QINGDAO, Chine, le 2 mars 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le secteur mondial de l'électronique grand écran et des appareils électroménagers, a réaffirmé son leadership sur le marché mondial de la télévision à grand écran. Selon les données mondiales d'expédition d'Omdia pour l'ensemble de l'année 2025, Hisense s'est classée au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus pendant trois années consécutives (2023-2025), la part mondiale des expéditions atteignant 57,1 % en 2025.

Hisense a également maintenu sa 1re place dans la catégorie mondiale de la télévision laser en 2025, marquant sept années consécutives de leadership mondial, avec une part de marché mondiale de 70,3 %. Ces résultats confirment la domination d'Hisense dans les catégories à grand écran les plus importantes sur le plan stratégique, où l'envergure et les capacités technologiques comptent à la fois.

Ce leadership soutenu est motivé par l'engagement à long terme d'Hisense envers les technologies d'affichage avancées, notamment RGB MiniLED. En tant que The Origin of RGB MiniLED, Hisense a dirigé l'évolution de la technologie, de la recherche initiale à la commercialisation à grande échelle, établissant des avantages clairs en termes de précision des couleurs, de contrôle de la luminosité et de confort de visionnage sur des écrans ultra-grands.

Le récapitulatif du CES 2026 d'Omdia appuie encore davantage cette trajectoire, désignant les téléviseurs RGB MiniLED comme un moteur clé de la prochaine phase de croissance de l'industrie, avec une expansion rapide prévue à partir de 2026, reflétant un virage plus large vers les technologies où Hisense a longtemps occupé le leadership.

Pour l'avenir, Hisense est particulièrement bien placée pour étendre cet avantage. Il s'agit de la seule marque à disposer d'un écosystème technologique d'affichage complet couvrant les RGB MiniLED, TriChroma Laser et MicroLED, permettant une approche globale de l'innovation visuelle de nouvelle génération. Au CES 2026, Hisense a présenté le 116UXS, le premier téléviseur alimenté par RGB MiniLED evo, aux côtés des gammes UR8 et UR9 RGB MiniLED et du Laser Projector XR10, tous récompensés par de multiples prix CES.

En dirigeant les transitions technologiques essentielles dans les grands écrans et en les transformant en expériences de visionnage premium, Hisense établit les références visuelles pour la prochaine génération d'écrans haut de gamme dans le monde entier.

