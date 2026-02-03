QINGDAO, Chine, le 3 février 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a annoncé que l'usine Hisense de Qingdao a été reconnue par le Forum économique mondial (FEM) comme étant une usine phare axé sur le client, devenant ainsi la première et la seule usine phare de l'industrie télévisuelle mondiale.

La désignation a été annoncée dans le cadre du Global Lighthouse Network du FEM, qui reconnaît les sites industriels qui utilisent des technologies numériques de pointe pour améliorer la valeur pour les clients, la rapidité de mise sur le marché et les performances opérationnelles.

Opérant dans un marché mondial de la télévision mature et hautement concurrentiel, l'usine Hisense Visual Technology Qingdao a dû faire face à une demande croissante des consommateurs et à une pression croissante sur les coûts. En réponse, le site a entrepris une transformation numérique complète, intégrant l'intelligence artificielle, les mégadonnées, la simulation industrielle et la réalité virtuelle à grande échelle pour les nouveaux produits R&D et la fabrication.

Par conséquent, l'usine a obtenu un Net Promoter Score (NPS) de 84 %, a réduit les cycles R&D de 34 %, a réduit les coûts des matériaux de 18 % et a raccourci le temps de formation des nouveaux employés de 60 %. Le cycle de la saisie des besoins des clients à leur traduction en fonctions des produits a été réduit de 62 %, tandis que l'efficacité de production des téléviseurs de 85 pouces s'est améliorée pour atteindre un cycle de fabrication de 20 secondes.

« Chez Hisense, la fabrication intelligente commence par les besoins des consommateurs », a déclaré Dennys Li, président chez Hisense Visual Technology Co., Ltd. « En construisant un système de fabrication centré sur l'humain, nous traduisons les informations concernant les clients en valeur réelle du produit avec plus de rapidité et de précision. »

Il s'agit de la troisième désignation « Lighthouse » attribuée à Hisense au sein du Global Lighthouse Network du FEM. Auparavant, l'usine Huangdao de Hisense Hitachi avait été reconnue comme le premier phare mondial en matière de développement durable dans le secteur VRF et la seule usine double phare de l'industrie, soulignant le leadership de Hisense dans la fabrication durable basée sur l'IA.

La désignation « Customer Centricity Lighthouse » représente une étape clé de la transformation numérique centrée sur l'humain et de la stratégie de fabrication intelligente d'Hisense.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre de 2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

