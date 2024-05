MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Hilo et Québecor s'associent pour présenter aux employés et employées des filiales de Québecor une offre avantageuse sur le service de maison intelligente Hilo, afin de promouvoir l'adoption de pratiques durables et de favoriser de bons comportements en matière de gestion d'électricité. Cette offre leur permettra de s'inscrire au service de maison intelligente Hilo à moindre coût et les aidera à mieux gérer leur consommation d'électricité au quotidien, tout en réduisant à la fois leur facture d'électricité et leur empreinte écologique. Cette collaboration met en lumière l'importance qu'accordent les deux organisations au soutien de l'effort collectif visant la consommation efficace de l'énergie au Québec.

« Les entreprises ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques, et celle-ci passe nécessairement par la transition et l'efficacité énergétiques. Hilo est donc un partenaire clé qui nous permettra d'accompagner nos employé.es du Québec dans l'adoption et la promotion de pratiques durables. Cette initiative s'ajoute à l'ensemble des actions et programmes phares de notre entreprise en faveur de l'environnement, dont notre ambitieux plan d'électrification des transports. Nous encourageons les organisations québécoises à continuer à s'engager dans cette lutte », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Québecor et de proposer à son personnel une offre très intéressante sur le service de maison intelligente Hilo, un outil indispensable pour économiser l'électricité et participer à la transition énergétique. Cette initiative nous permettra de mobiliser plus de Québécoises et de Québécois à l'adoption de bons comportements en matière de gestion d'énergie. Nous souhaitons que davantage d'entreprises qui souhaitent prendre un virage énergétique aient la possibilité de proposer cette offre à leur personnel et d'en faire un outil de mobilisation. Enfin, ce premier partenariat incarne notre objectif d'aider notre clientèle à faire une meilleure consommation de l'électricité », souligne Dave Rhéaume, vice-président exécutif, Planification énergétique et expérience client chez Hydro-Québec.

Lors de la dernière saison hivernale, chaque défi Hilo a permis de déplacer 103 MW de puissance. De plus, les personnes y ayant participé ont reçu en moyenne 135 $ de récompenses, en plus de faire des économies sur leur facture d'électricité allant jusqu'à 15 %.

Si votre entreprise est intéressée elle aussi à proposer le service de maison intelligente Hilo à son personnel à un prix avantageux, nous vous invitons à communiquer avec le service à la clientèle d'Hilo.

À propos d' Hilo

Hilo est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est de développer des produits et services innovants à valeur ajoutée pour les clients, contribuant à inscrire Hydro-Québec comme un acteur majeur des nouveaux services énergétiques. D'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive à l'offre Hilo afin d'aider notre clientèle à faire une meilleure consommation de l'énergie. Pour en savoir plus sur Hilo : www.hiloenergie.com/.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

