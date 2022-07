Histoires de quartier - Le balado qui vous invite à visiter Montréal à travers les yeux d'autrices et d'auteurs du Québec

MONTRÉAL, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'été à Montréal se vit dans les quartiers. Les Bibliothèques de Montréal vous invitent ainsi à explorer cinq nouvelles « Histoires de quartier » . Suivez les auteurs et les autrices qui ont écrit sur les quartiers de la ville, ainsi que les lecteurs et les lectrices qui les découvrent.

« Les créateurs s'inspirent de Montréal et font battre le cœur de ses quartiers, de ses ruelles et de ses parcs. Profitez des belles soirées d'été pour arpenter la métropole avec ce balado des Bibliothèques de Montréal, qui offre un point de vue unique sur la ville », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Histoires de quartier, une invitation à découvrir la ville

Lachine

« Lachine Beach » est un récit autobiographique de Skip Jensen publié sous forme de bande dessinée. Son action se situe dans les années 1970 à Lachine, un quartier dont l'histoire est très riche, mais dont le développement n'est pas toujours synonyme de bien-être pour la population qui y vit. Faites la connaissance de Souad Ourahma, bibliothécaire aux bibliothèques de Lachine, et de Valmont Ouellet, géographe et résident de longue date du quartier.

Notre-Dame-de-Grâce

Parcourez le quartier Notre-Dame-de-Grâce des années 1970 dans « Un été à No Damn Good ». Nathalie Petrowski y raconte le récit de Nora, une adolescente de 14 ans, dont la vie familiale éclate après la séparation de ses parents, et qui découvre les aléas de l'amitié, de l'amour et de la politique. Écoutez les témoignages de Jeannine Thériault, résidente du quartier depuis une quarantaine d'années, et d'Audrey Lamy, aide-bibliothécaire à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Grâce.

Rivière-des-Prairies

« La disparition de Kat Vandale » de Christian Giguère permet de découvrir une panoplie de personnages qui évoluent autour du quartier Rivière-des-Prairies. Plusieurs personnes recherchent Kat Vandale, travailleuse du sexe. La trouveront-ils? Suivez l'enquête. Faites aussi la connaissance de Nicolas Hébert, bibliothécaire à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, et d'Edmonde Kenol, usagère de cette même bibliothèque.

Quartier Le « Petit Liban », Saint-Laurent

Les 24 heures précédant son mariage permettent au narrateur de « Mille secrets mille dangers » de se remémorer des souvenirs d'enfance et d'adolescence. Le balado explore ce roman d'Alain Farah sous l'angle de la réappropriation de l'identité après les chocs de l'enfance, le déni de l'adolescence et le recul de l'âge adulte. Découvrez les témoignages de Mariane Sawan, vice-présidente du Cercle des écrivains libano-québécois et de Louise-France Beaulieu, bibliothécaire dans la communauté dans Saint-Laurent.

Quartier du Red Light, Ville-Marie

« Adieu, Mignonne » est le premier tome de la trilogie de romans policiers « Red Light » de Marie-Ève Bourassa, dont le récit se déroule dans ce quartier mythique de Montréal, dans les années 1920. Faites connaissance avec Eugène Duchamp, un ex-policier qui devient détective privé malgré lui. Rencontrez également Audrey Bluteau, animatrice spécialisée en loisirs socioculturels à la bibliothèque Père-Ambroise, et Marie-Odile Cormier, résidente du quartier.

Ces contenus sont disponibles sur montreal .ca et les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Amazon Music. Ces cinq nouvelles histoires s'ajoutent à une série déjà diffusée en 2021. Elles sont toutes disponibles sur ces plateformes.

Ce projet est financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

