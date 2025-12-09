ATLANTA, 10 décembre 2025 /CNW/ - Home Depot®, le plus grand détaillant de produits de rénovation domiciliaire au monde, présentera aujourd'hui ses principales priorités stratégiques, ses perspectives préliminaires pour 2026 et ses prévisions de reprise du marché lors de sa conférence des investisseurs et analystes de 2025.

La conférence d'aujourd'hui commencera à 8 h 30 (HE) et sera diffusée dans son intégralité en direct et en différé sur ir.homedepot.com/events-and-presentations.

Au cours de la conférence d'aujourd'hui, la société expliquera comment elle est particulièrement bien placée pour accroître sa part de marché et créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à sa stratégie visant à : renforcer son cœur de métier et sa culture, offrir une expérience interconnectée sans friction et conquérir les professionnels.

« Nous mettons l'accent sur la croissance des ventes et l'obtention de rendements exceptionnels pour les actionnaires, soutenus par notre culture et nos valeurs, a déclaré Ted Decker, président et chef de la direction. « Les investissements que nous avons réalisés au cours des dernières années ont renforcé nos avantages concurrentiels distinctifs et nous placent en bonne position pour accroître notre part de marché dans un marché potentiel total d'environ 1 100 milliards de dollars. »

Prévisions pour l'exercice 2025

La société réaffirme ses prévisions pour l'exercice 2025, une année de 52 semaines par rapport à l'exercice 2024, une année de 53 semaines :

Augmentation des ventes totales d'environ 3 %

GMS devrait contribuer à hauteur d'environ 2 milliards de dollars en ventes supplémentaires

Augmentation des ventes comparables légèrement positive pour la période correspondante de 52 semaines

Ouverture d'environ 12 nouveaux magasins

Taux de marge brute d'environ 33,2 %

Taux de marge d'exploitation d'environ 12,6 %

Taux de marge d'exploitation ajustée (1) d'environ 13,0 %

d'environ 13,0 % Taux d'imposition d'environ 24,5 %

Frais d'intérêts nets d'environ 2,3 milliards de dollars

Diminution du bénéfice dilué par action d'environ 6 % par rapport aux 14,91 $ de l'exercice 2024

Diminution du bénéfice dilué par action ajusté (1) d'environ 5 % par rapport aux 15,24 $ de l'exercice 2024

d'environ 5 % par rapport aux 15,24 $ de l'exercice 2024 Dépenses en immobilisations d'environ 2,5 % des ventes totales

(1) La Société présente ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Tels qu'ils sont utilisés dans le présent communiqué, le bénéfice d'exploitation ajusté, la marge d'exploitation ajustée et le bénéfice dilué par action ajusté sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Reportez-vous à la fin du présent communiqué pour obtenir une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR et les rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables.

Perspectives préliminaires pour l'exercice 2026

Aujourd'hui, la société présente ses perspectives préliminaires pour l'exercice 2026 :

Marché de la rénovation domiciliaire entre -1 % et +1 %

Augmentation des ventes comparable entre 0 % et 2 % environ

Augmentation des ventes totales entre 2,5 % et 4,5 % environ

Taux de marge d'exploitation compris entre 12,4 % et 12,6 % environ

Taux de marge d'exploitation ajustée (1) compris entre 12,8 % et 13,0 % environ

compris entre 12,8 % et 13,0 % environ Augmentation du bénéfice dilué par action comprise 0 % et 4 % environ

Augmentation du bénéfice dilué par action ajusté(1) comprise 0 % et 4 % environ

Scénario de reprise du marché

Aujourd'hui, la société prévoit également une reprise du marché :

Augmentation des ventes totales d'environ 5 % à 6 %

Augmentation des ventes comparables totales d'environ 4 % à 5 %

Croissance du bénéfice d'exploitation supérieure à celle des ventes

Augmentation du bénéfice par action dilué d'environ 5 % à 9 %

« Notre scénario de reprise du marché reflète nos prévisions de performance dès lors que nous constaterons une reprise de l'activité immobilière et une augmentation des dépenses dans les grands projets, sous l'effet de la demande refoulée. « Nous estimons que les pressions exercées sur le marché immobilier vont se corriger et permettre au marché de la rénovation domiciliaire de croître plus rapidement que l'économie en général, et nous prévoyons poursuivre notre croissance à un rythme supérieur à celui du marché », a déclaré Richard McPhail, vice-président exécutif et directeur financier. « Dans notre scénario de reprise accélérée, nous pourrions assister à une croissance plus rapide des ventes et du bénéfice par action en cas de reprise plus marquée du marché immobilier. »

À la fin du troisième trimestre, l'entreprise exploitait au total 2 356 magasins de détail et plus de 1 200 succursales SRS dans les 50 États, le district de Columbia, à Porto Rico, dans les îles Vierges américaines, à Guam, dans 10 provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 470 000 associés. Les actions de The Home Depot sont cotées à la Bourse de New York (NYSE : HD) et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard and Poor's 500.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des « énoncés prospectifs » tels qu'ils sont définis par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment la «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuellement disponibles et les hypothèses, attentes et prévisions actuelles de l'entreprise quant à des événements à venir. Ils comportent différents verbes conjugués au présent, au futur, au conditionnel ou au subjonctif, notamment « pouvoir », « risquer », « devoir », « savoir », « anticiper », « évaluer », « prévoir », « planifier », « estimer » et « s'engager », ainsi que du vocabulaire comme « attendu », « intention », « attentes », « cibles », « perspectives », « possible », « potentiel » et « prévisions », de même que d'autres mots ayant une teneur ou signification similaire ou faisant référence à des périodes futures. Les énoncés prospectifs peuvent porter, entre autres, sur la demande pour les produits et services de l'entreprise (sujette à l'influence des conditions macroéconomiques ainsi qu'à l'évolution des attentes et des préférences des clients); la croissance nette des ventes; les ventes comparables; les effets de la concurrence; la marque et la réputation de l'entreprise; la mise en œuvre d'initiatives stratégiques, notamment en magasin et dans les domaines du commerce de détail interrelié, de la chaîne d'approvisionnement et des innovations technologiques (y compris en ce qui a trait à l'immobilier); les situations des stocks; le contexte économique; l'état des marchés du logement et de la rénovation résidentielle; l'état du marché de crédit (y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation et commercial); l'incidence des tarifs douaniers, des changements à la politique commerciale ou des restrictions liées à celle-ci, des différends commerciaux internationaux ainsi que des efforts et de la capacité de continuer à diversifier la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise; les problèmes liés aux modes de paiement acceptés par l'entreprise; la demande pour les offres de crédit (y compris le crédit commercial); la gestion des relations avec les associés, les personnes en recherche d'emploi, les fournisseurs et les fournisseurs de services de l'entreprise; le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre; le coût du carburant et d'autres sources d'énergie; les événements qui pourraient perturber les activités, la chaîne d'approvisionnement ou l'infrastructure technologique de l'entreprise ou encore la demande de produits et de services de l'entreprise (y compris les tarifs douaniers, les changements à la politique commerciale ou les restrictions liées à celle-ci, ou encore les différends commerciaux internationaux, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les problèmes de santé publique, les incidents de cybersécurité, les conflits de travail, les conflits géopolitiques, les conflits militaires ou les actes de guerre); la capacité de l'entreprise à maintenir un environnement sécuritaire dans ses magasins; la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes en matière de développement durable et de gestion du capital humain ainsi qu'à atteindre les objectifs connexes; la poursuite ou la suspension des rachats d'actions; le rendement en matière de bénéfices nets; les bénéfices par action; les dividendes futurs; l'imputation sur les fonds propres et les dépenses en capital; les liquidités; le rendement du capital investi; l'équilibre des dépenses; les changements des taux d'intérêt; les changements des taux de change; la fluctuation des prix des marchandises; la capacité de l'entreprise à émettre des titres de créances à des conditions et à des taux acceptables pour elle; l'incidence et les résultats attendus des enquêtes, des demandes, des réclamations et des litiges (y compris la conformité aux règlements connexes); les défis liés à l'exploitation sur les marchés internationaux; la suffisance des couvertures d'assurance; l'incidence des frais de comptabilité; l'incidence de l'adoption de certains principes comptables; l'incidence des changements juridiques et réglementaires, notamment les décrets présidentiels et d'autres mesures administratives ou législatives (y compris les modifications aux lois et règlements fiscaux); les ouvertures et les fermetures de magasins; les perspectives pour l'exercice 2025 et pour les exercices suivants; les perspectives financières; et l'incidence des autres sociétés acquises (y compris SRS Distribution Inc. et GMS Inc) sur l'entreprise ainsi que la capacité de l'entreprise à profiter des avantages prévus des acquisitions réalisées ou en cours.

Ces énoncés ne sont pas garants du rendement à venir de l'entreprise et sont sujets aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre ne dépendent pas de l'entreprise, mais plutôt des actions de tiers, et sont pour l'instant encore inconnus de l'entreprise, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des expériences antérieures, des attentes et des prévisions de l'entreprise. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits en 1A dans la partie I, « Facteurs de risque », et ailleurs dans le rapport annuel de l'entreprise du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 2 février 2025, ainsi que ceux décrits de temps à autre dans les rapports subséquents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission. D'autres facteurs que l'entreprise ne peut prévoir et qui ne sont pas décrits précédemment parce qu'elle ne les juge pas significatifs actuellement peuvent également exister. De tels facteurs pourraient aussi faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des attentes de l'entreprise. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils ont été énoncés et ne sont tenus à jour que si la loi l'exige. Il est recommandé d'examiner toute déclaration éventuelle que présente l'entreprise relativement à ces questions dans les rapports qu'elle dépose auprès de la SEC et dans ses énoncés publics.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Afin d'assurer une transparence accrue, cette communication de l'entreprise est également accompagnée de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Quand elles sont utilisées conjointement avec les mesures financières conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR aideront les gestionnaires et les investisseurs à mieux comprendre et analyser le rendement de l'entreprise. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne sauraient être considérés isolément ou se substituer aux mesures financières conformes aux PCGR associées. Des définitions et une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation ajustée (calculée en divisant le bénéfice d'exploitation ajusté par les ventes nettes totales) et le bénéfice dilué par action ajusté sont présentés en tant qu'indicateurs financiers supplémentaires dans le cadre de l'évaluation de nos activités et ne sont pas requis par les PCGR ou présentés conformément à ceux-ci. L'entreprise exclut l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis sur le bénéfice d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée, et exclut également l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis, y compris les incidences fiscales afférentes, sur le bénéfice dilué par action ajusté. L'entreprise n'effectue pas d'ajustement pour tenir compte du revenu partiellement généré par l'utilisation des actifs intangibles acquis. Les charges d'amortissement, contrairement au revenu afférent, ne sont pas affectées par l'exploitation pour une période donnée à moins qu'un actif intangible n'ait subi une dépréciation ou que sa durée de vie utile ne soit revue.

Quand elles sont utilisées conjointement avec nos résultats conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des indicateurs significatifs supplémentaires à propos du rendement de l'entreprise d'une période à une autre, leur permettent de comparer facilement le rendement sous‑jacent de l'entreprise à celui de ses pairs, et correspondent à la façon dont l'équipe de gestion analyse les tendances et évalue le rendement à l'interne. L'entreprise fournit des renseignements financiers non conformes aux PCGR sur cette base afin de faciliter les comparaisons lors du rapport des résultats relatifs au bénéfice. Ces mesures non conformes aux PCGR ne peuvent être considérées isolément ni utilisées comme substitut aux mesures conformes aux PCGR comparables. Les investisseurs doivent se fier principalement aux résultats qui sont dressés conformément aux PCGR et n'utiliser les mesures non conformes aux PCGR qu'en tant qu'indicateurs supplémentaires lors de la prise de décisions en matière d'investissement. Il se peut que ces mesures non conformes aux PCGR ne puissent pas être comparées aux indicateurs rapportés par d'autres entreprises et ayant un nom similaire, et que ces autres entreprises pourraient ne pas définir ces mesures financières de la même façon, limitant ainsi leur utilité à titre de mesures comparatives.

La mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable à la marge d'exploitation ajustée est la marge d'exploitation, qui est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation par le total des ventes nettes. Nos prévisions de marge d'exploitation ajustée pour l'exercice 2025 et nos perspectives préliminaires pour l'exercice 2026 excluent une incidence prévue d'environ 40 points de base pour chaque exercice, respectivement, liée à l'amortissement des actifs incorporels acquis.

La mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable au bénéfice dilué par action ajusté est le bénéfice dilué par action. Nos prévisions relatives au bénéfice dilué par action ajusté pour l'exercice 2025 et nos perspectives préliminaires pour l'exercice 2026 excluent l'incidence après impôts prévue d'environ 0,45 $ et 0,50 $, respectivement, liée à l'amortissement des actifs incorporels acquis.

