SANTA CLARA, Californie, le 11 avril 2024 /CNW/ -- Hillstone Networks , un fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité, a de nouveau été reconnu en tant que fournisseur représentatif dans le Guide sur le marché pour la détection et la réponse du réseau (NDR) de Gartner. La NDR sert de complément commun aux outils des centres d'opérations de sécurité (SOC) et joue un rôle crucial dans la détection et le confinement des activités post-intrusion, comme les rançongiciels et les menaces internes, en complément des technologies reposant sur les règles et les signatures.

Les guides sur le marché de Gartner concernant des segments technologiques spécifiques fournissent une définition du marché pour la NDR et expliquent ce que les clients peuvent attendre des solutions existantes à court terme. Selon Gartner, « la détection et la réponse du réseau (NDR) doit fournir, au moyen de capteurs physiques ou virtuels, des facteurs de forme compatibles avec les réseaux sur site et en nuage pour analyser le trafic de paquets ou les flux de trafic du réseau brut… modéliser le trafic normal du réseau et mettre en évidence les activités de trafic inhabituelles qui se situent en dehors de la plage normale… agréger les alertes individuelles en incidents structurés afin de faciliter les enquêtes sur les menaces et fournir des capacités d'intervention automatiques ou manuelles pour réagir à la détection de trafic réseau malveillant. »

« Les chefs de la sécurité de l'information et leurs équipes de sécurité sont confrontés à la complexité croissante des attaques ciblées, à la difficulté de suivre et de corriger les vulnérabilités connues, à l'incapacité de détecter les mouvements latéraux au sein de réseaux étendus », déclare Tim Liu, directeur de la technologie et cofondateur de Hillstone Networks. « Nous estimons que notre inclusion dans le Guide sur le marché de Gartner est fondée sur notre solution combinant la puissance d'un système de détection des cyberattaques dans le réseau à une plateforme d'opérations de sécurité intelligente de premier ordre, conçue pour répondre directement aux besoins changeants de nos clients en matière de cybersécurité. »

Nous avons résumé quelques conclusions clés fondées sur le Guide sur le marché de Gartner dans le domaine de la NDR :

La NDR est généralement déployée en complément d'autres outils pour les SOC, et non de manière autonome.

Les « superpositions d'analyses enrichies par l'IA » peuvent fournir des vues agrégées à partir de données sources et fournir des renseignements utiles aux administrateurs des SOC.

Selon les cas d'utilisation, les clients déploient généralement la solution la plus complète du fournisseur aux côtés d'« acteurs locaux émergents » pour une solution plus robuste.

De la détection à la visibilité, en passant par la criminalistique et l'atténuation, la gamme de solutions NDR de Hillstone intègre des capacités de sécurité étendues pour une protection ultime :

Une visibilité complète du trafic qui couvre l'ensemble du périmètre de l'entreprise

De riches capacités de détection des menaces et des anomalies avec une visualisation sophistiquée pour fournir une connaissance de la situation aux équipes de SecOps.

Une intégration aux systèmes SOAR, SIEM et tiers, tout en offrant une configuration minimale pour faciliter le déploiement.

La solution NDR de Hillstone comprend la solution de protection Breach Detection System de Hillstone, qui permet de voir le trafic nord-sud et est-ouest dans les centres de données ou les réseaux de campus, en conjonction avec sa solution XDR baptisée iSource, une plateforme d'analyse de mégadonnées conçue pour les opérations de sécurité, la détection des menaces et l'intervention. Cette combinaison offre une solution NDR haute performance avec des capacités d'IA/AM avancées pouvant cartographier les attaques entre différents éléments de la chaîne de cyberattaque et du cadre MITRE ATT&CK et offrir une visibilité sur les menaces connues et nouvelles.

Gartner, Guide sur le marché pour la détection et la réponse du réseau, 29 mars 2024

Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les vendeurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale, et est utilisée aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Hillstone Networks

L'approche de cybersécurité intégrée de Hillstone Networks repose sur une plateforme visionnaire, accessible et alimentée par l'IA, qui offre une couverture, un contrôle et une consolidation assurant la sécurité de plus de 28 000 entreprises mondiales. Hillstone est un chef de file de confiance dans le domaine de la cybersécurité, qui protège les actifs et l'infrastructure essentiels, de la périphérie au nuage, peu importe où se trouvent les charges de travail. Pour en savoir plus, visitez www.hillstonenet.com .

