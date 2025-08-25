HEURES D'OUVERTURE DES SUCCURSALES DE LA SAQ LE LUNDI 1er SEPTEMBRE 2025

MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Le lundi 1er septembre, jour de la fête du Travail, la plupart des succursales SAQ seront fermées, sauf celles situées dans les marchés publics, les SAQ Express et certaines autres succursales qui maintiendront leurs horaires habituels.

Pour tous les détails, consultez SAQ.com

