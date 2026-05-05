Ce rapport novateur souligne que le chaton traverse une période critique de développement durant sa première année, avec de nouvelles études sur la santé intestinale, les soins vétérinaires proactifs et le soutien aux refuges.

OVERLAND PARK, Kansas, 5 mai 2026 /CNW/ - En tant que chef de file mondial de la nutrition basée sur la science, Hill's Pet Nutrition (Hill's) continue d'établir une nouvelle norme pour la santé des félins avec la publication de son premier rapport World of the Kitten. S'appuyant sur le rapport World of the Cat Report de Hill's, ce nouveau rapport est un guide complet et fondé sur des données probantes qui fournit des conseils d'experts sur la croissance optimale des chatons, la nutrition, la socialisation et les soins vétérinaires, afin d'assurer des compagnons félins plus sains et plus heureux partout dans le monde.

Rapport nutritionnel World of the Kitten 2026 de Hill's

Rédigé par Lisa Restine, spécialiste des félins chez Hill's, DVM, DABVP (Feline), et soutenu par International Cat Care (iCatCare) et la Hill's Cat Advisory Team (C.A.T.), un collectif mondial de spécialistes, de comportementalistes et de nutritionnistes, ce rapport pivot identifie clairement les meilleures pratiques en matière de soins aux chatons, offrant des informations précieuses aux parents d'animaux domestiques, aux professionnels vétérinaires, aux soignants et aux entreprises de bien-être animal qui se consacrent à jeter les bases d'une bonne santé pour toute la vie des jeunes félins du monde entier.

« Ce rapport s'éloigne des traitements réactifs pour mettre l'accent sur une base proactive et fondée sur des données probantes », déclare Restine. « En comprenant les besoins nutritionnels et biologiques uniques de la première année, nous pouvons transformer en profondeur les résultats en matière de santé des félins. »

En désignant ces douze mois complets comme une période pédiatrique critique, Hill's encourage à changer d'approche au-delà de la vaccination initiale pour s'assurer que les besoins de développement physique et émotionnel spécifiques des chatons sont satisfaits, conformément aux lignes directrices d'iCatCare, de l'American Animal Hospital Association (AAHA) et de la Feline Veterinary Medical Association (FelineVMA).

Autres faits saillants du rapport :

Principales normes nutritionnelles : le rapport souligne que la nutrition pédiatrique féline est une science sophistiquée qui exige un équilibre précis entre les protéines et les graisses, les acides gras essentiels comme le DHA et les ratios minéraux optimisés pour servir de base au développement rapide d'un chaton durant sa première année.

le rapport souligne que la nutrition pédiatrique féline est une science sophistiquée qui exige un équilibre précis entre les protéines et les graisses, les acides gras essentiels comme le DHA et les ratios minéraux optimisés pour servir de base au développement rapide d'un chaton durant sa première année. Innovation sur le microbiome : le rapport présente l'impact de la technologie ActivBiome+ de Hill's, un mélange prébiotique qui favorise un environnement intestinal sain essentiel au développement du système immunitaire d'un chaton.

le rapport présente l'impact de la technologie ActivBiome+ de Hill's, un mélange prébiotique qui favorise un environnement intestinal sain essentiel au développement du système immunitaire d'un chaton. Normes de soins mises à jour : pour améliorer l'immunité à vie, le rapport s'aligne sur les experts mondiaux qui recommandent un vaccin de rappel de 26 semaines (six mois) pour remplacer le vaccin traditionnel d'un an.

pour améliorer l'immunité à vie, le rapport s'aligne sur les experts mondiaux qui recommandent un vaccin de rappel de 26 semaines (six mois) pour remplacer le vaccin traditionnel d'un an. L'initiative Fix by Five : le rapport indique que le fait de stériliser les chatons de cinq mois réduit le risque de cancer mammaire de 91 % et aide à lutter contre la surpopulation des refuges.

le rapport indique que le fait de stériliser les chatons de cinq mois réduit le risque de cancer mammaire de 91 % et aide à lutter contre la surpopulation des refuges. Incidence sur les refuges : en réponse aux défis posés par la « saison des chatons », le rapport souligne que des programmes d'accueil éprouvés permettent d'atteindre des taux de survie néonatale de 95 %.

Retrouvez le World of the Kitten Report 2026 dans son intégralité à l'adresse hillsvet.com/felinehealth. Les vétérinaires professionnels peuvent accéder à une formation sur les félins approuvée par le programme RACE à la Hill's Veterinary Academy.

À propos de Hill's Pet Nutrition

Créé il y a plus de 75 ans, Hill's Pet Nutrition s'est engagé à fournir aux animaux de compagnie la meilleure nutrition grâce à des recherches approfondies et à une compréhension scientifique de leurs besoins particuliers. Son équipe de plus de 220 vétérinaires, nutritionnistes titulaires d'un doctorat et spécialistes de l'alimentation s'efforce de développer des solutions novatrices pour la santé des animaux de compagnie. Hill's offre une gamme complète de produits, y compris ses produits de nutrition thérapeutique Prescription Diet et ses produits de bien-être Science Diet, qui sont disponibles dans les cliniques vétérinaires et chez les détaillants spécialisés pour animaux de compagnie partout dans le monde. Pour en savoir plus sur les produits et la philosophie nutritionnelle de l'entreprise, visitez le site HillsPet.com.

Melissa Chesnut

Directrice mondiale des communications d'entreprise

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SOURCE Hill's Pet Nutrition