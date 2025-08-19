ATLANTA, le 19 août 2025 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé aujourd'hui des ventes de 45,3 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2025, ce qui représente une augmentation de 2,1 milliards de dollars ou 4,9 % par rapport au même trimestre de l'exercice 2024. Toujours au deuxième trimestre de l'exercice 2025, les ventes comparables ont augmenté de 1 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 1,4 %. Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, les taux de change ont affecté négativement le total des ventes comparables de l'entreprise d'environ 40 points de base.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2025, soit un bénéfice dilué par action de l'ordre de 4,58 $, comparativement à un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 4,60 $ à la même période durant l'exercice 2024.

Le bénéfice dilué par action rajusté(1) était de 4,68 $ au deuxième trimestre de l'exercice 2025, comparativement à un bénéfice dilué par action rajusté de 4,67 $ à la même période de l'exercice 2024.

«Notre rendement du deuxième trimestre a été conforme à nos attentes. L'élan amorcé au second semestre de l'exercice précédent s'est poursuivi tout au long du premier semestre de cet exercice alors que les clients ont fait preuve d'un engagement plus généralisé dans les projets de rénovation résidentielle de petite envergure», a déclaré Ted Decker, président du conseil d'administration, chef de la direction et président de l'entreprise. «Nos équipes accomplissent un travail exemplaire tandis que nous continuons à augmenter notre part du marché. J'aimerais remercier nos associés pour leur travail acharné continu et leur dévouement.»

Perspectives au sujet de l'exercice 2025

L'entreprise réaffirme ses perspectives pour l'exercice 2025, qui ne comptera que 52 semaines, alors que l'exercice 2024 en comptait 53.

Augmentation des ventes totales d'environ 2,8 %

Augmentation des ventes comparables d'environ 1 % pour la période correspondante de 52 semaines

Ouverture d'environ 13 nouveaux magasins

Taux de marge brute d'environ 33,4 %

Taux de marge d'exploitation d'environ 13 %

Taux de marge d'exploitation rajustée (1) d'environ 13,4 %

d'environ 13,4 % Taux d'imposition d'environ 24,5 %

Intérêts débiteurs nets d'environ 2,2 milliards de dollars

Diminution du bénéfice dilué par action d'environ 3 %, comparativement à une valeur de 14,91 $ lors de l'exercice 2024

Diminution du bénéfice dilué par action rajusté (1) d'environ 2 %, comparativement à une valeur de 15,24 $ lors de l'exercice 2024

d'environ 2 %, comparativement à une valeur de 15,24 $ lors de l'exercice 2024 Dépenses en capital représentant environ 2,5 % des ventes totales

(1) L'entreprise rapporte ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. De la façon dont ils sont utilisés dans la présente publication, le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée et le bénéfice dilué par action rajusté ne sont pas conformes aux PCGR. Une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

Home Depot tiendra aujourd'hui, à 9 h, heure de l'Est, une conférence téléphonique en vue de discuter de l'information contenue dans le présent communiqué de presse et de sujets connexes. Cette conférence sera intégralement accessible en webdiffusion et en différé au ir.homedepot.com/events-and-presentations.

À la fin du deuxième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 353 magasins de détail et plus de 800 autres succursales dans l'ensemble des 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 470 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des «déclarations prévisionnelles», telles qu'elles sont définies par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment la «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les renseignements actuellement disponibles et les hypothèses, attentes et prévisions actuelles de l'entreprise quant à des événements à venir. Elles comportent différents verbes conjugués au présent, au futur, au conditionnel ou au subjonctif, notamment «pouvoir», «risquer», «devoir», «savoir», «anticiper», «évaluer», «prévoir», «planifier», «estimer» et «s'engager», ainsi que du vocabulaire comme «attendu», «intention», «attentes», «cibles», «perspectives», «possible», «potentiel» et «prévisions», de même que d'autres mots ayant une teneur ou signification similaire ou faisant référence à des périodes de temps futures. Les déclarations prévisionnelles peuvent porter, entre autres, sur la demande pour les produits et services de l'entreprise (sujette à l'influence des conditions macroéconomiques ainsi qu'à l'évolution des attentes et des préférences des clients); la croissance nette des ventes; les ventes comparables; les effets de la concurrence; la marque et la réputation de l'entreprise; la mise en œuvre d'initiatives stratégiques, notamment en magasin et dans les domaines du commerce de détail interrelié, de la chaîne d'approvisionnement et des innovations technologiques (y compris en ce qui a trait à l'immobilier); les situations des stocks; le contexte économique; l'état des marchés du logement et de la rénovation résidentielle; l'état du marché de crédit (y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires, les prêts sur valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation et commercial); l'incidence des tarifs douaniers, des changements à la politique commerciale ou des restrictions liées à celle-ci, des différends commerciaux internationaux ainsi que des efforts et de la capacité de continuer à diversifier la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise; les problèmes liés aux modes de paiement acceptés par l'entreprise; la demande pour les offres de crédit (y compris le crédit commercial); la gestion des relations avec les associés, les personnes en recherche d'emploi, les fournisseurs et les fournisseurs de services de l'entreprise; le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre; le coût du carburant et d'autres sources d'énergie; les événements qui pourraient perturber les activités, la chaîne d'approvisionnement ou l'infrastructure technologique de l'entreprise ou encore la demande de produits et de services de l'entreprise (y compris les tarifs douaniers, les changements à la politique commerciale ou les restrictions liées à celle-ci, ou encore les différends commerciaux internationaux, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les problèmes de santé publique, les incidents de cybersécurité, les conflits de travail, les conflits géopolitiques, les conflits militaires ou les actes de guerre; la capacité de l'entreprise à maintenir un environnement sécuritaire dans ses magasins; la capacité de l'entreprise à répondre aux attentes en matière de développement durable et de gestion du capital humain ainsi qu'à atteindre les objectifs connexes; la poursuite ou la suspension des rachats d'actions; le rendement en matière de bénéfices nets; les bénéfices par action; les dividendes futurs; l'imputation sur les fonds propres et les dépenses en capital; les liquidités; le rendement du capital investi; l'équilibre des dépenses; les changements des taux d'intérêt; les changements des taux de change; la fluctuation des prix des marchandises; la capacité de l'entreprise à émettre des titres de créances à des conditions et à des taux acceptables pour elle; l'incidence et les résultats attendus des enquêtes, des demandes, des réclamations et des litiges (y compris la conformité aux règlements connexes); les défis liés à l'exploitation sur les marchés internationaux; la suffisance des couvertures d'assurance; l'incidence des frais de comptabilité; l'incidence de l'adoption de certains principes comptables; l'incidence des changements juridiques et réglementaires, notamment les décrets présidentiels et d'autres mesures administratives ou législatives (y compris les modifications aux lois et règlements fiscaux); les ouvertures et les fermetures de magasins; les perspectives pour l'exercice 2025 et pour les exercices suivants; les perspectives financières; l'état de l'acquisition prévue de GMS Inc.; et l'incidence des autres sociétés acquises (y compris SRS) sur l'entreprise et la capacité de l'entreprise à profiter des avantages prévus de toute autre acquisition.

Ces déclarations ne sont pas garantes du rendement à venir de l'entreprise et sont sujettes aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs, dont bon nombre ne dépendent pas de l'entreprise, mais plutôt des actions de tiers, et sont pour l'instant encore inconnus de l'entreprise, ainsi qu'aux hypothèses potentiellement inexactes, qui pourraient faire que les résultats obtenus diffèrent de façon importante des expériences antérieures, des attentes et des prévisions de l'entreprise. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits en 1A dans la partie I, «Facteurs de risque», et ailleurs dans le rapport annuel de l'entreprise du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 2 février 2025, ainsi que ceux décrits de temps à autre dans les rapports subséquents déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après la «SEC»). D'autres facteurs que l'entreprise ne peut prévoir et qui ne sont pas décrits précédemment parce qu'elle ne les juge pas significatifs actuellement peuvent également exister. De tels facteurs pourraient aussi faire en sorte que nos résultats diffèrent de façon importante des attentes de l'entreprise. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles ont été énoncées et ne sont tenues à jour que si la loi l'exige. Il est recommandé d'examiner toute déclaration éventuelle que présente l'entreprise relativement à ces questions dans les rapports qu'elle dépose auprès de la SEC et dans ses déclarations publiques.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Ces déclarations sont également accompagnées de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Quand elles sont utilisées conjointement avec nos mesures financières conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR aideront les gestionnaires et les investisseurs à mieux comprendre et analyser le rendement de l'entreprise. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne sauraient être considérés isolément ou se substituer aux mesures financières conformes aux PCGR associées. Des définitions et une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

THE HOME DEPOT, INC. ÉTAT CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ DES RÉSULTATS (Non vérifié)



Trois mois ayant pris fin le





Six mois ayant pris fin le



Montants en millions, USD, exception faite des données par action 3 août

2025

28 juillet

2024

Variation (%)

3 août

2025

28 juillet

2024

Variation (%) Ventes nettes $ 45,277

$ 43,175

4.9 %

$ 85,133

$ 79,593

7.0 % Coût des ventes 30,152

28,759

4.8

56,549

52,744

7.2 Marge bénéficiaire brute 15,125

14,416

4.9

28,584

26,849

6.5 Charges d'exploitation :





















Frais de vente, généraux et administratifs 7,764

7,144

8.7

15,294

13,811

10.7 Dépréciation et amortissement 806

738

9.2

1,602

1,425

12.4 Total des charges d'exploitation 8,570

7,882

8.7

16,896

15,236

10.9 Bénéfice d'exploitation 6,555

6,534

0.3

11,688

11,613

0.6 Dépenses (revenus) d'intérêts et autres :





















Intérêts créditeurs et autres, nets (25)

(84)

(70.2)

(49)

(141)

(65.2) Intérêts débiteurs 575

573

0.3

1,190

1,058

12.5 Intérêts et autres, nets 550

489

12.5

1,141

917

24.4 Bénéfice, avant les charges d'impôts 6,005

6,045

(0.7)

10,547

10,696

(1.4) Charge d'impôts 1,454

1,484

(2.0)

2,563

2,535

1.1 Bénéfice net $ 4,551

$ 4,561

(0.2) %

$ 7,984

$ 8,161

(2.2) %























Actions ordinaires moyennes pondérées en circulation 992

990

0.2 %

992

989

0.3 % Bénéfice par action en circulation $ 4.59

$ 4.61

(0.4)

$ 8.05

$ 8.25

(2.4)























Actions ordinaires moyennes pondérées diluées 994

992

0.2 %

994

992

0.2 % Bénéfice dilué par action $ 4.58

$ 4.60

(0.4)

$ 8.03

$ 8.23

(2.4)

























Trois mois ayant pris fin le





Six mois ayant pris fin le



Données de vente choisies : 3 août

2025

28 juillet

2024

Variation (%)

3 août

2025

28 juillet

2024

Variation (%) Ventes comparables (variation [%]) 1.0 %

(3.3) %

S. O.

0.4 %

(3.1) %

S. O. Transaction clients comparable (variation [%])(1) (0.4) %

(2.2) %

S. O.

(0.5) %

(1.9) %

S. O. Facture moyenne comparable (variation [%])(1) 1.4 %

(1.3) %

S. O.

0.7 %

(1.3) %

S. O. Transaction clients (en millions)(1) 446.8

451.0

(0.9) %

841.6

837.8

0.5 % Facture moyenne(1) $ 90.01

$ 88.90

1.2

$ 90.34

$ 89.72

0.7

---------- (1) Les données sur la transaction des clients et la facture moyenne n'incluent ni les résultats de HD Supply ni ceux de SRS.

THE HOME DEPOT, INC. BILANS CONSOLIDÉS ET SIMPLIFIÉS (Non vérifiés)

Montants en millions, USD 3 août

2025

28 juillet

2024

2 février

2025 Actif









Actif à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 2,804

$ 1,613

$ 1,659 Comptes clients nets 5,878

5,503

4,903 Stock de marchandises 24,843

23,060

23,451 Autres actifs à court terme 1,866

2,097

1,670 Total de l'actif à court terme 35,391

32,273

31,683 Immobilisations corporelles nettes 26,896

26,640

26,702 Actifs liés au droit d'utilisation découlant de contrats de location simple 8,662

8,613

8,592 Écarts d'acquisition 19,619

19,414

19,475 Actifs intangibles, nets 8,770

9,214

8,983 Autres actifs 711

692

684 Actif total $ 100,049

$ 96,846

$ 96,119











Passif et capitaux propres









Passif à court terme :









Dettes à court terme $ --

$ 2,527

$ 316 Comptes fournisseurs 13,086

13,206

11,938 Salaires à payer et frais afférents 2,385

2,105

2,315 Versements à court terme relatifs aux dettes à long terme 6,400

1,339

4,582 Passifs liés aux contrats de location simple à court terme 1,336

1,242

1,274 Autres passifs à court terme 7,639

7,704

8,236 Passif total à court terme 30,846

28,123

28,661 Dettes à long terme, excluant les versements à court terme 45,917

51,869

48,485 Passifs liés aux contrats de location simple à long terme 7,668

7,635

7,633 Autres passifs à long terme 4,953

4,799

4,700 Passif total 89,384

92,426

89,479 Total des capitaux propres 10,665

4,420

6,640 Passif total et capitaux propres $ 100,049

$ 96,846

$ 96,119

THE HOME DEPOT, INC. ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ (Non vérifié)



Six mois ayant pris fin le Montants en millions, USD 3 août

2025

28 juillet

2024 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :





Bénéfices nets $ 7,984

$ 8,161 Rapprochement des bénéfices nets et de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :





Dépréciation et amortissement, excluant l'amortissement des actifs intangibles 1,720

1,615 Amortissement des actifs intangibles 278

142 Dépenses liées à la rémunération sous forme d'actions 288

222 Changements aux fonds de roulement (1,821)

667 Changements aux impôts reportés 490

159 Autres activités d'exploitation 29

(60) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 8,968

10,906







Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :





Dépenses en capital (1,723)

(1,566) Versements liés à l'acquisition d'entreprises, nets (233)

(17,570) Autres activités d'investissement 64

38 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (1,892)

(19,098)







Flux de trésorerie provenant d'activités de financement :





(Remboursements) produits de la dette à court terme, nets (316)

2,527 Produits de la dette à long terme, nets d'escomptes 76

9,952 Remboursements de la dette à long terme (1,199)

(1,255) Rachats d'actions ordinaires --

(649) Produits provenant de la vente d'actions ordinaires 163

210 Dividendes en espèces (4,574)

(4,460) Autres activités de financement (130)

(212) Trésorerie nette (utilisée dans les) provenant des activités de financement (5,980)

6,113 Changements à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie 1,096

(2,079) Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 49

(68) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 1,659

3,760 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 2,804

$ 1,613

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée (calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales) et le bénéfice dilué par action rajusté sont présentés en tant qu'indicateurs financiers supplémentaires dans le cadre de l'évaluation de nos activités et ne sont pas requis par les PCGR ou présentés conformément à ceux-ci. L'entreprise exclut l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis sur le bénéfice d'exploitation rajusté et la marge d'exploitation rajustée, et exclut également l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis, y compris les incidences fiscales afférentes, sur le bénéfice dilué par action rajusté. L'entreprise n'effectue pas d'ajustement pour tenir compte du revenu partiellement généré par l'utilisation des actifs intangibles acquis. Les charges d'amortissement, contrairement au revenu afférent, ne sont pas affectées par l'exploitation pour une période donnée à moins qu'un actif intangible n'ait subi une dépréciation ou que sa durée de vie utile ne soit revue.

Quand elles sont utilisées conjointement avec nos résultats conformes aux PCGR, l'entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des indicateurs significatifs supplémentaires à propos du rendement de l'entreprise d'une période à une autre, leur permettent de comparer facilement le rendement sous‑jacent de l'entreprise à celui de ses pairs, et correspondent à la façon dont l'équipe de gestion analyse les tendances et évalue le rendement à l'interne. L'entreprise fournit des renseignements financiers non conformes aux PCGR sur cette base afin de faciliter les comparaisons lors du rapport des résultats relatifs au bénéfice. Ces mesures non conformes aux PCGR ne peuvent pas se substituer aux mesures conformes aux PCGR comparables. Les investisseurs doivent se fier principalement aux résultats qui sont dressés conformément aux PCGR et n'utiliser les mesures non conformes aux PCGR qu'en tant qu'indicateurs supplémentaires lors de la prise de décisions en matière d'investissement. Il se peut que ces mesures non conformes aux PCGR ne puissent pas être comparées aux indicateurs rapportés par d'autres entreprises et ayant un nom similaire, et que ces autres entreprises pourraient ne pas définir ces mesures financières de la même façon, limitant ainsi leur utilité à titre de mesures comparatives.

RAPPROCHEMENT DU REVENU D'EXPLOITATION RAJUSTÉ ET DE LA MARGE D'EXPLOITATION RAJUSTÉE



Trois mois ayant pris fin le





Six mois ayant pris fin le



Montants en millions, USD 3 août

2025

28 juillet

2024

Variation (%)

3 août

2025

28 juillet

2024

Variation (%) Bénéfice d'exploitation (conforme aux PCGR) $ 6,555

$ 6,534

0.3 %

$ 11,688

$ 11,613

0.6 % Marge d'exploitation (1) 14.5 %

15.1 %





13.7 %

14.6 %



Amortissement des actifs intangibles acquis (2) 139

90





278

142



Bénéfice d'exploitation rajusté (non conforme aux PCGR) $ 6,694

$ 6,624

1.1 %

$ 11,966

$ 11,755

1.8 % Marge d'exploitation rajustée (non conforme aux PGCR) (3) 14.8 %

15.3 %





14.1 %

14.8 %





---------- (1) La marge d'exploitation est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation par les ventes nettes totales. (2) Les montants comprennent l'amortissement des actifs intangibles acquis, d'une valeur de 87 millions de dollars et de 174 millions de dollars, pendant les périodes de trois mois et de six mois ayant pris fin le 3 août 2025, respectivement, et de 39 millions de dollars pendant les périodes de trois mois et de six mois ayant pris fin le 28 juillet 2024, associés à l'acquisition de SRS le 18 juin 2024. (3) La marge d'exploitation rajustée est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales.

Nos perspectives concernant la marge d'exploitation rajustée pour l'exercice 2025 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue d'environ 40 points de base provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION RAJUSTÉ



Trois mois ayant pris fin le





Six mois ayant pris fin le



Montants par action 3 août

2025

28 juillet

2024

Variation

(%)

3 août

2025

28 juillet

2024

Variation

(%) Bénéfice dilué par action (conforme aux PCGR) $ 4.58

$ 4.60

(0.4) %

$ 8.03

$ 8.23

(2.4) % Incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis 0.14

0.09





0.28

0.14



Incidence du rajustement(1) des mesures non conformes aux PCGR sur l'impôt sur le revenu (0.04)

(0.02)





(0.07)

(0.03)



Bénéfice dilué par action rajusté (non conforme aux PCGR) $ 4.68

$ 4.67

0.2 %

$ 8.24

$ 8.34

(1.2) %

---------- (1) Cette donnée est calculée en multipliant l'incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis par action et le taux d'imposition réel de l'entreprise pour cette période.

Nos perspectives concernant le bénéfice dilué par action rajusté pour l'exercice 2025 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue après impôts d'environ 0,40 $ provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

SOURCE The Home Depot

CONTACT : Communauté financière : Isabel Janci, Vice-présidente des Relations avec les investisseurs et trésorière, 770 384-2666, [email protected] ; Médias d'information : Sara Gorman, Première directrice principale des Communications de l'entreprise, 770 384-2852, [email protected]