Faits saillants

Ventes de 140,7 millions de dollars, en hausse de 23,3 % par rapport à 114,1 millions de dollars il y a un an

Résultat opérationnel de 7,5 millions de dollars, comparativement à 2,6 millions de dollars il y a un an

BAIIA ajusté 1 de 16,4 millions de dollars, en hausse de 43,2 % par rapport à 11,4 millions de dollars il y a un an

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation reflétant l'augmentation du fonds de roulement à l'appui des activités et de la croissance

LONGUEUIL, QC, le 8 août 2023 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2023. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« Nous sommes fiers de notre performance pour le trimestre écoulé, nos ventes ayant totalisé 141 millions de dollars, ce qui porte le total des ventes à 570 millions de dollars sur une période de 12 mois consécutifs. L'exécution des commandes à un rythme soutenu dans le contexte actuel demeure un défi, et la performance du trimestre écoulé est le résultat direct des améliorations que nous avons apportées au cours de la dernière année. Grâce à nos équipes qui ont géré la forte hausse de la demande, nous sommes dans une bonne position pour améliorer davantage nos résultats et accroître notre part de marché. Je tiens à remercier tous les employés pour leur professionnalisme et leur engagement », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction d'Héroux-Devtek.

« Nous sommes en bonne posture pour tirer parti des occasions dans les segments de marché de l'aviation civile et de la défense. Notre carnet de commandes étant déjà bien garni et nos clients ayant de nombreux projets, nous continuerons de leur apporter notre soutien à mesure qu'ils poursuivront leur croissance », a ajouté M. Brassard.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les

30 juin

(en milliers, sauf les données par action) 2023



2022

Ventes 140 697 $

114 089 $ Résultat opérationnel 7 496



2 646

BAIIA ajusté1 16 357



11 426

Résultat net 3 970



965

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (12 198)



12 041

Flux de trésorerie disponibles (affectation)1 (20 543)



4 530

En dollars par action







BPA - de base et dilué 0,12 $

0,03 $

____________________________________ 1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Les ventes consolidées se sont établies à 140,7 millions de dollars, en hausse de 23,3 % comparativement à 114,1 millions de dollars il y a un an, reflétant une croissance dans les segments de marché tant de l'aviation civile que de la défense ainsi que l'incidence positive des fluctuations des taux de change de 5,5 %.

Les ventes dans le segment de marché de l'aviation civile ont augmenté de 41,8 % pour s'établir à 50,2 millions de dollars en raison principalement de l'augmentation des livraisons en vertu des programmes Boeing 777 et Embraer Praetor. Également en hausse, les ventes dans le segment de marché de la défense ont totalisé 90,5 millions de dollars, soit une augmentation de 15,1 %, en raison de l'alignement des opérations visant à améliorer les livraisons dans le contexte difficile actuel ainsi que de l'accélération des livraisons dans le cadre du programme visant les CH-53K de Sikorsky.

La marge brute s'est établie à 20,1 millions de dollars, ou 14,3 % des ventes, en hausse par rapport à 12,5 millions de dollars, ou 11,0 % des ventes, il y a un an. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation du volume, en partie contrebalancée par les pressions inflationnistes sur les coûts liés à la main-d'œuvre et les coûts des fournitures de production générales sur 12 mois ainsi que par l'incidence négative des fluctuations des taux de change de 0,3 %.

Le résultat opérationnel s'est chiffré à 7,5 millions de dollars comparativement à 2,6 millions de dollars il y a un an, cette augmentation découlant de la hausse du volume, en partie contrebalancée par l'augmentation des frais de vente et d'administration découlant de la hausse des charges salariales, ainsi que par l'incidence négative de 1,0 million de dollars des fluctuations des taux de change sur 12 mois. Le BAIIA ajusté s'est établi à 16,4 millions de dollars, ou 11,6 % des ventes, en hausse de 43,2 % par rapport à 11,4 millions de dollars, ou 10,0 % des ventes il y a un an, pour les mêmes raisons.

Le résultat net s'est établi à 4,0 millions de dollars, ou 0,12 $ par action après dilution, pour le premier trimestre de l'exercice 2024, en hausse par rapport à 1,0 million de dollars, ou 0,03 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

LIQUIDITÉS ET SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation ont totalisé 12,2 millions de dollars pour le premier trimestre, alors que la Société avait généré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 12,0 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La diminution s'explique principalement par un produit de 11,3 millions de dollars comptabilisé il y a un an à la suite de la liquidation de swaps de devises et de taux d'intérêt, une variation saisonnière défavorable des comptes clients et des comptes fournisseurs par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent ainsi que l'investissement stratégique dans les stocks visant à stabiliser le système de production et à soutenir la croissance future des ventes.

Au 30 juin 2023, la dette nette s'établissait à 187,5 millions de dollars, en hausse comparativement à 165,0 millions de dollars au 31 mars 2023, en raison principalement de l'utilisation des flux de trésorerie comme il est indiqué ci-dessus. L'amélioration de la rentabilité pour le trimestre considéré par rapport au trimestre précédent a été en partie contrebalancée par l'incidence de l'augmentation de la dette nette sur le ratio dette nette/BAIIA ajusté, qui s'est, par conséquent, légèrement amélioré pour passer à 2,8x par rapport à 2,7x au 31 mars 2023.

TÉLÉCONFÉRENCE

Héroux-Devtek Inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats le mardi 8 août 2023, à 11 h, heure de l'Est (HE). Les personnes intéressées peuvent participer à l'appel en composant le 1-888-390-0549 (Amérique du Nord) ou le 1-416-764-8682 (ailleurs dans le monde). Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le site Web d'Héroux-Devtek au https://investisseurs.herouxdevtek.com/Evenements-et-webdiffusions ou encore au https://app.webinar.net/GyOvbwp8MkL .

Dans la mesure où il vous serait impossible de participer à la conférence téléphonique, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de celle-ci en téléphonant sans frais au 1-888-390-0541 et en composant le code 886811 sur votre clavier téléphonique. Le numéro de téléphone local est le 1-416-764-8677. Cet enregistrement sera accessible à compter du mardi 8 août 2023, dès 14 h (HE), et ce, jusqu'à 23 h 59 (HE) le mardi 15 août 2023.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Héroux-Devtek tiendra son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui, le mardi 8 août 2023, à 10 h, heure locale, de façon virtuelle. Les participants qui souhaitent assister à l'assemblée annuelle pourront se joindre à la webémission en cliquant sur le lien suivant : https://web.lumiagm.com/413565050. Tous les détails pour accéder à l'assemblée annuelle sont également disponibles sur le site Web de la Société.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, le présent communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : les clients, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie de l'aérospatiale et l'économie en général; l'incidence des autres conditions économiques générales à l'échelle mondiale; la situation de l'industrie, y compris les amendements aux lois et aux règlements; l'intensification de la concurrence; une pénurie de personnel ou de gestionnaires qualifiés; la disponibilité et les fluctuations des prix des marchandises; le rendement financier et opérationnel des fournisseurs et des clients; les variations des taux de change ou d'intérêt; et les incidences des politiques comptables établies par les autorités de normalisation internationales. Il faut noter que la présente liste de facteurs susceptibles d'influer sur la croissance, les résultats et le rendement à venir n'est pas exhaustive, et que le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective.

En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique intitulée « Gestion du risque » de la section Renseignements supplémentaires du rapport de gestion de la Société pour le premier trimestre clos le 30 juin 2023 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA), le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » de la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

AU SUJET D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des segments de marché commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 61 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

