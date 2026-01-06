Guidée par ce thème, Hisense a souligné comment l'innovation à long terme centrée sur l'humain s'est traduite par une croissance mondiale soutenue et un leadership sur le marché. En quelques années à peine, Hisense est devenue l'une des marques d'électronique grand public à la croissance la plus rapide au monde, opérant dorénavant dans plus de 160 pays et se classant première dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus et dans celui des téléviseurs laser, selon Omdia. En 2025, Hisense s'est hissée parmi les dix premières marques dans le classement Kantar BrandZTM des 50 premières marques mondiales de fabricants chinois pour la neuvième année consécutive ; elle a par ailleurs été nommée première dans la catégorie des appareils électroménagers intelligents, selon l'Indice de confiance mondiale des marques d'Ipsos Chine.

Cet élan axé sur l'innovation a également été souligné lors du CES 2025, où Hisense a reçu plus de 50 prix internationaux dans son portefeuille d'écrans et d'appareils ménagers, soulignant ainsi son leadership en matière d'écrans de grande taille et d'innovation pour la maison intelligente.

Tirant parti de cet élan mondial, de la confiance en sa marque et de son leadership sur le marché, Hisense a également lancé la collection Hisense Elite pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM, marquant sa troisième commandite consécutive de la Coupe du Monde de la FIFATM. Plus qu'une gamme de produits, la collection reflète la présence mondiale croissante d'Hisense et son rôle de rassembleur à travers des moments partagés - à l'écran et dans toute la maison - autour de l'événement sportif le plus célébré au monde.

Le point fort de l'annonce a été la présentation en première de la technologie RGB MiniLED evo, marquant une véritable évolution à l'échelle du système dans le développement de la technologie RGB MiniLED. À l'origine de cette technologie, Hisense continue de faire progresser cette technologie d'affichage au moyen d'une évolution au niveau du système, redéfinissant la façon dont les sources lumineuses, les systèmes de contrôle et les algorithmes fonctionnent ensemble. Plutôt que de rechercher uniquement les performances basées sur des paramètres, la technologie RGB MiniLED evo introduit une quatrième LED Bleu ciel-Cyan dans le rétroéclairage. Avec une performance de couleur atteignant 110 % de la norme BT.2020 et un contrôle des couleurs atteignant 134 bits, la technologie RGB MiniLED evo permet une expression des couleurs plus authentique, un confort visuel amélioré et une efficacité énergétique équilibrée. Cette véritable évolution constitue la base technologique du téléviseur 116UXS RGB MiniLED, le premier produit phare alimenté par la technologie RGB MiniLED evo.

Au-delà du matériel, Hisense a également souligné l'évolution de son écosystème d'affichage intelligent. À compter du 1er janvier 2026, le système d'exploitation VIDAA passera à une plateforme intégrée pour le contenu, les services d'IA et les appareils connectés à domicile.

Grâce à « Innovating a Brighter Life », Hisense continue de montrer comment la technologie peut être appliquée de façon pratique et centrée sur l'humain, améliorant les expériences visuelles et le confort quotidien et favorisant des modes de vie plus connectés à la maison.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre de 2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026MC, Hisense s'engage à établir des partenariats sportifs mondiaux afin de tisser des liens avec des publics du monde entier.

