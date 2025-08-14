Ce stratège chevronné en matière de cybersécurité et ancien conseiller du gouvernement américain aura pour mission de stimuler l'engagement du secteur et d'accélérer l'adoption de la gamme complète de solutions HITRUST, renforçant ainsi la gestion des risques liés aux tiers et aux fournisseurs dans tous les secteurs

FRISCO, Texas, 14 août 2025 /CNW/ - HITRUST, chef de file dans le domaine de l'assurance de la sécurité de l'information pour la gestion des risques et la conformité, a annoncé aujourd'hui que Tom Kellermann s'est joint à l'entreprise à titre de vice-président chargé des risques cybernétiques. Leader reconnu en matière de stratégie, de gestion des risques et de politiques de cybersécurité, M. Kellermann stimulera l'engagement de HITRUST dans l'industrie, son leadership éclairé et son expansion dans de nouveaux marchés, en mettant l'accent sur l'amélioration des programmes de sécurité des tiers et de la chaîne d'approvisionnement. M. Kellermann possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité, tant dans le secteur public que privé.

M. Kellermann contribuera à accélérer l'adoption du portefeuille complet de HITRUST en matière de sécurité de l'information adaptative aux menaces et d'évaluations de l'IA, ainsi que des outils opérationnels qui rendent la gestion des risques liés aux fournisseurs tiers (TPRM) efficace et efficiente. Ces outils comprennent la distribution et l'échange électroniques des résultats, des services d'intégration personnalisés et la nouvelle intégration de la société à la plateforme TPRM de ServiceNow, qui offre les garanties les plus fiables et les plus mesurables en matière de gestion des risques liés aux renseignements.

Selon le rapport 2025 de Verizon sur les enquêtes relatives aux violations de données, 30 % des violations impliquent aujourd'hui des tiers. L'un des principaux axes de travail de M. Kellermann sera la gestion des risques liés aux tiers, qui consiste à aider les entreprises à renforcer la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement et la résilience de leurs activités en tirant parti du portefeuille complet de HITRUST, qui intègre des évaluations de sécurité adaptatives aux menaces et des outils opérationnels permettant une gestion des risques liés aux tiers efficace et robuste, ce qui se traduit par une réduction des coûts, une atténuation des risques et une simplification des programmes. Dans son nouveau rôle, M. Kellermann conseillera les entreprises, les industries et les gouvernements sur les meilleures pratiques en matière de gestion des risques cybernétiques, de sécurité et de conformité afin de renforcer la résilience et la confiance dans les écosystèmes numériques.

« Nous sommes ravis d'accueillir Tom au sein de l'équipe HITRUST, a déclaré Blake Sutherland, vice-président exécutif, Engagement commercial chez HITRUST. Sa combinaison unique d'expérience en tant que conseiller gouvernemental et de leadership dans le domaine de la cybersécurité dans le secteur privé fait de lui un atout inestimable alors que nous continuons à aider les entreprises à atteindre une cyber-résilience inégalée. L'expertise de Tom sera déterminante pour faire progresser notre mission qui consiste à fournir des preuves quantifiables de la réduction des risques. »

Avant de rejoindre HITRUST, M. Kellermann a occupé le poste de directeur de la cybersécurité chez Carbon Black Inc. et de responsable de la stratégie de cybersécurité chez VMware. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Contrast Security, Trend Micro et Core Security, et a été directeur adjoint de la sécurité des systèmes d'information à la Banque mondiale. Au cours de sa carrière dans la fonction publique, il a notamment été nommé membre du comité consultatif sur les enquêtes cybernétiques des services secrets américains en 2020 et membre de la commission sur la cybersécurité du 44e président des États-Unis en 2008.

« Je suis ravi de rejoindre HITRUST à un moment où les entreprises ont plus que jamais besoin de démontrer des résultats cliniques mesurables en matière de cybersécurité, a déclaré M. Kellermann. La vision, l'approche pratique et le dossier de HITRUST en matière de prévention des violations correspondent à mon engagement à développer des solutions de sécurité efficaces. Je me réjouis de contribuer à faire progresser la compréhension du secteur en matière de gestion efficace des risques cybernétiques. »

M. Kellermann a également contribué à l'éducation et au leadership éclairé en matière de cybersécurité tout au long de sa carrière. De 2007 à 2015, il a enseigné des cours sur la cybercriminalité en tant que professeur adjoint à l'American University's School of International Service et à la Kogod School of Business. En 2017, il a été nommé Global Fellow for Cyber Policy du Wilson Center. Il est coauteur du livre « Electronic Safety and Soundness: Securing Finance in a New Age » en 2003 et détient la certification de gestionnaire certifié de la sécurité de l'information (CISM).

Cette nomination renforce l'engagement de HITRUST à maintenir sa position de référence en matière d'assurance de la cybersécurité. Comme le montre le rapport Trust 2025 de HITRUST, les entreprises certifiées HITRUST enregistrent nettement moins de violations que celles qui ne le sont pas, avec un taux d'incident de seulement 0,59 % en 2024.

