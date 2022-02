Faits saillants

Ventes de 131,1 millions de dollars, comparativement à 150,3 millions de dollars il y a un an

Résultat opérationnel de 10,5 millions de dollars, comparativement à 13,4 millions de dollars il y a un an

BAIIA ajusté 1 de 19,7 millions de dollars, comparativement à 23,7 millions de dollars il y a un an

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 17,6 millions de dollars, comparativement à 26,7 millions de dollars il y a un an

Bénéfice par action de 0,18 $ par rapport à 0,24 $ ou au bénéfice par action ajusté 1 de 0,26 $ il y a un an

Achat et annulation de 1,4 million d'actions ordinaires pour 25,1 millions de dollars dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours du trimestre

LONGUEUIL, QC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2021. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« Les dernières semaines du trimestre ont été marquées par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des systèmes de production étant donné les défis généraux liés à l'environnement d'affaires, découlant surtout de la menace du variant Omicron de la COVID-19. Le niveau de production a donc été moins élevé que prévu, particulièrement pour les produits sur le marché secondaire. Malgré que ces facteurs devraient aussi avoir des répercussions sur le quatrième trimestre, nous sommes confiants de pouvoir compenser cette baisse de production au cours des prochains trimestres », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

« Nous regardons vers l'avenir avec un optimisme prudent, confiants en notre approche et notre stratégie, notamment alors que nos assises demeurent solides. Nos livraisons aux fabricants d'équipements d'origine sont conformes aux échéanciers, notre carnet de commandes n'a pas été atteint et demeure solide, et notre portefeuille de ventes s'étend à l'échelle d'une multitude de clients, de segments de marché et de pays », a-t-il ajouté.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les

31 décembre Neuf mois clos les

31 décembre (en milliers, sauf les données par action) 2021 2020 2021 2020 Ventes 131 147 150 298 388 628 415 696 $ $ $ $ Résultat opérationnel 10 545 13 362 33 295 21 867 Résultat opérationnel ajusté1 10 545 14 145 33 295 31 363 BAIIA ajusté1 19 694 23 731 60 900 63 322 Résultat net 6 468 8 486 20 681 11 011 Résultat net ajusté1 6 468 9 365 20 681 18 865 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 17 498 26 723 53 150 57 623 Flux de trésorerie disponibles1 13 456 20 367 39 051 43 974 En dollars par action







Bénéfice par action - de base et dilué 0,18 $ 0,24 $ 0,58 $ 0,31 $ BPA ajusté1 0,18 0,26 0,58 0,52

1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent

communiqué de presse.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées ont diminué de 12,7 % pour s'établir à 131,1 millions de dollars, contre 150,3 millions de dollars il y a un an, principalement en raison des retards de livraison résultant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des systèmes de production dans le contexte actuel. Si l'on exclut l'incidence négative des fluctuations des taux de change d'un exercice à l'autre, les ventes consolidées ont diminué de 9,9 % ou de 14,9 millions de dollars.

Compte non tenu des fluctuations des taux de change, les ventes liées au secteur de la défense ont reculé de 3,9 %, pour s'établir à 94,6 millions de dollars pour le troisième trimestre contre 101,8 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison d'une baisse de production des installations de la Société aux États-Unis, où les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des systèmes de production se sont fait sentir plus qu'ailleurs. Les ventes dans le secteur civil ont reculé de 22,4 % pour s'établir à 36,5 millions de dollars comparativement à 48,5 millions de dollars, la demande pour les OEM dans le secteur civil des gros porteurs ayant été inférieure à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, alors que l'effet de la pandémie de COVID-19 ne s'était pas encore pleinement fait sentir. La baisse s'explique également par le rapatriement par des clients de certains contrats visant des OEM (niveau 2) dans le cadre des programmes d'avions civils gros porteurs, mais a été en partie contrebalancée par la hausse des livraisons pour les programmes de jets d'affaires.

La marge brute pour le trimestre a diminué, passant de 18,7 % il y a un an à 16,3 % des ventes du fait, surtout, de la baisse de production découlant des perturbations mentionnées plus haut et de la hausse des coûts liés à la qualité.

Le résultat opérationnel a diminué pour s'établir à 10,5 millions de dollars, ou 8,0 % des ventes, comparativement à 13,4 millions de dollars, ou 8,9 % des ventes il y a un an. Le BAIIA ajusté, qui ne tient pas compte des éléments non récurrents, a diminué pour s'établir à 19,7 millions de dollars, ou 15,0 % des ventes, comparativement à 15,8 % des ventes il y a un an.

Le bénéfice par action a reculé, passant de 0,24 $ il y a un an à 0,18 $ pour le trimestre considéré, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le BPA ajusté s'est établi à 0,18 $, en baisse comparativement à 0,26 $ il y a un an.

RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Les ventes consolidées ont diminué de 6,5 % pour s'établir à 388,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2022 par rapport à 415,7 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Compte non tenu des fluctuations des taux de change, les ventes dans le secteur de la défense ont augmenté de 7,8 %, favorisées par l'accélération des livraisons en vertu des programmes visant le CH-53K de Sikorsky, ainsi que les F-18 et MQ-25 de Boeing, en partie contrebalancées par la diminution des ventes de services après-vente, alors que les ventes dans le secteur civil ont enregistré une baisse de 19,6 % en raison des mêmes facteurs que ceux décrits pour le troisième trimestre.

La marge brute est restée stable à 16,8 % des ventes ; les incidences négatives du trimestre ayant été compensées par les retombées positives des initiatives de restructuration sur la structure de coûts de la Société, dont, notamment, la diminution de la charge d'amortissement.

Le résultat opérationnel a augmenté pour s'établir à 33,3 millions de dollars, ou 8,6 % des ventes, comparativement à 21,9 millions de dollars, ou 5,3 % des ventes il y a un an. Le BAIIA ajusté, qui ne tient pas compte des éléments non récurrents, s'est établi à 60,9 millions de dollars, ou 15,7 % des ventes, comparativement à 63,3 millions de dollars, ou 15,2 % des ventes, il y a un an.

Le bénéfice par action a augmenté, passant de 0,31 $ il y a un an à 0,58 $, tout comme le bénéfice par action ajusté, qui s'est établi à 0,58 $ comparativement à 0,52 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont chiffrés à 17,5 millions de dollars pour le troisième trimestre et à 53,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice considéré, en baisse par rapport à respectivement 26,7 millions de dollars et 57,6 millions de dollars pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. La baisse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour le troisième trimestre résulte principalement de la baisse de production combinée à la diminution des stocks de l'an dernier, alors que celle de la période de neuf mois s'explique principalement par la baisse de production.

Au 31 décembre 2021, la dette nette s'établissait à 158,6 millions de dollars, comparativement à 157,5 millions de dollars au 31 mars 2021. Cette baisse découle principalement des flux de trésorerie générés, déduction faite des rachats d'actions effectués dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le ratio dette nette/BAIIA ajusté est resté stable depuis neuf mois, à 1,8 fois.

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

En mai 2021, la Société a annoncé l'approbation, par la Bourse de Toronto (TSX), de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, en vertu de laquelle Héroux-Devtek a le droit de racheter et d'annuler, entre le 25 mai 2021 et le 24 mai 2022, un nombre maximal de 2 412 279 actions ordinaires, représentant, en date du 12 mai 2021, 10 % du flottant des 24 122 794 actions ordinaires.

Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2021, Héroux-Devtek a racheté et annulé 1 396 190 actions ordinaires à un prix moyen de 18,00 $ par action, pour une contrepartie en trésorerie totale de 25,1 millions de dollars, aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Au 8 février 2022, Héroux-Devtek a acheté et annulé 2 295 634 actions ordinaires pour une contrepartie en trésorerie totale de 41,0 millions de dollars, ce qui correspond à un prix moyen de 17,86 $ par action.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, le présent communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les suivants : l'incidence de la pandémie de COVID-19 actuelle sur les activités de Héroux-Devtek, ses clients, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie aérospatiale et l'économie en général; l'incidence des autres conditions économiques générales à l'échelle mondiale; la situation de l'industrie, y compris les amendements aux lois et aux règlements; l'intensification de la concurrence; une pénurie de personnel ou de gestionnaires qualifiés; la disponibilité et les fluctuations des prix des marchandises; le rendement financier et opérationnel des fournisseurs et des clients; les variations des taux de change ou d'intérêt; et les incidences des politiques comptables établies par les autorités de normalisation internationales. Il faut noter que la présente liste de facteurs susceptibles d'influer sur la croissance, les résultats et le rendement à venir n'est pas exhaustive, et que le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective.

En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » de la section Renseignements supplémentaires du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2021 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »), le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

