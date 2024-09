SANTA CLARA, Californie, 11 septembre 2024 /CNW/ - Hillstone Networks, un fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité, a été reconnu dans la catégorie « Strong performers » du rapport 2024 Voice of the Customer for Network Detection and Response (NDR). Dans un environnement où la cybersécurité est devenu une priorité pour les entreprises, Hillstone Networks est devenue un chef de file novateur grâce à son système de détection des failles de sécurité Breach Detection System (BDS), une solution qui a gagné la reconnaissance des experts et des utilisateurs. Dans le récent rapport Voice of the Customer for Network Detection and Response, Hillstone Networks a obtenu une note de 5 étoiles de la part des clients, selon 39 évaluations soumises en date de juin 2024. C'est la deuxième fois que Hillstone est reconnue dans le rapport Voice of the Customer.

« Les clients se sont prononcés et ont reconnu notre engagement inébranlable à fournir des solutions de cybersécurité intégrées qui offrent une couverture, un contrôle et une consolidation efficaces à plus de 28 000 de leurs pairs à l'échelle mondiale, dans un paysage de cybersécurité difficile et dynamique », a déclaré Tim Liu, cofondateur et directeur de la technologie chez Hillstone Networks. Nous continuerons d'innover et de repousser les frontières de la cybersécurité afin de protéger les actifs essentiels de nos clients. »

« Voice of the Customer » est un document qui synthétise les évaluations de Gartner Peer Insights et pour fournir des renseignements aux décideurs des TI. Ce point de vue agrégé des pairs, ainsi que les évaluations détaillées individuelles, est complémentaire aux recherches d'experts de Gartner et peut jouer un rôle clé dans votre processus d'achat, car il met l'accent sur l'expérience directe des pairs dans la mise en œuvre et l'exploitation d'une solution. Dans son plus récent rapport, Hillstone Networks a été reconnue dans la catégorie « Strong Performer » pour sa solide expérience globale dans le marché de la détection et de la réponse réseau, Network Detection Response (NDR).

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la NDR de Hillstone est sa capacité à détecter les menaces en temps réel, en tirant parti de la technologie de l'intelligence artificielle. Cette fonctionnalité permet l'identification immédiate et la réponse aux atteintes potentielles à la sécurité qui, selon les utilisateurs, ont considérablement amélioré la position de leur organisation en matière de cybersécurité.

L'analyse du comportement des utilisateurs, alimentée par l'IA, s'est également valu des éloges, car elle facilite l'identification des comportements anormaux sur le réseau. De plus, les utilisateurs ont relevé le caractère intuitif de l'interface du système qui simplifie son utilisation et son fonctionnement, et souligné la valeur du soutien technique de Hillstone, qui a été décrit comme étant très réactif et efficace pour résoudre les problèmes.

Nous croyons qu'avec de tels commentaires positifs et une reconnaissance croissante sur le marché, Hillstone Networks consolide sa position en tant qu'option fiable pour les organisations qui cherchent à renforcer leur cybersécurité contre les menaces numériques de plus en plus sophistiquées.

L'approche globale en matière de cybersécurité de Hillstone Networks offre une couverture, un contrôle et une consolidation efficaces pour assurer la transformation numérique de plus de 28 000 entreprises dans le monde. Hillstone Networks est un chef de file de confiance dans le domaine de la cybersécurité, qui protège les actifs et l'infrastructure essentiels des entreprises, de la périphérie au nuage, peu importe où se trouve la charge de travail. Pour en savoir plus, visitez www.hillstonenet.com.

