Historique: AMI annonce la diffusion du Championnat national canadien de hockey sonore 2020 sur AMI-télé, AMI-tv et AMI-audio

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW/ - AMI a dévoilé aujourd'hui son calendrier de diffusion pour le Championnat national canadien de hockey sonore 2020, lequel se tiendra très bientôt, du 27 au 29 mars à Toronto.

Pour une première historique, le match de championnat du dimanche 29 mars sera diffusé sur les trois chaînes d'AMI : AMI-télé, AMI-tv et AMI-audio, ainsi qu'en continu et en direct sur AMI.ca.

La couverture en direct d'AMI-audio commencera avec les cérémonies d'ouverture au Mattamy Athletic Centre de Toronto, le vendredi 27 mars à 11 h (heure de l'Est). Toute la fin de semaine, Brock Richardson, Cam Jenkins, Bret Wills et Claire Buchanan, de The Neutral Zone, présenteront les commentaires d'avant et d'après-match, ainsi que les récapitulations de jeu pendant les pauses.

Dimanche à 13 h (heure de l'Est), sur AMI-tv et AMI-audio, les commentateurs chevronnés Jim Van Horne et Nicco Cardarelli dirigeront l'équipe de diffusion en anglais avec une couverture intégrale en direct du match pour la médaille d'or, avec leurs commentaires. Sur AMI-télé, la couverture du match pour la médaille d'or sera assurée par Mike Ross et Robert Gignac.

« Notre public nous demande depuis des années de diffuser le Championnat national canadien de hockey sonore sur AMI-tv, explique John Melville, vice-président de la programmation et de la production pour AMI-tv et AMI-audio. Nous sommes ravis et honorés de présenter ce championnat à la télévision en même temps que la version audio et de faire découvrir ce sport passionnant à un plus grand nombre de Canadiens. »

« Je suis très heureuse qu'AMI-télé puisse présenter pour la première fois cet important événement sportif en direct sur ses ondes, déclare Isabella Federigi, vice-présidente de la programmation et de la production d'AMI-télé. Je suis ravie que notre public ait la possibilité de profiter de ce sport passionnant. »

Plus de 100 joueurs prendront part à ce championnat de trois jours.

Hockey sonore 101

Il existe quelques différences entre le hockey sur glace et le hockey sonore. La rondelle adaptée, en plus de faire du bruit, est plus grosse et plus lente qu'une rondelle traditionnelle. Le niveau de vision des joueurs varie de légalement aveugle (environ 10 % de vision ou moins) à totalement aveugle; les athlètes ayant la vision la plus basse jouent en défense ou comme gardien de but. Les filets mesurent trois pieds de haut au lieu de quatre, ce qui maintient la rondelle plus basse et plus proche de la glace, afin qu'elle fasse du bruit et puisse être suivie à l'oreille. Les équipes doivent effectuer une passe avant de pouvoir marquer dans la moitié offensive de la patinoire, ce qui offre à la défense et au gardien malvoyant une occasion supplémentaire de suivre la rondelle.

Horaire du Championnat national canadien de hockey sonore 2020 (heure de l'Est)

Vendredi 27 mars

11 h - Cérémonies d'ouverture (AMI-audio)

11 h 15 - Division Open, match n° 1 (AMI-audio)

12 h 45 - Division Open, match n° 2 (AMI-audio)

Samedi 28 mars

12 h 30 - Division Open, match n° 5 (AMI-audio)

14 h 00 - Division Open, match n° 6 (AMI-audio)

Dimanche 29 mars

10 h - Division Open, match pour la médaille de bronze (AMI-audio)

13 h - Division Open, match pour la médaille d'or (AMI-télé, AMI-tv, AMI-audio)

À propos d'AMI-tv

AMI-tv, premier réseau de télévision au monde à diffuser tous ses programmes avec vidéodescription en clair pour les personnes aveugles ou malvoyantes, est diffusé quotidiennement auprès de plus de huit millions de foyers canadiens dans le cadre du bouquet numérique de base offert par la plupart des télédiffuseurs. AMI-tv s'engage à diffuser une grande variété de contenu en mettant l'accent sur l'accessibilité et l'inclusion.

À propos d'AMI-télé

AMI-télé est la première et la seule chaîne de télévision francophone à diffuser tout son contenu avec vidéodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Elle propose une programmation diversifiée incluant des séries télévisées populaires, des grands classiques du cinéma et une grande variété de contenu original. Elle fait partie du bouquet numérique de base offert par tous les distributeurs de télévision directe par câble ou par satellite.



À propos d'AMI

AMI est un organisme multimédia à but non lucratif qui vise à divertir, informer et motiver les Canadiennes et les Canadiens aveugles ou malvoyants. La vision d'AMI, qui exploite trois services de radiodiffusion (AMI-télé en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais), consiste à faire entendre la voix des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap en représentant leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs valeurs par le biais de médias accessibles qui reflètent leur réalité. Pour en savoir plus, visitez AMI.ca et AMItele.ca.

Biographie des commentateurs

Jim Van Horne est l'un des commentateurs sportifs les plus en vue au Canada depuis plus de 30 ans. Il a couvert huit Jeux olympiques d'été et d'hiver ainsi que les circuits PGA, ATP, WTA, la Coupe du monde de ski alpin, le hockey de la LNH et de nombreux autres événements internationaux et nationaux au Canada et aux États-Unis.

Nicco Cardarelli est le commentateur officiel de la Leafs Gaming League.

Mike Ross est depuis plus de 20 ans une voix incontournable de la radiodiffusion canadienne. Si celle-ci vous semble familière, c'est peut-être parce qu'il est l'annonceur-commentateur des Maple Leafs de Toronto!

Jeff Ryman, producteur de Kelly and Company, est aux commandes de The Neutral Zone.

Cam Jenkins est un coanimateur original de The Neutral Zone, diffusée pour la première fois sur Voices4ability en 2015.

Brock Richardson, athlète deux fois paralympien à Beijing en 2008 et à Londres en 2012, anime également The Neutral Zone.

Bret Wills est l'un des animateurs originaux de The Neutral Zone, diffusée pour la première fois sur Voices4ability en 2015.

Claire Buchanan, sélectionnée dans l'équipe de hockey sur luge d'Équipe Canada en 2013, a récemment été nommée capitaine adjointe.

Robert Gignac est au service des Hiboux de Montréal depuis 25 ans, agissant comme entraîneur, joueur voyant, arbitre, bénévole, chauffeur, ami et toutes les tâches connexes!

