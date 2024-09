Hillstone Networks est reconnu dans le plus récent rapport d'analyse des solutions de microsegmentation

SANTA CLARA, Californie, 13 septembre 2024 /CNW/ - Hillstone Networks, un chef de file mondial des solutions de cybersécurité, a été reconnu dans le rapport The Forrester Wave™ : Microsegmentations Solutions du troisième trimestre de 2024 pour ses solutions avancées de microsegmentation, y compris CloudHive et CloudArmour. L'évaluation prend en compte 23 critères pour évaluer les fournisseurs de solutions de microsegmentation. Cette analyse comprend l'identification, la recherche, l'analyse et l'évaluation des fournisseurs les plus importants du marché. Le rapport offre une comparaison détaillée de chaque fournisseur, aidant les professionnels à choisir la solution qui convient le mieux à leurs besoins particuliers.

Nous croyons que cette reconnaissance souligne la capacité de Hillstone à fournir des solutions de cybersécurité de pointe qui s'adaptent aux environnements complexes et dynamiques.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par Forrester pour nos offres dans le domaine de la microsegmentation. Nos solutions sont conçues pour offrir une protection efficace dans différents environnements, des serveurs physiques et virtuels au nuage », a déclaré Tim Liu, chef des technologies et cofondateur de Hillstone Networks.

Hillstone Networks offre des solutions de microsegmentation avancées par l'entremise de CloudHive et CloudArmour. CloudHive se spécialise dans la microsegmentation pour les environnements virtuels dans les nuages privés, comme VMware. Son intégration au commutateur réseau d'hyperviseur permet une politique de microsegmentation efficace pour une communication complète au sein de l'environnement virtuel. La capacité de CloudHive à remplacer NSX facilite la transition des utilisateurs, tandis que son système intégré de détection et de prévention des intrusions garantit une protection robuste et fiable.

Entre-temps, CloudArmour étend la microsegmentation aux conteneurs, aux serveurs bare metal et aux hôtes infonuagiques, offrant une protection complète dans divers environnements technologiques. Hillstone Networks offre les deux solutions dans le cadre d'un modèle de licence perpétuelle, une caractéristique distinctive qui améliore leur flexibilité et leur adaptabilité sur le marché.

Nous vivons à l'ère où la technologie de la microsegmentation est la plus avancée, où les solutions se sont étendues au-delà des centres de données pour inclure les architectures de microservices, les nuages publics, les environnements de technologie opérationnelle (TO) et même le protocole Layer Seven Cela permet d'adopter des politiques qui tiennent compte de l'identité des utilisateurs et des processus. Les solutions de pointe permettent maintenant aux entreprises de mettre rapidement en œuvre des politiques sans logiciel et de tirer parti de technologies de détection et réponse des terminaux (EDR).

Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et l'automatisation transforment la cybersécurité. En réponse à ces tendances, Hillstone Networks a mis au point une solution qui non seulement renforce la protection contre les menaces, mais s'intègre également à d'autres technologies essentielles comme SD-WAN et l'accès réseau à vérification systématique (ZTNA), offrant une architecture de sécurité évolutive et prête pour l'avenir.

