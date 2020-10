ATLANTA, 2 octobre 2020 /CNW/ - Home DepotMD, le plus grand détaillant de produits de rénovation domiciliaire au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Edward « Ted » P. Decker à titre de président et chef de l'exploitation, à compter du 5 octobre 2020. M. Decker, qui compte 20 ans d'expérience au sein de l'entreprise, occupe le poste de premier vice-président de la commercialisation depuis 2014. À ce titre, il était responsable de tous les services de commercialisation en magasin et en ligne, de la stratégie de commercialisation, de la gestion des services et des fournisseurs, du marketing et de l'environnement en magasin. Dans son nouveau rôle, il assumera de nouvelles responsabilités touchant l'exploitation des magasins et la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, ainsi que les ventes et les services externes.

« Ted est un leader incroyable qui a amélioré notre compétitivité et notre stratégie interconnectée en combinant l'art et la science du commerce de détail tout en produisant des résultats exceptionnels grâce à notre expérience client en magasin et en ligne, a déclaré Craig Menear, président et chef de la direction de Home Depot. Nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir miser sur ce que je considère comme l'une des meilleures équipes de direction dans le secteur de la vente au détail. La promotion de Ted et les changements supplémentaires que nous annonçons renforceront le leadership stratégique et l'efficacité opérationnelle de l'équipe, et je continuerai à mettre l'accent sur la croissance à long terme et le positionnement stratégique de l'entreprise au cours des prochaines années. »

Ann-Marie Campbell a été nommée première vice-présidente des magasins et des opérations internationales des États-Unis. À ses responsabilités actuelles s'ajoute la gestion de toutes les opérations, des fonctions commerciales et de la stratégie pour les activités de l'entreprise au Canada et au Mexique. Les présidents de Home Depot Canada et de Home Depot Mexico relèveront désormais de Mme Campbell. Mme Campbell, qui compte 35 années d'expérience au sein de Home Depot, dirigera plus de 2 200 magasins et 400 000 associés.

Jeff Kinnaird a été promu au poste de premier vice-président de la commercialisation. Il relèvera de M. Decker. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de président de Home Depot Canada. Il a auparavant occupé le poste de vice-président de la commercialisation au Canada, où il supervisait la stratégie de commercialisation, l'approvisionnement mondial pour la division et la croissance des marques maison dans les magasins canadiens et en ligne. Il a également assumé les fonctions de vice-président régional des opérations chez Home Depot Canada. M. Kinnaird a commencé sa carrière à Home Depot il y a près de 25 ans comme associé dans les allées du bois d'œuvre.

Michael Rowe a été promu au poste de président de Home Depot Canada. Jusqu'à tout récemment, M. Rowe occupait le poste de vice-président, Commerce électronique, marketing et services aux entrepreneurs, où il a dirigé tous les efforts de marketing et de publicité au Canada, ainsi que le commerce électronique, les services d'installation, les services contractuels et la stratégie. Il a auparavant occupé le poste de directeur financier de Home Depot Canada. M. Rowe s'est joint à l'entreprise en 2006.

Richard McPhail, premier vice-président et directeur financier, sera désormais responsable de la stratégie d'entreprise et du développement stratégique de l'entreprise. M. McPhail s'est joint à l'entreprise en 2005, et il a été nommé directeur financier en 2019. Il était alors responsable de la gestion du rendement financier de l'entreprise ainsi que de la répartition du capital, des relations avec les investisseurs, de l'impôt et de la trésorerie.

