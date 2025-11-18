ATLANTA, le 18 novembre 2025 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé aujourd'hui des ventes de 41,4 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2025, ce qui représente une augmentation de 1,1 milliard de dollars ou 2,8 % par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024. Les ventes totales comprennent approximativement 900 millions de dollars provenant de l'acquisition récente de GMS Inc. (ci-après «GMS»), qui, au cours du trimestre, a contribué aux ventes pendant environ huit semaines. Toujours au troisième trimestre de l'exercice 2025, les ventes comparables ont augmenté de 0,2 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 0,1 %.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2025, soit un bénéfice dilué par action de l'ordre de 3,62 $, comparativement à un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 3,67 $ à la même période durant l'exercice 2024.

Le bénéfice dilué par action rajusté(1) était de 3,74 $ au troisième trimestre de l'exercice 2025, comparativement à un bénéfice dilué par action rajusté de 3,78 $ à la même période de l'exercice 2024.

«Nos résultats ont été inférieurs à nos attentes, principalement en raison de la rareté des tempêtes pendant le troisième trimestre, ce qui a engendré une pression supérieure à celle anticipée dans certaines catégories. De plus, bien que la demande fondamentale de notre secteur d'activités soit demeurée relativement stable d'un trimestre à l'autre, l'augmentation prévue du troisième trimestre ne s'est pas matérialisée. Nous présumons que l'incertitude des consommateurs et la pression continue sur l'immobilier affectent de manière disproportionnée la demande dans le secteur de la rénovation résidentielle», a déclaré Ted Decker, président du conseil d'administration, chef de la direction et président de l'entreprise. «Nos équipes continuent d'accomplir un travail exemplaire et nous estimons que l'accroissement de notre part du marché se poursuit. J'aimerais remercier nos associés pour leur travail acharné continu et leur dévouement.»

Perspectives au sujet de l'exercice 2025

L'entreprise a mis à jour ses perspectives au sujet de l'exercice 2025, qui ne comptera que 52 semaines, alors que l'exercice 2024 en comptait 53. Cette mise à jour vise à refléter le rendement du troisième trimestre, la pression continue due à la rareté des tempêtes au cours du quatrième trimestre, l'incertitude persistante des consommateurs et la pression sur l'immobilier, ainsi que l'inclusion de GMS.

Augmentation des ventes totales d'environ 3,0 % L'entreprise estime que GMS viendra ajouter approximativement 2,0 milliards de dollars en ventes supplémentaires.

Augmentation des ventes comparables légèrement positive pour la période correspondante de 52 semaines

Ouverture d'environ 12 nouveaux magasins

Taux de marge brute d'environ 33,2 %

Taux de marge d'exploitation d'environ 12,6 %

Taux de marge d'exploitation rajustée (1) d'environ 13,0 %

d'environ 13,0 % Taux d'imposition d'environ 24,5 %

Intérêts débiteurs nets d'environ 2,3 milliards de dollars

Diminution du bénéfice dilué par action d'environ 6,0 %, comparativement à une valeur de 14,91 $ lors de l'exercice 2024

Diminution du bénéfice dilué par action rajusté (1) d'environ 5,0 %, comparativement à une valeur de 15,24 $ lors de l'exercice 2024

d'environ 5,0 %, comparativement à une valeur de 15,24 $ lors de l'exercice 2024 Dépenses en capital représentant environ 2,5 % des ventes totales

Home Depot tiendra aujourd'hui, à 9 h, heure de l'Est, une conférence téléphonique en vue de discuter de l'information contenue dans le présent communiqué de presse et de sujets connexes. Cette conférence sera intégralement accessible en webdiffusion et en différé au ir.homedepot.com/events-and-presentations.

À la fin du troisième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 356 magasins de détail et plus de 1 200 succursales SRS dans l'ensemble des 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 470 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

(1) L'entreprise rapporte ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. De la façon dont ils sont utilisés dans la présente publication, le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée et le bénéfice dilué par action rajusté ne sont pas conformes aux PCGR. Une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des «énoncés prospectifs» tels qu'ils sont définis par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment la «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements actuellement disponibles et les hypothèses, attentes et prévisions actuelles de l'entreprise quant à des événements à venir. Ils comportent différents verbes conjugués au présent, au futur, au conditionnel ou au subjonctif, notamment «pouvoir», «risquer», «devoir», «savoir», «anticiper», «évaluer», «prévoir», «planifier», «estimer» et «s'engager», ainsi que du vocabulaire comme «attendu», «intention», «attentes», «cibles», «perspectives», «possible», «potentiel» et «prévisions», de même que d'autres mots ayant une teneur ou signification similaire ou faisant référence à des périodes de temps futures. Les énoncés prospectifs peuvent porter, entre autres, sur la demande pour les produits et services de l'entreprise (sujette à l'influence des conditions macroéconomiques ainsi qu'à l'évolution des attentes et des préférences des clients); la croissance nette des ventes; les ventes comparables; les effets de la concurrence; la marque et la réputation de l'entreprise; la mise en œuvre d'initiatives stratégiques, notamment en magasin et dans les domaines du commerce de détail interrelié, de la chaîne d'approvisionnement et des innovations technologiques (y compris en ce qui a trait à l'immobilier); les situations des stocks; le contexte économique; l'état des marchés du logement et de la rénovation résidentielle; l'état du marché de crédit (y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation et commercial); l'incidence des tarifs douaniers, des changements à la politique commerciale ou des restrictions liées à celle-ci, des différends commerciaux internationaux ainsi que des efforts et de la capacité de continuer à diversifier la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise; les problèmes liés aux modes de paiement acceptés par l'entreprise; la demande pour les offres de crédit (y compris le crédit commercial); la gestion des relations avec les associés, les personnes en recherche d'emploi, les fournisseurs et les fournisseurs de services de l'entreprise; le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre; le coût du carburant et d'autres sources d'énergie; les événements qui pourraient perturber les activités, la chaîne d'approvisionnement ou l'infrastructure technologique de l'entreprise ou encore la demande de produits et de services de l'entreprise (y compris les tarifs douaniers, les changements à la politique commerciale ou les restrictions liées à celle-ci, ou encore les différends commerciaux internationaux, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les problèmes de santé publique, les incidents de cybersécurité, les conflits de travail, les conflits géopolitiques, les conflits militaires ou les actes de guerre); la capacité de l'entreprise à maintenir un environnement sécuritaire dans ses magasins; la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes en matière de développement durable et de gestion du capital humain ainsi qu'à atteindre les objectifs connexes; la poursuite ou la suspension des rachats d'actions; le rendement en matière de bénéfices nets; les bénéfices par action; les dividendes futurs; l'imputation sur les fonds propres et les dépenses en capital; les liquidités; le rendement du capital investi; l'équilibre des dépenses; les changements des taux d'intérêt; les changements des taux de change; la fluctuation des prix des marchandises; la capacité de l'entreprise à émettre des titres de créances à des conditions et à des taux acceptables pour elle; l'incidence et les résultats attendus des enquêtes, des demandes, des réclamations et des litiges (y compris la conformité aux règlements connexes); les défis liés à l'exploitation sur les marchés internationaux; la suffisance des couvertures d'assurance; l'incidence des frais de comptabilité; l'incidence de l'adoption de certains principes comptables; l'incidence des changements juridiques et réglementaires, notamment les décrets présidentiels et d'autres mesures administratives ou législatives (y compris les modifications aux lois et règlements fiscaux); les ouvertures et les fermetures de magasins; les perspectives pour l'exercice 2025 et pour les exercices suivants; les perspectives financières; et l'incidence des autres sociétés acquises (y compris SRS et GMS) sur l'entreprise ainsi que la capacité de l'entreprise à profiter des avantages prévus des acquisitions réalisées ou en cours.

Ces énoncés ne sont pas garants du rendement à venir de l'entreprise et sont sujets aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre ne dépendent pas de l'entreprise, mais plutôt des actions de tiers, et sont pour l'instant encore inconnus de l'entreprise, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des expériences antérieures, des attentes et des prévisions de l'entreprise. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits en 1A dans la partie I, «Facteurs de risque», et ailleurs dans le rapport annuel de l'entreprise du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 2 février 2025, ainsi que ceux décrits de temps à autre dans les rapports subséquents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après la «SEC»). D'autres facteurs que l'entreprise ne peut prévoir et qui ne sont pas décrits précédemment parce qu'elle ne les juge pas significatifs actuellement peuvent également exister. De tels facteurs pourraient aussi faire en sorte que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des attentes de l'entreprise. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils ont été énoncés et ne sont tenus à jour que si la loi l'exige. Il est recommandé d'examiner toute déclaration éventuelle que présente l'entreprise relativement à ces questions dans les rapports qu'elle dépose auprès de la SEC et dans ses énoncés publics.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Afin d'assurer une transparence accrue, cette communication de l'entreprise est également accompagnée de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Quand elles sont utilisées conjointement avec les mesures financières conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR aideront les gestionnaires et les investisseurs à mieux comprendre et analyser le rendement de l'entreprise. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne sauraient être considérés isolément ou se substituer aux mesures financières conformes aux PCGR associées. Des définitions et une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

THE HOME DEPOT, INC. ÉTAT CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ DES RÉSULTATS (Non vérifié)



Trois mois ayant pris fin le





Neuf mois ayant pris fin le



Montants en millions, USD, exception faite des données par action 2 novembre

2025

27 octobre

2024

Variation (%)

2 novembre

2025

27 octobre

2024

Variation (%) Ventes nettes $ 41,352

$ 40,217

2.8 %

$ 126,485

$ 119,810

5.6 % Coût des ventes 27,537

26,792

2.8

84,086

79,536

5.7 Marge bénéficiaire brute 13,815

13,425

2.9

42,399

40,274

5.3 Charges d'exploitation :





















Frais de vente, généraux et administratifs 7,636

7,212

5.9

22,930

21,023

9.1 Dépréciation et amortissement 826

795

3.9

2,428

2,220

9.4 Total des charges d'exploitation 8,462

8,007

5.7

25,358

23,243

9.1 Bénéfice d'exploitation 5,353

5,418

(1.2)

17,041

17,031

0.1 Dépenses (revenus) d'intérêts et autres :





















Intérêts créditeurs et autres, nets (32)

(30)

6.7

(81)

(171)

(52.6) Intérêts débiteurs 628

625

0.5

1,818

1,683

8.0 Intérêts et autres, nets 596

595

0.2

1,737

1,512

14.9 Bénéfice, avant les charges d'impôts 4,757

4,823

(1.4)

15,304

15,519

(1.4) Charge d'impôts 1,156

1,175

(1.6)

3,719

3,710

0.2 Bénéfice net $ 3,601

$ 3,648

(1.3) %

$ 11,585

$ 11,809

(1.9) %























Actions ordinaires moyennes pondérées en circulation 993

991

0.2 %

992

990

0.2 % Bénéfice par action en circulation $ 3.63

$ 3.68

(1.4)

$ 11.68

$ 11.93

(2.1)























Actions ordinaires moyennes pondérées diluées 995

993

0.2 %

994

992

0.2 % Bénéfice dilué par action $ 3.62

$ 3.67

(1.4)

$ 11.65

$ 11.90

(2.1)

























Trois mois ayant pris fin le





Neuf mois ayant pris fin le



Données de vente choisies : 2 novembre

2025

27 octobre

2024

Variation (%)

2 novembre

2025

27 octobre

2024

Variation (%) Ventes comparables (variation [%]) 0.2 %

(1.3) %

S. O.

0.3 %

(2.5) %

S. O. Transaction clients comparable (variation [%])(1) (1.6) %

(0.6) %

S. O.

(0.8) %

(1.5) %

S. O. Facture moyenne comparable (variation [%])(1) 1.8 %

(0.8) %

S. O.

1.1 %

(1.2) %

S. O. Transaction clients (en millions)(1) 393.5

399.0

(1.4) %

1,235.0

1,236.8

(0.1) % Facture moyenne(1) $ 90.39

$ 88.65

2.0

$ 90.35

$ 89.38

1.1

---------- (1) Les données sur la transaction des clients et la facture moyenne n'incluent ni les résultats de HD Supply ni ceux de SRS (y compris GMS).

THE HOME DEPOT, INC. BILANS CONSOLIDÉS ET SIMPLIFIÉS (Non vérifiés)

Montants en millions, USD 2 novembre

2025

27 octobre

2024

2 février

2025 Actif









Actif à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1,684

$ 1,531

$ 1,659 Comptes clients nets 6,765

5,782

4,903 Stock de marchandises 26,203

23,897

23,451 Autres actifs à court terme 1,463

1,739

1,670 Total de l'actif à court terme 36,115

32,949

31,683 Immobilisations corporelles nettes 27,683

26,573

26,702 Actifs liés au droit d'utilisation découlant de contrats de location simple 9,041

8,521

8,592 Écarts d'acquisition 22,267

19,428

19,475 Actifs intangibles, nets 10,416

9,112

8,983 Autres actifs 752

681

684 Actif total $ 106,274

$ 97,264

$ 96,119











Passif et capitaux propres









Passif à court terme :









Dettes à court terme $ 3,200

$ 1,344

$ 316 Comptes fournisseurs 13,237

13,506

11,938 Salaires à payer et frais afférents 2,245

2,094

2,315 Versements à court terme relatifs aux dettes à long terme 6,471

3,176

4,582 Passifs liés aux contrats de location simple à court terme 1,417

1,262

1,274 Autres passifs à court terme 7,797

7,710

8,236 Passif total à court terme 34,367

29,092

28,661 Dettes à long terme, excluant les versements à court terme 46,343

50,058

48,485 Passifs liés aux contrats de location simple à long terme 7,986

7,538

7,633 Autres passifs à long terme 5,462

4,790

4,700 Passif total 94,158

91,478

89,479 Total des capitaux propres 12,116

5,786

6,640 Passif total et capitaux propres $ 106,274

$ 97,264

$ 96,119

THE HOME DEPOT, INC. ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ (Non vérifié)



Neuf mois ayant pris fin le Montants en millions, USD 2 novembre

2025

27 octobre

2024 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :





Bénéfices nets $ 11,585

$ 11,809 Rapprochement des bénéfices nets et de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :





Dépréciation et amortissement, excluant l'amortissement des actifs intangibles 2,606

2,472 Amortissement des actifs intangibles 436

280 Dépenses liées à la rémunération sous forme d'actions 408

328 Changements aux fonds de roulement (2,694)

84 Changements aux impôts reportés 479

170 Autres activités d'exploitation 158

(4) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 12,978

15,139







Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :





Dépenses en capital (2,621)

(2,384) Versements liés à l'acquisition d'entreprises, nets (5,248)

(17,613) Autres activités d'investissement 104

85 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (7,765)

(19,912)







Flux de trésorerie provenant d'activités de financement :





Produits de la dette à court terme, nets 2,884

1,344 Produits de la dette à long terme, nets d'escomptes 2,111

9,983 Remboursement de la dette à long terme (3,404)

(1,355) Rachats d'actions ordinaires --

(649) Produits provenant de la vente d'actions ordinaires 185

231 Dividendes en espèces (6,863)

(6,694) Autres activités de financement (147)

(223) Trésorerie nette (utilisée dans les) provenant des activités de financement (5,234)

2,637 Changements à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie (21)

(2,136) Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 46

(93) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1,659

3,760 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 1,684

$ 1,531

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée (calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales) et le bénéfice dilué par action rajusté sont présentés en tant qu'indicateurs financiers supplémentaires dans le cadre de l'évaluation de nos activités et ne sont pas requis par les PCGR ou présentés conformément à ceux-ci. L'entreprise exclut l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis sur le bénéfice d'exploitation rajusté et la marge d'exploitation rajustée, et exclut également l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis, y compris les incidences fiscales afférentes, sur le bénéfice dilué par action rajusté. L'entreprise n'effectue pas d'ajustement pour tenir compte du revenu partiellement généré par l'utilisation des actifs intangibles acquis. Les charges d'amortissement, contrairement au revenu afférent, ne sont pas affectées par l'exploitation pour une période donnée à moins qu'un actif intangible n'ait subi une dépréciation ou que sa durée de vie utile ne soit revue.

Quand elles sont utilisées conjointement avec nos résultats conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des indicateurs significatifs supplémentaires à propos du rendement de l'entreprise d'une période à une autre, leur permettent de comparer facilement le rendement sous‑jacent de l'entreprise à celui de ses pairs, et correspondent à la façon dont l'équipe de gestion analyse les tendances et évalue le rendement à l'interne. L'entreprise fournit des renseignements financiers non conformes aux PCGR sur cette base afin de faciliter les comparaisons lors du rapport des résultats relatifs au bénéfice. Ces mesures non conformes aux PCGR ne peuvent être considérées isolément ni utilisées comme substitut aux mesures conformes aux PCGR comparables. Les investisseurs doivent se fier principalement aux résultats qui sont dressés conformément aux PCGR et n'utiliser les mesures non conformes aux PCGR qu'en tant qu'indicateurs supplémentaires lors de la prise de décisions en matière d'investissement. Il se peut que ces mesures non conformes aux PCGR ne puissent pas être comparées aux indicateurs rapportés par d'autres entreprises et ayant un nom similaire, et que ces autres entreprises pourraient ne pas définir ces mesures financières de la même façon, limitant ainsi leur utilité à titre de mesures comparatives.

RAPPROCHEMENT DU REVENU D'EXPLOITATION RAJUSTÉ ET DE LA MARGE D'EXPLOITATION RAJUSTÉE



Trois mois ayant pris fin le





Neuf mois ayant pris fin le



Montants en millions, USD 2 novembre

2025

27 octobre

2024

Variation (%)

2 novembre

2025

27 octobre

2024

Variation (%) Bénéfice d'exploitation (conforme aux PCGR) $ 5,353

$ 5,418

(1.2) %

$ 17,041

$ 17,031

0.1 % Marge d'exploitation(1) 12.9 %

13.5 %





13.5 %

14.2 %



Amortissement des actifs intangibles acquis(2) 158

138





436

280



Bénéfice d'exploitation rajusté (non conforme aux PCGR) $ 5,511

$ 5,556

(0.8) %

$ 17,477

$ 17,311

1.0 % Marge d'exploitation rajustée (non conforme aux PGCR)(3) 13.3 %

13.8 %





13.8 %

14.4 %





---------- (1) La marge d'exploitation est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation par les ventes nettes totales. (2) Les montants comprennent l'amortissement des actifs intangibles acquis, d'une valeur de 106 millions de dollars et de 280 millions de dollars, pendant les périodes de trois mois et de neuf mois ayant pris fin le 2 novembre 2025, respectivement, et d'une valeur de 86 millions de dollars et de 125 millions de dollars pendant les périodes de trois mois et de neuf mois ayant pris fin le 27 octobre 2024, toujours respectivement, pour SRS Distribution, Inc. et ses filiales. (3) La marge d'exploitation rajustée est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales.

Nos perspectives concernant la marge d'exploitation rajustée pour l'exercice 2025 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue d'environ 40 points de base provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION RAJUSTÉ



Trois mois ayant pris fin le





Neuf mois ayant pris fin le



Montants par action 2 novembre

2025

27 octobre

2024

Variation (%)

2 novembre

2025

27 octobre

2024

Variation (%) Bénéfice dilué par action (conforme aux PCGR) $ 3.62

$ 3.67

(1.4) %

$ 11.65

$ 11.90

(2.1) % Incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis 0.16

0.14





0.44

0.28



Incidence du rajustement(1) des mesures non conformes aux PCGR sur l'impôt sur le revenu (0.04)

(0.03)





(0.10)

(0.06)



Bénéfice dilué par action rajusté (non conforme aux PCGR) $ 3.74

$ 3.78

(1.1) %

$ 11.99

$ 12.12

(1.1) %

---------- (1) Cette donnée est calculée en multipliant l'incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis par action et le taux d'imposition réel de l'entreprise pour cette période.

Nos perspectives concernant le bénéfice dilué par action rajusté pour l'exercice 2025 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue après impôts d'environ 0,45 $ provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

