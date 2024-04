Hillstone Networks offre une microsegmentation avancée dans différents secteurs verticaux.

SANTA CLARA, Californie, le 25 avril 2024 /CNW/ -- Hillstone Networks , un important fournisseur de solutions de cybersécurité, a été inclus dans le rapport Forrester Microsegmentation Solutions Landscape, T2 2024. Le rapport offre un aperçu du marché de la microsegmentation, axé sur les fournisseurs qui offrent des solutions pour la protection des ressources essentielles, la lutte contre les rançongiciels et qui contribuent au respect de la conformité. Le rapport fournit aux professionnels de la sécurité un aperçu de ces fournisseurs nommés, en tenant compte de facteurs comme la taille, la concentration géographique et les cas d'utilisation pour sélectionner l'option la plus appropriée pour leurs cas d'utilisation ou leurs besoins ciblés.

Dans le Landscape Report, Forrester affirme que l'approche de « vérification systématique » consiste à remplacer les organismes de confiance implicite par une politique explicite. Dans les réseaux physiques et virtuels, l'application de ce principe est appelée microsegmentation…. [Cela] a été l'une des premières véritables technologies de vérification systématique développées après la publication des premiers rapports sur l'approche de vérification systématique par Forrester. »

Forrester affirme dans le rapport que la tendance principale est que « les organisations prennent enfin au sérieux la vérification systématique. Certaines organisations, de façon proactive, mettent en œuvre la microsegmentation dans le cadre d'une stratégie ou d'une initiative de vérification systématique. D'autres la mettent en œuvre parce qu'elles ont été frappées par des rançongiciels et essaient de les éviter de nouveau. Mais elles appliquent toutes l'approche de vérification systématique avec la microsegmentation. »

« Le fait d'être reconnu comme un fournisseur dans le paysage des solutions de microsegmentation souligne pour nous le rôle central que joue notre technologie dans la protection des actifs essentiels et la lutte contre les menaces de rançongiciels. Nous croyons que cela réaffirme notre engagement à fournir des mesures de sécurité de pointe fondées sur une plateforme novatrice et alimentée par l'IA qui aide nos clients à se défendre contre les cyberrisques en constante évolution, assurant ainsi la résilience et la confiance, a déclaré Tim Liu, chef de la technologie et cofondateur de Hillstone Networks.

La solution de microsegmentation de Hillstone offre les avantages clés suivants :

Microsegmentation avancée et étendue pour les serveurs physiques, les machines virtuelles, les hôtes infonuagiques et les conteneurs, parfaitement compatible avec de multiples plateformes.

Fonctions de sécurité et de lutte contre les logiciels malveillants de 4 à 7 couches de sécurité et intégrées (pare-feu de prochaine génération, système de prévention des intrusions, antivirus, filtrage des adresses URL, attaques par déni de service distribué et protection des robots) et une gestion complète des vulnérabilités tout au long du cycle de vie des applications.

Architecture distribuée facilitant la mise à l'échelle et la portabilité.

Visibilité centralisée et complète pour réduire les lacunes dans la surface de la menace.

