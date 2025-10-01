Hill's Pet Nutrition annonce le Symposium mondial 2025 de Hill's sur le thème « Science solide, vie longue » pour faire progresser les soins aux animaux de compagnie âgés

Les vétérinaires du monde entier peuvent dès maintenant s'inscrire pour accéder aux dernières connaissances en géroscience et stratégies nutritionnelles pour les compagnons vieillissants

OVERLAND PARK, Kansas, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Hill's Pet Nutrition (Hill's), un chef de file mondial de la nutrition axée sur la science, a annoncé aujourd'hui le Symposium mondial 2025 de Hill's, qui met l'accent sur les soins spécialisés pour les animaux de compagnie vieillissants. Organisé du 26 au 28 octobre à Phoenix, dans l'Arizona, et diffusé en direct à l'échelle mondiale, le Symposium offre l'une des plus importantes possibilités d'éducation mondiale gratuites offertes aux professionnels vétérinaires.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour l'événement, intitulé « Science solide, vie longue », qui s'appuie sur les fondements de la recherche de Hill's sur la santé des animaux de compagnie âgés. Les vétérinaires professionnels canadiens peuvent s'inscrire en anglais ou en français. Les participants peuvent se réunir en personne ou via une diffusion en direct mondiale sur la plateforme de l'Académie vétérinaire de Hill's, qui offre un accès virtuel gratuit aux fils d'actualité en anglais, en espagnol et en français. L'inscription virtuelle permet également d'accéder sur demande à toutes les séances après la fin de l'événement en direct.

Le symposium offre à des experts de premier plan du monde entier un forum pour discuter du pouvoir de la nutrition et de sa place à l'avant-garde des soins de santé pour les animaux de compagnie vieillissants. Les participants acquerront des idées novatrices et des applications pratiques pour orienter la prise de décisions cliniques, notamment sur la géroscience vétérinaire, le syndrome de dysfonctionnement cognitif, les problèmes de mobilité et les approches cliniques pour les patients âgés ayant de multiples comorbidités.

« Le thème "Science solide, vie longue" du Symposium mondial de Hill's de cette année résume parfaitement notre mission », a déclaré le Dr Jolle Kirpensteijn, vétérinaire en chef de Hill's Pet Nutrition. « Nous croyons qu'en explorant en profondeur l'étude scientifique du vieillissement (la géroscience) et en appliquant des stratégies nutritionnelles de pointe, nous pouvons améliorer considérablement la qualité de vie et la longévité des animaux de compagnie vieillissants. »

Les participants pourront entendre plus de 18 experts de renom, dont des scientifiques et des nutritionnistes de Hill's. Les conférenciers se pencheront sur le processus de vieillissement pour les animaux de compagnie et leurs gardiens - du dysfonctionnement cognitif aux affections concomitantes en passant par les soins palliatifs et la communication avec les clients. Parmi les présentateurs distingués on retrouve :

La conférencière principale Nicole Ehrhart, VMD, MS, DACVS, membre fondatrice de l'ACVS, spécialiste de l'oncologie chirurgicale, directrice du Columbine Health Systems Center for Health Aging et professeure à l'Université d'État du Colorado, ouvrira le symposium avec une présentation sur la compréhension du processus de vieillissement des grands danois et sur la science de la longévité.

professeure de neurologie vétérinaire et de neurochirurgie à l'Université d'État de Caroline du Nord, parlera de la perte de mobilité chez les chiens âgés. Katie Tolbert, DVM, PhD, DACVIM (SAIM, SA Nutrition), professeure associée clinique en gastroentérologie des petits animaux et gastroentérologie comparée à l'Université Texas A&M, qui explorera la fragilité et les comorbidités chez les petits animaux gériatriques.

professeure associée clinique en gastroentérologie des petits animaux et gastroentérologie comparée à l'Université Texas A&M, qui explorera la fragilité et les comorbidités chez les petits animaux gériatriques. Allison McGrath, M.S., scientifique chez Hill's au sein du département Global Clinical Nutrition and Claims, et Lisa Restine, DVM, DABVP (Feline), gestionnaire des affaires vétérinaires professionnelles félines chez Hill's, qui, ensemble, exploreront le rôle vital de la nutrition dans la cognition féline.

« Alors que les animaux de compagnie vivent plus longtemps, notre compréhension de leurs besoins uniques au cours de leurs dernières années doit évoluer », a déclaré la Dre Chelsie Estey, vétérinaire en chef de Hill's Pet Nutrition U.S. « Le Symposium mondial de Hill's témoigne de notre engagement inébranlable à faire progresser la profession vétérinaire. Nous réunissons les esprits les plus brillants pour partager des recherches novatrices et des stratégies pratiques qui permettront aux vétérinaires de véritablement promouvoir le vieillissement en bonne santé pour chaque animal de compagnie. »

Hill's Pet Nutrition s'engage à soutenir la santé des animaux de compagnie âgés grâce à une nutrition thérapeutique innovante et basée sur le bien-être. Le Symposium mettra en lumière les principaux produits de Hill's, comme le lancement récent Hill's Prescription Diet Multi-Organ avec ActivBiome+ Kidney Defense, offrant un soutien complexe pour les patients canins vieillissants. De plus, l'événement mettra en lumière les rôles essentiels de Hill's Prescription Diet k/d et Hill's Prescription Diet ONC-Care féline dans les soins complets aux animaux domestiques âgés, fournissant aux vétérinaires une gamme complète d'aliments pour animaux pour aider à gérer les cas des patients âgés.

Pour en savoir plus sur le Symposium mondial 2025 de Hill's, y compris l'ordre du jour détaillé, la liste complète des conférenciers et des renseignements sur l'inscription à l'événement virtuel gratuit, veuillez visiter l'Académie vétérinaire de Hill's

À propos de Hill's Pet Nutrition

Fondée il y a plus de 75 ans, Hill's Pet Nutrition s'est engagée à fournir aux animaux de compagnie la meilleure nutrition grâce à des recherches approfondies et à une compréhension scientifique de leurs besoins particuliers. Son équipe de près de 200 vétérinaires, nutritionnistes doctorants et scientifiques de la nutrition s'efforce constamment de développer des solutions innovantes pour la santé des animaux de compagnie. Hill's offre une gamme complète de produits, y compris ses produits de nutrition thérapeutique Prescription Diet et ses produits de bien-être Science Diet, qui sont disponibles dans les cliniques vétérinaires et chez les détaillants spécialisés pour animaux de compagnie partout dans le monde. Pour en savoir plus sur ses produits et sa philosophie nutritionnelle, visitez le site HillsPet.ca.

Contact avec les médias : Emma Honn, [email protected]

