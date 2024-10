LE MODÈLE C, après le lancement d'AXCR et de sa première variante, met en lumière la force du CDMS

TAIPEI, 9 octobre 2024 /CNW/ - Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE : 2317), le plus grand fabricant de technologies et fournisseur de services au monde, a annoncé deux nouveaux véhicules électriques de référence à l'occasion de la cinquième Journée annuelle Hon Hai Tech Day (HHTD), qui élargit sa gamme automobile avec le MODÈLE D, un véhicule utilitaire polyvalent de style de vie, et le MODÈLE U, un midibus électrique.

Parallèlement, Foxtron Vehicle Technologies, la filiale publique de Foxconn responsable des conceptions de référence nouvellement dévoilées, a également présenté la première variante du MODÈLE C pour les clients des équipementiers automobiles qui s'intéressent au marché nord-américain.

« Les plus récents modèles s'ajoutent à une formidable gamme de VE affichant notre gamme et notre maturité dans le développement automobile, a déclaré Young Liu, président du Hon Hai Technology Group (Foxconn). « Les VE qui seront mis sur le marché avec nos clients interentreprises sont à la hauteur des véritables essais en matière d'endurance, de sécurité et de fiabilité des automobiles. »

Le MODÈLE D est un véhicule utilitaire polyvalent de style de vie

Il est fondé sur le concept de LMUV (Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle) et combine les avantages que l'on trouve dans les segments des VUS et des véhicules polyvalents. Il s'agit d'un modèle hybride multifonctionnel qui adopte la technologie de plateforme de dernière génération de Foxconn. Le MODÈLE D mesure 5,2 mètres de long et possède un empattement de 3,2 mètres, offrant beaucoup d'espace pour les sièges. Il est équipé d'un système de suspension pneumatique pour améliorer la stabilité de la conduite. La suspension active permet de régler la hauteur de 15 mm à 25 mm. La carrosserie comprend des conduits en S et des rideaux d'air spécialement conçus pour réduire la résistance au vent, ce qui abaisse le coefficient de traînée à 0,23. La conception stylistique du MODÈLE D a été élaborée conjointement avec la célèbre maison de design italienne Pininfarina SpA, insufflant un sentiment d'harmonie à la famille des véhicules électriques qui ont été le fruit d'une collaboration entre les compétiteurs italiens et taïwanais.

Le MODÈLE U est universel et intelligent en matière de mobilité midi

Le MODÈLE U, un nouveau midibus électrique, poursuit le langage de conception novateur de l'autobus électrique grand format MODÈLE T primé, lancé par Foxconn en 2021. Spécialement conçue pour les voies urbaines étroites et les régions éloignées, l'apparence propre et simple du MODÈLE U avec de grandes fenêtres met également l'accent sur la flexibilité et la multifonctionnalité. La taille de la carosserie est modérée, et l'espace interne peut être configuré en fonction des besoins. Son système de contrôle électronique avancé et son système ADAS rendent l'expérience de conduite plus sécuritaire et plus confortable. Parallèlement, la structure de la carrosserie et la conception aérodynamique sont optimisées pour une plus grande endurance.

Le MODÈLE C met en lumière les capacités CDMS pour le marché nord-américain

À l'occasion de la journée HHTD, la version nord-américaine du MODÈLE C, créée en collaboration avec des partenaires américains, a été officiellement dévoilée et devrait être en production de masse d'ici la fin de 2025. Elle conserve un style familial simple et à la mode de nouvelle génération, élargissant la conception des conduits en S, le nouveau style et le volant, et lançant une nouvelle conception d'interface utilisateur (IU).

Le MODÈLE C, un VUS familial qui a été lancé pour la première fois en 2021, est devenu l'un des VUS passagers les plus vendus sur le marché taïwanais après avoir été adopté en tant que marque « n7 » du client taïwanais Luxgen. En août, le MODÈLE C a été hissé au rang de premier participant VE au Cross Country Rally (AXCR) de 2 100 km en Asie du Sud-Est.

Les réalisations du MODÈLE C témoignent du modèle d'affaires Contract Design and Manufacturing Service (CDMS) de Foxconn, qui invite les clients des équipementiers automobiles à choisir leurs conceptions de référence préférées pour personnaliser leurs voitures. Dans la plateforme modulaire, les modules matériels sont combinés avec souplesse et l'architecture EE définie par logiciel est continuellement mise à jour pour améliorer l'expérience utilisateur grâce à des mises à jour logicielles.

Spécifications des modèles de VE HHTD 2024

MODÈLE D

Dimension 長 寬 高 5 195 mm de longueur, 1 995 mm de largeur et 1 785 mm de hauteur Plage estimée 續 航 力 預 估 ≥800 km (NEDC) ≥660 (WLTP) Empattement. 軸 距 3 200 mm Configuration des sièges 座 椅 配 置 7 places Groupe motopropulseur. 高 壓 系 統 800 V Type Véhicule utilitaire polyvalent de style de vie (LMUV) Conception FOXTRON et Pininfarina Disponibilité Conception de référence

MODÈLE U

Dimension. 長 寬 高 6 990 mm de longueur 2 080 mm de largeur 2 650 mm de hauteur Plage estimée 續 航 力 預 估 275 km maximum Empattement. 軸 距 3 995 mm Configuration des sièges 座 椅 配 置 Configurable (maximum de 21 places) Conception FOXTRON Type et disponibilité Conception de référence midibus

