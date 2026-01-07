À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense introduit RGB MiniLED evo, une évolution au niveau du système qui va au-delà des mises à niveau conventionnelles basées sur des paramètres vers l'innovation fondamentale dans l'architecture de rétroéclairage. S'appuyant sur la structure traditionnelle de rétroéclairage rouge, vert et bleu, la technologie RGB MiniLED evo est la première de l'industrie à introduire une quatrième LED bleu ciel-cyan dans le rétroéclairage MiniLED, complétant l'une des parties les plus souvent manquantes du spectre de lumière naturelle.

Grâce au contrôle de couleur avancé de 134 bits et à une couverture de couleur supérieure à 110 % de BT.2020, la technologie RGB MiniLED evo permet une reproduction plus fidèle du ciel, de l'eau et des tons cyan-vert, et offre également une précision de couleur professionnelle avec ΔE<1,0 grâce à un étalonnage de couleur amélioré au niveau du système. De plus, sa conception optimisée de la source lumineuse réduit jusqu'à 80 % la lumière bleue nocive, ce qui favorise une expérience de visionnement à long terme plus confortable et naturelle sur les très grands écrans.

Le 116UXS, le premier produit propulsé par la technologie RGB MiniLED evo, symbolise un virage majeur vers une innovation d'affichage guidée par la structure, plaçant la fidélité des couleurs, le confort visuel et l'expérience visuelle réelle au centre de la conception des téléviseurs grand écran de nouvelle génération. C'est là que la performance extrême rencontre un confort durable.

UR8 et UR9 sont les principales gammes de téléviseurs RGB MiniLED de Hisense, conçues pour offrir une véritable performance RGB MiniLED à un plus grand nombre de consommateurs grâce à des prix grand public et à la couverture la plus étendue. S'appuyant sur ce leadership technologique, Hisense assume la responsabilité non seulement de diriger la catégorie, mais aussi d'en accélérer le déploiement à grande échelle. Les modèles UR8 et UR9 offrent des fondamentaux d'image de niveau phare - une véritable optimisation des couleurs et des scènes basée sur la technologie RGB MiniLED et fondée sur l'IA - tout en élargissant l'accessibilité à des tailles de 55 à 100 po, ce qui en fait le meilleur choix de RGB MiniLED pour la majorité des ménages.

Pour les scénarios de cinéma à la maison sur très grand écran, Hisense étend encore plus son leadership grâce à la technologie laser TriChroma. Faisant ses débuts mondiaux au CES 2026, le XR10 offre des visuels de qualité cinématographique avec une luminosité élevée, une riche expression des couleurs et des performances stables à long terme, offrant une solution de cinéma maison immersive pour des projections allant jusqu'à 300 pouces.

Ensemble, la technologie RGB MiniLED pour les téléviseurs très grand format et la technologie TriChroma Laser pour la projection cinéma maison définissent la stratégie de Hisense en matière d'affichage grand écran, répondant à la fois aux besoins de visionnement haut de gamme dans le salon et aux expériences cinématographiques immersives. Ancrée dans les débuts du 116UXS et du XR10, cette approche donne vie au thème « Innovating a Brighter Life » au CES 2026 grâce à une innovation d'affichage conçue pour être ressentie plus naturelle, confortable et pertinente au quotidien.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre 2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue d'être à la pointe de l'innovation des MiniLED RVB de prochaine génération. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde 2026MC de la FIFA, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec des publics du monde entier.

