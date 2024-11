ATLANTA, le 12 nov. 2024 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a annoncé aujourd'hui des ventes de 40,2 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2024, ce qui représente une augmentation de 6,6 % par rapport au même trimestre de l'exercice 2023. Toujours au troisième trimestre de l'exercice 2024, les ventes comparables ont diminué de 1,3 %, et les ventes comparables aux États-Unis ont diminué de 1,2 %.

Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice 2024 était de 5,4 milliards de dollars et la marge d'exploitation était de 13,5 %, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 5,4 milliards de dollars et à une marge d'exploitation de 14,3 % au cours du même trimestre de l'exercice 2023.

Le bénéfice d'exploitation rajusté1 du troisième trimestre de l'exercice 2024 était de 5,6 milliards de dollars et la marge d'exploitation rajustée1 était de 13,8 %, comparativement à un bénéfice d'exploitation rajusté de 5,5 milliards de dollars et à une marge d'exploitation rajustée de 14,5 % au cours du même trimestre de l'exercice 2023.

L'entreprise a enregistré un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2024, soit un bénéfice dilué par action de l'ordre de 3,67 $, comparativement à un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars et à un bénéfice dilué par action de l'ordre de 3,81 $ à la même période durant l'exercice 2023.

Le bénéfice dilué par action rajusté1 était de l'ordre de 3,78 $ au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à un bénéfice dilué par action rajusté de l'ordre de 3,85 $ à la même période de l'exercice 2023.

«Bien qu'une incertitude demeure à l'échelle macroéconomique, notre rendement du troisième trimestre a surpassé nos attentes», a déclaré Ted Decker, président du conseil d'administration, chef de la direction et président de l'entreprise. «Avec le retour à la normale des conditions météorologiques, nous avons constaté un regain d'intérêt pour l'ensemble des marchandises saisonnières et pour certains projets d'extérieur, ainsi qu'une augmentation des ventes due à une plus grande demande en période d'ouragan. J'aimerais remercier tous nos associés pour leur dévouement à servir nos clients et nos collectivités.»

(1) L'entreprise rapporte ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR). De la façon dont ils sont utilisés ci-dessus ainsi que tout au long de la présente publication, le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée et le bénéfice dilué par action rajusté ne sont pas conformes aux PCGR. Une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de ce document.

Perspectives au sujet de l'exercice 2024

L'entreprise a mis à jour ses perspectives au sujet de l'exercice 2024, qui comptera 53 semaines dans les résultats d'exploitation.

Augmentation des ventes totales d'environ 4 %, en incluant SRS et la 53 e semaine L'entreprise estime que la 53 e semaine viendra ajouter environ 2,3 milliards de dollars aux ventes totales. L'entreprise estime que SRS viendra ajouter approximativement 6,4 milliards de dollars en ventes supplémentaires.

semaine Diminution des ventes comparables d'environ 2,5 % au cours de la période de 52 semaines par rapport à l'exercice 2023

Ouverture d'environ 12 nouveaux magasins

Taux de marge brute d'environ 33,5 %

Taux de marge d'exploitation d'environ 13,5 %

Taux de marge d'exploitation rajustée 1 d'environ 13,8 %

d'environ 13,8 % Taux d'imposition d'environ 24 %

Intérêts débiteurs nets d'environ 2,1 milliards de dollars

Diminution du bénéfice dilué par action d'environ 2 % au cours de la période de 53 semaines, comparativement à une valeur de 15,11 $ lors de l'exercice 2023 L'entreprise estime que la 53 e semaine viendra ajouter approximativement 0,30 $ au bénéfice dilué par action par rapport à l'exercice 2023.

Diminution du bénéfice dilué par action rajusté 1 d'environ 1 % au cours de la période de 53 semaines, comparativement à une valeur de 15,25 $ lors de l'exercice 2023 L'entreprise estime que la 53 e semaine viendra ajouter approximativement 0,30 $ au bénéfice dilué par action rajusté par rapport à l'exercice 2023.

d'environ 1 % au cours de la période de 53 semaines, comparativement à une valeur de 15,25 $ lors de l'exercice 2023

À la fin du troisième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 345 magasins de détail et plus de 780 divisions dans l'ensemble des 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 465 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

Mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des «déclarations prévisionnelles», telles qu'elles sont définies par la loi américaine intitulée «Private Securities Litigation Reform Act of 1995». Les déclarations prévisionnelles portent notamment sur la demande de nos produits et services (sujette à l'influence des conditions macroéconomiques), la croissance nette des ventes, les ventes comparables, les effets de la concurrence, notre marque et notre réputation, la mise en œuvre d'initiatives en magasin et dans les domaines du commerce de détail interrelié, de la chaîne d'approvisionnement et des technologies, les situations des stocks, le contexte économique, l'état des marchés de l'habitation et de la rénovation résidentielle, l'état des marchés de crédit, y compris les hypothèques, les prêts hypothécaires sur la valeur nette de la propriété et le crédit à la consommation, l'effet des barrières tarifaires, les problèmes liés aux modes de paiement que nous acceptons, les demandes d'offres de crédit, la gestion de nos relations avec nos associés, nos associés potentiels et nos fournisseurs de produits et de services, le coût et la disponibilité de la main-d'œuvre, le coût du carburant et d'autres sources d'énergie, les événements pouvant interférer avec nos activités, notre chaîne d'approvisionnement, notre infrastructure technologique ou la demande pour nos produits et services, notamment les litiges relatifs au commerce international, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, les problèmes de santé publique, les événements liés à la cybersécurité, les conflits du travail, les conflits géopolitiques, les conflits militaires ou les faits de guerre, notre capacité à maintenir un environnement sûr et sécuritaire dans nos magasins, notre capacité à répondre aux attentes concernant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance et à atteindre nos objectifs en la matière, la poursuite ou la suspension des rachats d'actions, le rendement en matière de bénéfices nets, les bénéfices par action, les dividendes futurs, la répartition des capitaux propres et des dépenses en capital, la trésorerie, le rendement du capital investi, l'effet de levier financier sur les dépenses, les modifications des taux d'intérêt et des taux de change, l'inflation et la déflation du prix des marchandises ou d'autres produits, notre capacité d'émettre des titres de créances et de le faire à un taux acceptable pour nous, l'incidence et le résultat attendu des enquêtes, des demandes, des réclamations et des contentieux, y compris la conformité aux règlements en découlant, les difficultés associées à une exploitation dans des marchés internationaux, l'adéquation de notre couverture d'assurance, l'effet des charges, l'effet de l'adoption de certains principes comptables, l'effet des changements légaux et réglementaires, notamment les changements apportés aux lois et réglementations fiscales, les ouvertures et les fermetures de magasins, les perspectives pour l'exercice 2024 et pour les exercices suivants, les perspectives financières, ainsi que l'incidence sur notre organisation des entreprises dont nous avons fait l'acquisition, incluant SRS, et la capacité de reconnaître les avantages attendus liés à toute acquisition.

Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les renseignements actuellement disponibles ainsi que sur nos hypothèses, attentes et prévisions actuelles quant à des événements à venir. Vous ne devriez pas vous fonder sur nos déclarations prévisionnelles. En effet, ces déclarations ne sont pas garantes du rendement à venir de l'entreprise et sont sujettes aux événements, aux incertitudes et aux risques futurs (dont bon nombre sont hors de notre contrôle, dépendent de tierces parties ou nous sont pour l'instant encore inconnus) et peuvent comporter des hypothèses erronées risquant d'entraîner des écarts significatifs entre les résultats obtenus et nos expériences passées, nos attentes et nos prévisions. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits dans la partie I, point 1A, «Facteurs de risques», et ailleurs dans notre Rapport annuel du formulaire 10-K pour l'exercice financier se terminant le 28 janvier 2024, ainsi que ceux également décrits de temps à autre dans des rapports déposés ultérieurement auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. D'autres facteurs que nous ne pouvions prévoir et n'avons pas décrits ci-dessus, en général parce que nous ne les jugeons pas significatifs à l'heure actuelle, peuvent également exister. De tels facteurs pourraient également faire en sorte que nos résultats diffèrent de façon significative de nos attentes. Les déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date où elles ont été énoncées et ne sont tenues à jour que si la loi l'exige. Nous vous recommandons néanmoins d'examiner toute déclaration éventuelle que nous présentons relativement à ces questions dans les déclarations que nous faisons à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, ainsi que dans nos autres déclarations publiques.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Ces déclarations sont également accompagnées de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Quand elles sont utilisées conjointement avec nos mesures financières conformes aux PCGR, nous estimons que ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR aideront les gestionnaires et les investisseurs à mieux comprendre et analyser notre rendement. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne sauraient être considérés isolément ou se substituer aux mesures financières conformes aux PCGR associées. Des définitions et une explication de ces mesures financières non conformes aux PCGR ainsi que des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables figurent à la fin de la présente publication.

THE HOME DEPOT, INC. ÉTAT CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ DES RÉSULTATS (Non vérifié)



Trois mois ayant pris fin le





Neuf mois ayant pris fin le



Montants en millions, USD, exception faite des données par action 27 octobre

2024

29 octobre

2023

Variation (%)

27 octobre

2024

29 octobre

2023

Variation (%) Ventes nettes $ 40,217

$ 37,710

6.6 %

$ 119,810

$ 117,883

1.6 % Coût des ventes 26,792

24,972

7.3

79,536

78,431

1.4 Marge bénéficiaire brute 13,425

12,738

5.4

40,274

39,452

2.1 Charges d'exploitation :





















Frais de vente, généraux et administratifs 7,212

6,649

8.5

21,023

19,919

5.5 Dépréciation et amortissement 795

683

16.4

2,220

1,987

11.7 Total des charges d'exploitation 8,007

7,332

9.2

23,243

21,906

6.1 Bénéfice d'exploitation 5,418

5,406

0.2

17,031

17,546

(2.9) Dépenses (revenus) d'intérêts et autres :





















Intérêts créditeurs et autres, nets (30)

(49)

(38.8)

(171)

(123)

39.0 Intérêts débiteurs 625

487

28.3

1,683

1,430

17.7 Intérêts et autres, nets 595

438

35.8

1,512

1,307

15.7 Bénéfice, avant les charges d'impôts 4,823

4,968

(2.9)

15,519

16,239

(4.4) Charge d'impôts 1,175

1,158

1.5

3,710

3,897

(4.8) Bénéfice net $ 3,648

$ 3,810

(4.3) %

$ 11,809

$ 12,342

(4.3) %























Actions ordinaires moyennes pondérées en circulation 991

996

(0.5) %

990

1,002

(1.2) % Bénéfice par action en circulation $ 3.68

$ 3.83

(3.9)

$ 11.93

$ 12.32

(3.2)























Actions ordinaires moyennes pondérées diluées 993

999

(0.6) %

992

1,005

(1.3) % Bénéfice dilué par action $ 3.67

$ 3.81

(3.7)

$ 11.90

$ 12.28

(3.1)

























Trois mois ayant pris fin le





Neuf mois ayant pris fin le



Données de vente choisies 1 27 octobre

2024

29 octobre

2023

Variation (%)

27 octobre

2024

29 octobre

2023

Variation (%) Transactions clients (en millions) 399.0

399.8

(0.2) %

1,236.8

1,249.8

(1.0) % Facture moyenne $ 88.65

$ 89.36

(0.8)

$ 89.38

$ 90.42

(1.2) Ventes au pied carré dans les magasins de détail $ 582.97

$ 595.71

(2.1)

$ 604.11

$ 623.17

(3.1)











(1) Les données de vente choisies n'incluent ni les résultats de HD Supply ni ceux de SRS. Pour le moment, l'intégration des résultats de SRS parmi nos indicateurs de vente choisis est encore en cours d'évaluation.

THE HOME DEPOT, INC. BILANS CONSOLIDÉS ET SIMPLIFIÉS (Non vérifiés)

Montants en millions, USD 27 octobre

2024

29 octobre

2023

28 janvier

2024 Actif









Actif à court terme :









Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 1,531

$ 2,058

$ 3,760 Comptes clients nets 5,782

3,932

3,328 Stock de marchandises 23,897

22,805

20,976 Autres actifs à court terme 1,739

1,887

1,711 Total de l'actif à court terme 32,949

30,682

29,775 Immobilisations corporelles nettes 26,573

25,735

26,154 Actifs liés au droit d'utilisation découlant de contrats de location simple 8,521

7,071

7,884 Écarts d'acquisition 19,428

7,937

8,455 Actifs intangibles, nets 9,112

3,497

3,606 Autres actifs 681

655

656 Actif total $ 97,264

$ 75,577

$ 76,530











Passif et capitaux propres









Passif à court terme :









Dettes à court terme $ 1,344

$ --

$ -- Comptes fournisseurs 13,506

11,478

10,037 Salaires à payer et frais afférents 2,094

2,034

2,096 Versements à court terme relatifs aux dettes à long terme 3,176

1,362

1,368 Passifs liés aux contrats de location simple à court terme 1,262

1,026

1,050 Autres passifs à court terme 7,710

7,672

7,464 Passif total à court terme 29,092

23,572

22,015 Dettes à long terme, excluant les versements à court terme 50,058

40,567

42,743 Passifs liés aux contrats de location simple à long terme 7,538

6,300

7,082 Autres passifs à long terme 4,790

3,708

3,646 Passif total 91,478

74,147

75,486 Total des capitaux propres 5,786

1,430

1,044 Passif total et capitaux propres $ 97,264

$ 75,577

$ 76,530

THE HOME DEPOT, INC. ÉTAT DU FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ ET SIMPLIFIÉ (Non vérifié)



Neuf mois ayant pris fin le Montants en millions, USD 27 octobre

2024

29 octobre

2023 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :





Bénéfices nets $ 11,809

$ 12,342 Rapprochement des bénéfices nets et de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :





Dépréciation et amortissement, excluant l'amortissement des actifs intangibles 2,472

2,279 Amortissement des actifs intangibles 280

136 Dépenses liées à la rémunération sous forme d'actions 328

300 Changements aux fonds de roulement 84

1,391 Changements aux impôts reportés 170

(310) Autres activités d'exploitation (4)

301 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 15,139

16,439







Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :





Dépenses en capital (2,384)

(2,368) Versements liés à l'acquisition d'entreprises, nets (17,613)

(795) Autres activités d'investissement 85

15 Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement (19,912)

(3,148)







Flux de trésorerie provenant d'activités de financement :





Produits de la dette à court terme, nets 1,344

-- Produits de la dette à long terme, nets d'escomptes 9,983

-- Remboursement de la dette à long terme (1,355)

(1,200) Rachats d'actions ordinaires (649)

(6,465) Produits provenant de la vente d'actions ordinaires 231

192 Dividendes en espèces (6,694)

(6,304) Autres activités de financement (223)

(146) Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités de financement 2,637

(13,923) Changements à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie (2,136)

(632) Effet du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (93)

(67) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 3,760

2,757 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période $ 1,531

$ 2,058

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice d'exploitation rajusté, la marge d'exploitation rajustée (calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales) et le bénéfice dilué par action rajusté sont présentés en tant qu'indicateurs financiers supplémentaires dans le cadre de l'évaluation de nos activités et ne sont pas requis par les PCGR ou présentés conformément à ceux-ci. L'entreprise exclut l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis sur le bénéfice d'exploitation rajusté et la marge d'exploitation rajustée, et exclut également l'incidence des charges d'amortissement des actifs intangibles acquis, y compris les incidences fiscales afférentes, sur le bénéfice dilué par action rajusté. Nous n'effectuons pas d'ajustement pour tenir compte du revenu partiellement généré par l'utilisation de nos actifs intangibles acquis. Les charges d'amortissement, contrairement au revenu afférent, ne sont pas affectées par l'exploitation pour une période donnée à moins qu'un actif intangible n'ait subi une dépréciation ou que sa durée de vie utile ne soit revue.

Quand elles sont utilisées conjointement avec nos résultats conformes aux PCGR, nous estimons que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des indicateurs significatifs supplémentaires à propos de notre rendement d'une période à une autre, leur permettent de comparer facilement le rendement sous‑jacent de notre entreprise à celui de nos pairs, et correspondent à la façon dont notre équipe de gestion analyse les tendances et évalue le rendement à l'interne. L'entreprise fournit des renseignements financiers non conformes aux PCGR sur cette base afin de faciliter les comparaisons quand nous rapportons les résultats relatifs au bénéfice. Ces mesures non conformes aux PCGR ne peuvent pas se substituer aux mesures conformes aux PCGR comparables. Les investisseurs doivent se fier principalement aux résultats que nous dressons conformément aux PCGR et n'utiliser les mesures non conformes aux PCGR qu'en tant qu'indicateurs supplémentaires lors de la prise de décisions en matière d'investissement. Il se peut que nos mesures non conformes aux PCGR ne puissent pas être comparées aux indicateurs rapportés par d'autres entreprises et ayant un nom similaire, et ces autres entreprises pourraient ne pas définir ces mesures financières de la même façon que nous, ce qui pourrait limiter leur utilité à titre de mesures comparatives.

RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE D'EXPLOITATION RAJUSTÉ ET DE LA MARGE D'EXPLOITATION RAJUSTÉE





















Trois mois ayant pris fin le





Neuf mois ayant pris fin le





Exercice ayant pris fin le Montants en millions, USD 27 octobre 2024

29 octobre 2023

Variation (%)

27 octobre 2024

29 octobre 2023

Variation (%)

28 janvier 2024 Bénéfice d'exploitation (conforme aux PCGR) $ 5,418

$ 5,406

0.2 %

$ 17,031

$ 17,546

(2.9) %

$ 21,689 Marge d'exploitation1 13.5 %

14.3 %





14.2 %

14.9 %





14.2 % Amortissement des actifs intangibles acquis2 138

48





280

136





186 Bénéfice d'exploitation rajusté (non conforme aux PCGR) $ 5,556

$ 5,454

1.9 %

$ 17,311

$ 17,682

(2.1) %

$ 21,875 Marge d'exploitation rajustée (non conforme aux PCGR)3 13.8 %

14.5 %





14.4 %

15.0 %





14.3 %













(1) La marge d'exploitation est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation par les ventes nettes totales. (2) Les montants comprennent l'amortissement des actifs intangibles acquis, d'une valeur de 86 millions de dollars et de 125 millions de dollars, pendant les trois mois et les neuf mois ayant pris fin le 27 octobre 2024, respectivement, associés à l'acquisition de SRS le 18 juin 2024. (3) La marge d'exploitation rajustée est calculée en divisant le bénéfice d'exploitation rajusté par les ventes nettes totales.

Nos perspectives concernant la marge d'exploitation rajustée pour l'exercice 2024 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue d'environ 30 points de base provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

RAPPROCHEMENT DU BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION RAJUSTÉ



Trois mois ayant pris fin le





Neuf mois ayant pris fin le





Exercice ayant pris fin le Montants par action 27 octobre 2024

29 octobre 2023

Variation (%)

27 octobre 2024

29 octobre 2023

Variation (%)

28 janvier 2024 Bénéfice dilué par action (conforme aux PCGR) $ 3.67

$ 3.81

(3.7) %

$ 11.90

$ 12.28

(3.1) %

$ 15.11 Incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis 0.14

0.05





0.28

0.13





0.19 Incidence du rajustement4 des mesures non conformes aux PCGR sur l'impôt sur le revenu (0.03)

(0.01)





(0.06)

(0.03)





(0.05) Bénéfice dilué par action rajusté (non conforme aux PCGR) $ 3.78

$ 3.85

(1.8) %

$ 12.12

$ 12.38

(2.1) %

$ 15.25













(4) Calculé en multipliant l'incidence de l'amortissement des actifs intangibles acquis par action et le taux d'imposition réel de l'entreprise pour cette période.

Nos perspectives concernant le bénéfice dilué par action rajusté pour l'exercice 2024 ne tiennent pas compte d'une incidence prévue après impôts d'environ 0,30 $ provenant de l'amortissement des actifs intangibles acquis.

