L'inscription virtuelle est gratuite et est maintenant ouverte aux professionnels vétérinaires partout au Canada afin qu'ils puissent accéder aux plus récentes études et stratégies nutritionnelles pour la santé dermatologique et gastro-intestinale

TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Hill's Pet Nutrition (Hill's), chef de file mondial en nutrition fondée sur la science, a annoncé aujourd'hui la tenue prochaine du Hill's Global Symposium 2026, qui aura lieu du 22 au 24 juin à Phuket, en Thaïlande, et sera diffusé à l'échelle mondiale. Le Symposium est l'une des plus importantes occasions de formation gratuite à l'échelle mondiale offertes aux professionnels vétérinaires. Il réunit des experts vétérinaires de premier plan afin de discuter du pouvoir de la nutrition et de sa capacité à alimenter le microbiome pour soutenir la santé dermatologique.

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Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour l'événement intitulé « Une peau saine, ça commence à l'intérieur ». Le Symposium annuel s'appuiera sur les avancées de Hill's en matière de microbiome et de recherche nutritionnelle, et explorera les liens entre la santé intestinale et la santé de la peau. Les personnes inscrites pourront y assister par diffusion mondiale via l'Académie Vétérinaire de Hill's. L'inscription virtuelle donne aussi accès sur demande à toutes les séances après la fin de l'événement en direct.

Pour vous inscrire virtuellement au Hill's Global Symposium, veuillez consulter le lien d'inscription en anglais ou en français ci-dessous :

« Le Hill's Global Symposium de cette année illustre l'engagement de Hill's à soutenir les professionnels en offrant une formation de calibre mondial sur les plus récentes recherches et tendances », a déclaré le Dr Jolle Kirpensteijn, chef mondial des services vétérinaires de Hill's Pet Nutrition. « Chez Hill's, nous croyons au pouvoir du microbiome et à son influence sur la santé globale des animaux, et nous sommes fiers de fournir aux vétérinaires les plus récentes innovations pour gérer des cas dermatologiques et gastro-intestinaux complexes. »

Plus de 10 experts vétérinaires renommés présenteront des analyses et des applications pratiques pour guider la prise de décisions cliniques, en abordant notamment l'axe intestin-peau, de nouvelles approches en matière dermatologique et des soins avancés pour les patients félins ainsi que les patients canins de petite et de très petite taille. Parmi les conférenciers de renom :

Conférencier principal Domenico Santoro, DVM, MS, DrSc, PhD, DipACVD, DipECVD, DipACVM, professeur de dermatologie au University of Florida College of Veterinary Medicine, ouvrira le Symposium avec une présentation sur la relation complexe entre le microbiome intestinal et la santé dermatologique.

professeur de dermatologie au University of Florida College of Veterinary Medicine, ouvrira le Symposium avec une présentation sur la relation complexe entre le microbiome intestinal et la santé dermatologique. Conférencière principale Elise Robertson, BS BVetMed MANZCVSc(Feline) DipABVP(Feline) FHEA FRSB FRCVS, ABVS® Recognised American Board-Certified Specialist in Feline Practice, approfondira les intelligences intellectuelle, émotionnelle et culturelle essentielles qui définissent la pratique féline moderne.

approfondira les intelligences intellectuelle, émotionnelle et culturelle essentielles qui définissent la pratique féline moderne. Alyssa Toillion, BS, MPH, PhD, scientifique principale chez Hill's Pet Nutrition au sein de l'équipe Global Clinical Nutrition and Claims, fera part de ses observations sur les effets dermatologiques positifs d'un aliment à protéines hydrolysées, combiné à un mélange de fibres prébiotiques spécialisées, chez les chiens adultes.

scientifique principale chez Hill's Pet Nutrition au sein de l'équipe Global Clinical Nutrition and Claims, fera part de ses observations sur les effets dermatologiques positifs d'un aliment à protéines hydrolysées, combiné à un mélange de fibres prébiotiques spécialisées, chez les chiens adultes. Sara J. Ramos, DVM, DACVID, dermatologue chez Capital Area Veterinary Specialists et Veterinary Specialists of Greater New Orleans, présentera les plus récentes mises à jour sur la dermatite atopique canine, ainsi que les effets des essais de régimes d'élimination chez les chiens et les chats.

« Le Hill's Global Symposium offre une occasion exceptionnelle aux professionnels vétérinaires d'obtenir des renseignements de la part de certains des experts et chercheurs les plus réputés de l'industrie à l'échelle mondiale », a déclaré la Dre Steph Keroack, DVM, directrice, affaires vétérinaires professionnelles, Hill's Pet Nutrition, Canada. « La philosophie de Hill's est de s'appuyer sur une science et une recherche de calibre supérieur, et cela se reflète dans la qualité des conférenciers et du contenu que nous offrons aux professionnels vétérinaires lors de cet événement. »

Hill's Pet Nutrition s'engage à soutenir la santé des animaux grâce à une nutrition thérapeutique, novatrice et basée sur le bien-être. Le Symposium mettra en vedette des produits clés de Hill's qui soutiennent la santé dermatologique, gastro-intestinale et la santé globale.

Pour en savoir plus sur le Hill's Global Symposium 2026, y compris l'ordre du jour détaillé, la liste complète des conférenciers et les renseignements sur l'inscription à l'événement virtuel gratuit, veuillez consulter l'Académie Vétérinaire de Hill's à l'aide des liens par pays ci-dessus.

À propos de Hill's Pet Nutrition :

Fondée il y a plus de 30 ans, Hill's Pet Nutrition Canada se consacre à faire progresser la recherche pour les chiens et les chats, en s'appuyant sur une compréhension scientifique de leurs besoins spécifiques. À titre de marque d'aliments pour animaux recommandée par les vétérinaires, Hill's met le savoir au cœur de sa démarche, avec près de 200 vétérinaires, nutritionnistes titulaires d'un doctorat et scientifiques en alimentation qui travaillent à l'échelle mondiale pour développer des innovations révolutionnaires en santé des animaux. L'équipe de 80 employés de Hill's au Canada s'efforce constamment d'élaborer des solutions novatrices pour la santé des animaux. Hill's offre une gamme complète de produits nutritionnels, notamment la nutrition thérapeutique Hill's Prescription Diet et les produits de bien-être Hill's Science Diet, offerts dans les cliniques vétérinaires et chez des détaillants spécialisés en produits pour animaux partout au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur leurs produits et leur philosophie nutritionnelle, veuillez visiter le site HillsPet.ca.

CONTACT:

Melissa Chesnut

Directrice, Communications corporatives

mondiales - [email protected]

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SOURCE Hill's Pet Nutrition