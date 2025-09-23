Le fondateur, Daniel S. Nutkis, devient président exécutif pour maintenir l'innovation, le leadership éclairé et assurer une parfaite continuité au bénéfice des clients et des partenaires

FRISCO, Texas, 23 septembre 2025 /CNW/ - HITRUST, le principal prestataire de services d'assurance de la sécurité de l'information pour la gestion des risques et la conformité, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gregory Webb au poste de directeur général. Expert reconnu de la cybersécurité et des logiciels de passerelle interentreprises (B2B), M. Webb dirigera la prochaine phase de croissance de HITRUST, qui mettra l'accent sur la réussite des clients et la confirmation de la position de pointe de l'entreprise sur le marché.

Le fondateur, Daniel S. Nutkis, occupera le poste de président exécutif pour continuer d'orienter la stratégie de marché et la recherche, le leadership éclairé et l'innovation. Les clients, les partenaires et les évaluateurs ne subiront aucun changement susceptible d'affecter les programmes ou le soutien existants.

Cette évolution à la tête de la société renforce la détermination de HITRUST à faire avancer la cybersécurité et l'assurance des risques. Depuis 2007, HITRUST définit la norme en matière de solutions d'assurance fiables et certifiables qui gèrent un large éventail de risques liés à l'information, à la cybernétique, à la responsabilité civile et à l'IA. M. Webb se concentrera sur l'engagement du secteur, l'expansion du marché et l'accélération de l'adoption des offres d'assurance de base et de gestion de la responsabilité civile de HITRUST, le seul programme éprouvé qui réduit constamment les risques liés à la cybernétique et à l'information.

« HITRUST a établi la référence absolue en matière d'assurance de sécurité moderne », a déclaré M. Nutkis. « Nous demeurons attachés à proposer la gamme de cadres de référence du secteur, en intégrant des évaluations adaptées aux menaces à des outils opérationnels pour accroître l'efficacité, réduire les risques et simplifier les programmes. Je suis ravi d'accueillir Gregory, dont l'influence et les compétences opérationnelles nous feront progresser dans notre mission auprès des clients, des évaluateurs et des partenaires. »

« Je suis honoré de rejoindre HITRUST », a commenté M. Webb. « Compte tenu de l'évolution rapide des cybermenaces, les entreprises ont besoin d'une assurance adaptative et certifiée. La société HITRUST est particulièrement bien positionnée comme un organisme de premier plan, neutre et crédible. Nous assurerons la continuité pour les parties prenantes, tout en consolidant la primauté de HITRUST en matière de cybersécurité et de gestion de la responsabilité civile. »

M. Webb possède plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité, en technologies de l'information et en conformité dans les domaines de la mise en marché, de la réussite des clients et de l'ingénierie. Il a dernièrement piloté la croissance d'AppViewX en qualité de président-directeur général. Auparavant, il avait occupé des postes de direction chez Venafi (acquise par CyberArk) et Bromium (acquise par HP). M. Webb est titulaire d'un doctorat de l'université de Californie à Los Angeles et a été boursier Fulbright à l'université de Stockholm.

À propos de HITRUST

Chef de file en assurance de la cybersécurité pour la gestion des risques et la conformité, HITRUST propose des programmes de certification destinés à l'application et à la validation des contrôles de sécurité, de confidentialité et de l'IA. Fondée sur plus de 60 normes et cadres de gestion, l'approche adaptée aux menaces élaborée par HITRUST fournit une assurance pertinente et fiable grâce à de multiples options d'évaluation, à un écosystème de plus de 100 cabinets d'évaluation indépendants, à un examen et à une certification centralisés de la qualité et à une plateforme robuste de logiciels à la demande qui alimente le programme et le processus. Depuis plus de 17 ans, les solutions de HITRUST sont largement reconnues comme les plus fiables afin d'établir, de maintenir et de démontrer des capacités de sécurité pour la gestion des risques et la conformité.

Relations avec les médias :

Leslie Kesselring

Kesselring Communications pour HITRUST

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2561450/HITRUST_Logo.jpg

SOURCE HITRUST Services Corp.