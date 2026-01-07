Conçu autour de scénarios de vie réelle, le kiosque CES d'Hisense offre un divertissement haut de gamme sur grand écran ainsi que des solutions intelligentes de cuisine, de climatisation et de blanchisserie. Les téléviseurs grand écran mettent en vedette des moments de famille partagés, tandis que les appareils dotés de l'intelligence artificielle démontrent la manière dont la technologie s'intègre harmonieusement à la vie quotidienne. Le robot de service humanoïde Harley fait également ses débuts. Avec 31 degrés de liberté, Harley réalise des gestes et des interactions réalistes pour stimuler l'engagement et l'amélioration des expériences sur le terrain. Parallèlement, le robot humanoïde R1 (A2) et le robot compagnon domestique Beta sont également exposés.

Dans le cadre de son engagement de longue date dans des événements sportifs internationaux, Hisense a également montré que ses technologies d'affichage s'étendent au-delà du divertissement grand public pour entrer dans les applications professionnelles. Au cours du CES 2026, le kiosque d'Hisense a accueilli une délégation invitée dirigée par le président de la FIFA, qui a visité l'exposition et a admiré la collection Hisense Elite pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, qui comprend des téléviseurs RGB MiniLED pour une visualisation plus claire des moments clés du match.

Concernant les écrans, Hisense met en avant le RGB MiniLED evo, une véritable évolution en matière de technologie de télévision grand écran, avec en tête de pont la 116UXS RGB MiniLED TV, le premier produit fonctionnant sur cette plateforme. La technologie RGB MiniLED evo introduit pour la première fois une quatrième LED Sky Blue-Cyan dans le rétroéclairage, élargissant la couverture de couleur jusqu'à 110 % de la BT.2020 tout en offrant une expression de couleur plus naturelle et un confort de vision amélioré grâce à une véritable évolution du système.

Hisense lance également le projecteur laser XR10, qui produit 6 000 lumens ANSI pour créer une expérience de home cinema de qualité professionnelle. Conçu pour une visualisation immersive jusqu'à 300 pouces, le XR10 apporte une luminosité accrue et des performances en couleurs riches aux environnements de home cinema dédiés. Avec les téléviseurs RGB MiniLED, le laser TriChroma étend l'offre d'affichage grand écran d'Hisense depuis le salon haut de gamme jusqu'aux environnements de home cinema dédiés.

S'appuyant sur l'évolution du système d'exploitation VIDAA, Hisense a annoncé une collaboration stratégique avec Microsoft pour intégrer les capacités d'IA générative de Copilot à sa nouvelle plateforme, faisant progresser les expériences télévisuelles de nouvelle génération pour les environnements domestiques à grand écran. La collaboration s'étend également au cloud gaming Xbox, avec des jeux de classe mondiale directement jouables sur les téléviseurs Hisense, sans console.

Outre les écrans, Hisense présente une gamme d'innovations pour la maison intelligente. Le X-zone Master, le premier combiné lave-linge/sèche-linge à pompe à chaleur X-in-one, introduit un système modulaire multi-tambours qui permet aux utilisateurs de paramétrer des configurations flexibles tout en permettant un entretien plus précis et spécifique au tissu. De plus, la série U haut de gamme d'Hisense est conçue pour offrir une solution de lavage plus fraîche et plus douce avec une technologie de filtration, de ventilation et d'élimination statique ultime.

Hisense se consacre à améliorer la vie quotidienne avec une gamme d'appareils électroménagers utilisant l'IA. Le réfrigérateur PUREFLAT SMART SERIES dispose d'un grand écran intelligent intégré avec un ConnectLife Hub intégré, offrant une expérience de cuisine moderne et connectée en simplifiant l'interaction entre les appareils et le contrôle intelligent de la maison. Le climatiseur Air Master, lauréat du Red Dot Award, propose un système de détection de haute précision qui peut régler le débit d'air, la température et l'humidité pour un air parfait. Son intelligence est également démontrée par l'assistant vocal intelligent et le mode d'économie d'énergie automatique, tandis que sa technologie HI-NANO améliore encore le confort intérieur.

Hisense a reçu quatre CES Innovation Awards au CES 2026. Parmi les lauréats, 163 MX et le X-zone Master ont reçu le prix CES 2026 Best of Innovation Award dans leurs domaines respectifs, soulignant le leadership d'Hisense dans les catégories des écrans et des appareils électroménagers.

Grâce à « Innover pour une vie plus lumineuse », Hisense continue de démontrer que l'innovation centrée sur l'humain peut transformer la technologie de pointe en expériences personnelles plus confortables, connectées et significatives.

Fondé en 1969, Hisense est un leader mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public. Présente dans plus de 160 pays, l'entreprise est spécialisée dans la fourniture de produits multimédia, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes de haute qualité. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre de 2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM, Hisense s'engage à établir des partenariats sportifs mondiaux afin de tisser des liens avec des publics du monde entier.

