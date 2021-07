L'entreprise annonce un partenariat relatif à l'initiative Science Based Targets dans son rapport sur les facteurs ESG de 2021

ATLANTA, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Home Depot®, le plus grand détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle, a réduit ses émissions de carbone des champs d'application 1 et 2 de plus de 127 000 tonnes métriques en 2020, ce qui représente une réduction de 22 % de l'intensité carbonique, tout en ayant connu une croissance de près de 20 %. L'entreprise a annoncé son objectif d'utiliser uniquement de l'électricité renouvelable pour ses installations d'ici 2030, poursuivant ainsi ses efforts pour améliorer l'environnement grâce à des énergies propres.

Home Depot s'est également jointe à l'initiative Science Based Targets visant à réduire les émissions de carbone mondiales et s'est donc engagée à se fixer des objectifs pour les émissions des champs d'application 1, 2 et 3 d'ici 2023. Ces mises à jour et objectifs supplémentaires ont été publiés dans son rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de 2021 qui décrit les initiatives et les progrès de l'entreprise à cet égard en 2020.

«Notre engagement à réduire notre impact sur la planète, à prendre soin de nos associés et à bâtir des collectivités solides et durables est une partie fondamentale de qui nous sommes», a déclaré Craig Menear, président du conseil d'administration et directeur général de Home Depot. «Il y a plus de 40 ans, nos fondateurs ont établi huit valeurs principales qui continuent de guider l'entreprise aujourd'hui. Les progrès que nous avons réalisés en 2020 témoignent de l'engagement de nos associés et de nos fournisseurs à l'égard de ces valeurs, lesquels ont priorisé le fait de prendre soin de nos associés, de nos clients et de nos collectivités, ainsi que de l'environnement, tout en vivant une année pas comme les autres.»

La stratégie de Home Depot en matière de responsabilité d'entreprise repose sur trois piliers : l'importance accordée aux associés, l'exploitation durable et le renforcement des collectivités.

Importance accordée aux associés

Home Depot s'engage à prendre soin de ses associés et à promouvoir la diversité, l'équité et l'intégration. En 2020, les nouveaux associés embauchés aux États-Unis étaient composés à 35 % de femmes et à 53 % de personnes d'origines ethniques et raciales diversifiées. L'entreprise a récemment été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs en ce qui a trait à la diversité par Forbes.

L'entreprise a amélioré son initiative en matière de diversité et d'intégration qui existe depuis 20 ans en rehaussant l'importance du poste de chef, Diversité; en développant son programme de diversité, d'équité et d'intégration; et en établissant un objectif visant à élargir les groupes-ressources pour les associés.

Au cours de l'exercice financier de 2020, l'entreprise a versé environ deux milliards de dollars américains en augmentation de la rémunération et des avantages sociaux aux associés horaires de première ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a également versé un montant record de 616 millions de dollars américains en primes du programme Partenaires dans la réussite aux associés non cadres.

Exploitation durable

Dans le cadre de son engagement actuel visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 40 % d'ici 2030 et de 50 % d'ici 2035, l'entreprise a réduit ses émissions de carbone des champs d'application 1 et 2 de plus de 127 000 tonnes métriques en 2020. Pour ce faire, elle a accru son efficacité et investi dans les énergies vertes.

Home Depot a réduit la consommation d'électricité de ses magasins des États-Unis de 44 % de 2010 à 2020. En 2020 seulement, la consommation d'électricité dans ces magasins a diminué de plus de 14 % en raison de l'installation d'éclairage à DEL, de l'utilisation de systèmes d'automatisation des bâtiments et de l'ajout de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation écoénergétiques.

L'entreprise poursuit également ses progrès en vue d'éliminer d'ici 2023 la mousse de polystyrène expansé et la pellicule de polychlorure de vinyle (PVC) des emballages de marque privée, afin de remplacer ces produits par des matériaux recyclables novateurs.

Renforcement des collectivités

Tout au long de l'année 2020, Home Depot a continué de prendre soin des collectivités où elle exerce ses activités. Elle a remis plus de 50 millions de dollars américains en fonds et en fournitures pour soutenir les collectivités touchées par la COVID-19, dont près de 3,4 millions de masques N95 pour aider les travailleurs de première ligne du domaine de la santé aux États-Unis.

L'entreprise a également franchi une étape importante en investissant plus de 35 millions de dollars américains depuis 2017 dans des organismes qui s'efforcent d'améliorer l'équité sociale. Home Depot a aussi annoncé qu'elle s'engage à doubler son investissement dans le programme Retool Your School, qui aide les collèges et universités créés à l'origine pour les personnes noires; la subvention passera à un million de dollars américains par année.

En 2020, Home Depot a dépensé 3,2 milliards de dollars américains auprès de fournisseurs diversifiés et a annoncé la création d'un programme visant à encourager les fournisseurs à accroître leurs activités auprès de fournisseurs diversifiés, augmentant l'incidence en aval de l'entreprise auprès des organismes diversifiés aux États-Unis.

La Fondation Home Depot continue de travailler auprès des vétérans, de former des travailleurs qualifiés et d'appuyer les collectivités touchées par des catastrophes naturelles. Au cours de l'exercice financier de 2020, la Fondation a franchi la barre des 350 millions de dollars américains en dons à des causes en lien avec les anciens combattants, la rapprochant de son engagement à leur verser un demi-milliard de dollars américains d'ici 2025. Dans le cadre de son engagement à former 20 000 travailleurs et travailleuses qualifiés d'ici 2028 et à investir 50 millions de dollars américains pour combler le manque de main-d'œuvre qualifiée, la Fondation a formé 15 000 personnes et en a accrédité 5 000 depuis 2018.

En 2020, elle s'est aussi engagée à verser 4 millions de dollars américains aux collectivités touchées par des catastrophes naturelles.

Pour lire le rapport sur les facteurs ESG de 2021 de Home Depot, visitez le site https://thd.co/2021ESGReport.

À propos de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant spécialisé dans le secteur de la rénovation résidentielle au monde. L'entreprise compte 2 298 magasins de vente au détail dans les 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. Au cours de l'exercice financier de 2020, Home Depot a enregistré des ventes totalisant 132,1 milliards de dollars américains ainsi qu'un bénéfice de 12,9 milliards de dollars américains. L'entreprise emploie environ 500 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard and Poor's 500.

