MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Un nouveau service s'ajoute à l'écosystème de maison intelligente Hilo. Dès mars 2022, ceux et celles qui le désirent pourront se doter de la solution intelligente Hilo pour chauffe-eau électrique et d'un chauffe-eau compatible d'HydroSolution.

En période de pointe hivernale, il sera possible d'interrompre à distance le fonctionnement des chauffe-eau intelligents des clients et des clientes d'Hilo qui auront donné leur accord. La grande quantité d'eau contenue dans les appareils demeurera chaude pendant plusieurs heures, ce qui préservera le confort de la clientèle. Une fois le défi terminé, le chauffe-eau se remettra en marche et reprendra son fonctionnement habituel.

Une solution préliminaire sera offerte à 0 $ en quantité limitée durant l'hiver 2022. La clientèle dont les appareils seront installés au cours des prochains mois pourra participer aux défis Hilo à partir de l'hiver 2022-2023 et accumuler des récompenses.

Comme c'est le cas pour tous les équipements de l'écosystème Hilo, il s'agit d'une option clés en main. L'installation par un installateur certifié est comprise de même que la récupération de l'ancien chauffe-eau loué ou acheté. L'offre Hilo consiste en un contrôleur de charge, une sonde et une trousse de plomberie qui seront fournis lors de l'achat d'un appareil de 60 gallons muni d'une entrée d'eau par le bas auprès d'HydroSolution.

La solution intelligente pour chauffe-eau électrique est la seule qui permet l'interruption en toute sécurité et qui répond aux exigences de la Santé publique du Québec. L'Institut de recherche d'Hydro-Québec a mis au point une technologie qui réduit au minimum les risques d'infection à la légionellose.

Étant donné l'importante consommation d'énergie que nécessite le chauffage de l'eau et de la maison, l'écosystème Hilo entourant la solution intelligente pour chauffe-eau évoluera au cours des prochaines années. À terme, il sera possible de se procurer la solution intelligente pour chauffe-eau et de l'ajouter à un chauffe-eau compatible déjà installé, à condition de répondre aux critères d'admissibilité.

Hydro-Québec a lancé sa filiale Hilo il y a deux ans, notamment afin de se doter d'un outil de gestion des pointes de consommation hivernales, soit les moments où la consommation est à son plus fort sur le réseau. En limitant ou en déplaçant en dehors des événements de pointe la consommation liée au chauffage des espaces grâce aux thermostats, et bientôt au chauffage de l'eau grâce au chauffe-eau, Hilo contribue à diminuer les besoins futurs en approvisionnement en électricité et à électrifier encore davantage le Québec.

HydroSolution est le plus grand installateur de chauffe-eau électriques du Québec en plus d'en faire la vente et la location.

« Le lancement de la première solution intelligente pour chauffe-eau qui répond aux exigences de la Santé publique est une étape importante dans le déploiement de l'offre de maison intelligente Hilo. Le chauffage de l'eau peut représenter jusqu'à 20 % de la consommation d'électricité d'une résidence et notre clientèle pourra désormais amasser plus de récompenses durant les défis. »

Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo.

« Le développement durable est au cœur de nos préoccupations. Nous sommes fiers que la solution du chauffe-eau intelligent Hilo soit possible grâce au chauffe-eau d'HydroSolution qui est reconnu pour sa fiabilité et sa qualité et qui est installé par nos experts. La clientèle pourra toujours choisir de louer ou d'acheter l'appareil en fonction de ses besoins. »

Nicolas Ayotte, président et chef de la direction d'HydroSolution.

Pour plus de renseignements à propos de la solution intelligente Hilo pour chauffe-eau électrique : https://www.hiloenergie.com/fr-ca/solution-chauffe-eau-beta

À propos d'Hilo

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de développer des produits et services innovants à valeur ajoutée pour les clients, contribuant à inscrire Hydro-Québec comme un acteur majeur des nouveaux services énergétiques. En plus de la maison intelligente, Hilo offrira bientôt des services aux entreprises pour les aider à réduire les coûts liés à la consommation d'énergie et les émissions de GES. D'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire. Pour en savoir plus sur Hilo : www.hiloenergie.com/

À propos d'HydroSolution

Au fil des ans, HydroSolution a acquis une notoriété importante et est reconnue comme une entreprise experte dans son domaine grâce à son service clés en main qui couvre la location, la vente et l'installation de chauffe-eau. Depuis quelques années, son offre s'est élargie offrant le même service pour des thermopompes, des systèmes de protection antifuite, ainsi que des bornes de recharge pour véhicule électrique.

Soucieuse de son empreinte écologique, HydroSolution favorise le développement durable et des activités respectueuses de l'environnement, tout en s'appliquant à réduire son empreinte et celle de ses clients : récupération des anciens chauffe-eau, facturation en ligne, gamme de produits de qualité, chauffe-eau fabriqués entièrement au Québec.

