voix de se faire entendre, différemment. Génie de la mise en scène au regard effervescent, son souci constant du mot juste et du pourquoi des choses ont inspiré et inspireront des générations complètes d'artistes encore longtemps. J'offre mes plus douces pensées à ses proches et à sa famille, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont été touchés par son œuvre magistrale. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

L'an dernier, le Conseil décernait à M. Brassard la distinction nationale de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la culture québécoise.

Pour voir l'hommage que lui avait rendu le Conseil : https://youtu.be/6QUqCh6I8ao

À propos de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil, l'Ordre des arts et des lettres du Québec est remis à des personnalités dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec. Près de 140 personnalités québécoises portent l'insigne à ce jour. Les Compagnons et Compagnes sont recommandés par le Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues à l'issue d'un appel de candidatures annuel.

Voir la liste des Compagnes et Compagnons

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1500 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

