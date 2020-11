Faits saillants financiers du deuxième trimestre

Ventes de 137,1 millions de dollars, comparativement à 145,5 millions de dollars il y a un an

Augmentation de 11,6 % des ventes dans le secteur de la défense, qui comptent maintenant pour 66 % des ventes consolidées

Résultat opérationnel de 7,1 millions de dollars, comparativement à 10,5 millions de dollars il y a un an

BAIIA ajusté 1 de 21,2 millions de dollars, ou 15,5 % des ventes, comparativement à 21,5 millions de dollars ou 14,8 % il y a un an

de 21,2 millions de dollars, ou 15,5 % des ventes, comparativement à 21,5 millions de dollars ou 14,8 % il y a un an Augmentation des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation à 15,4 millions de dollars, comparativement à 12,5 millions de dollars il y a un an

Faits saillants opérationnels du deuxième trimestre

Livraison des premiers trains d'atterrissage principaux à Boeing pour l'avion F/A-18 Super Hornet

Accélération des livraisons dans le cadre des nouveaux programmes dans le secteur de la défense, notamment ceux visant le Boeing F-18, le MQ-25 et le SAAB Gripen E

Annonce par CESA, en octobre, d'un contrat avec Boeing pour la fabrication de composants d'actionnement

1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse.

LONGUEUIL, QC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre 2020. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« La stratégie que nous avons adoptée dès le début de la pandémie pour arrimer notre structure de coûts à la nouvelle cadence de production dans le secteur civil, tout en continuant de saisir les occasions de développement des affaires dans nos deux secteurs, donne les résultats escomptés, et je tiens à remercier nos employés pour tous leurs efforts dans les circonstances difficiles que nous vivons. Je suis également encouragé par le contrat de fabrication conclu entre CESA et Boeing, annoncé en octobre, qui démontre le potentiel des ventes croisées de nos activités, a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

Je suis satisfait de notre rentabilité et des flux de trésorerie générés au cours du trimestre. Nous obtenons ces résultats grâce à notre approche disciplinée à l'égard de la gestion des coûts et du maintien d'un bilan sain. Aujourd'hui, Héroux-Devtek tire les deux tiers de ses revenus du secteur de la défense, un secteur au sein duquel nous bénéficions d'une posture diversifiée, puisque nos services visent toutes les grandes catégories d'appareils. Nous continuerons d'appliquer rigoureusement les mêmes stratégies afin de maintenir un rendement solide jusqu'au raffermissement du marché de l'aviation civile », a-t-il ajouté.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les

30 septembre

Semestres clos les

30 septembre

(en milliers, sauf les données par action) 2020

2019

2020

2019

Ventes 137 063 $ 145 516 $ 265 398 $ 288 943 $ Résultat opérationnel 7 120

10 519

8 505

20 890

Résultat opérationnel ajusté1 9 788

10 519

17 218

21 505

BAIIA ajusté1 21 233

21 510

39 591

43 019

Résultat net 3 838

6 307

2 525

12 750

Résultat net ajusté1 6 118

6 307

9 500

13 266

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 15 427

12 504

30 900

16 199

Flux de trésorerie disponibles1 13 375

7 248

23 607

5 660

En dollars par action















Bénéfice par action - de base et dilué 0,11 $ 0,18 $ 0,07 $ 0,36 $ BPA ajusté1 0,17

0,18

0,26

0,37











30 septembre

30 juin

Aux







2020

2020

Carnet de commandes fermes2







764 000 $ 772 000 $





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. Consultez la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du communiqué de presse. 2) Correspond aux commandes fermes.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées ont diminué de 5,8 % pour s'établir à 137,1 millions de dollars, par rapport à 145,5 millions de dollars il y a un an. Les ventes dans le secteur de la défense ont augmenté de 11,6 %, passant de 80,6 millions de dollars il y a un an à 90,0 millions de dollars pour le deuxième trimestre, tandis que les ventes dans le secteur civil ont reculé de 27,5 %, passant de 64,9 millions de dollars à 47,1 millions de dollars. Le recul des ventes dans le secteur civil découle essentiellement de la baisse de la demande par les fabricants d'équipement d'origine (OEM) dans le secteur des avions commerciaux gros porteurs, les livraisons d'avions double-couloirs ayant chuté de 44 % en raison de la pandémie actuelle.

La marge brute en pourcentage des ventes a augmenté, passant de 15,3 % pour l'exercice précédent à 15,4 %, la meilleure composition des ventes ayant compensé l'incidence de la baisse des volumes qui ne s'est accompagnée d'aucune diminution correspondante des frais fixes, comme l'amortissement, qui a eu une incidence négative sur douze mois de 0,5 % des ventes.

Le résultat opérationnel a diminué, passant de 10,5 millions de dollars ou 7,2 % des ventes il y a un an à 7,1 millions de dollars, ou 5,2 % des ventes, en raison de charges de restructuration totalisant 2,7 millions de dollars pour le trimestre, comparativement à zéro pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté, qui ne tient pas compte des éléments non récurrents, s'est établi à 21,2 millions de dollars, ou 15,5 % des ventes, comparativement à 21,5 millions de dollars, ou 14,8 % des ventes, il y a un an.

Le bénéfice par action a diminué, passant de 0,18 $ il y a un an à 0,11 $ pour l'exercice considéré, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le bénéfice par action ajusté est resté relativement stable, à 0,17 $, comparativement à 0,18 $ il y a un an.

Le carnet de commandes fermes de la Société est demeuré relativement stable, à 764 millions de dollars au 30 septembre 2020, comparativement à 772 millions de dollars au 30 juin 2020, la baisse de la demande pour les programmes d'avions commerciaux gros porteurs ayant été neutralisée par la hausse des commandes du secteur de la défense.

RÉSULTATS DU SEMESTRE

Les ventes consolidées ont diminué de 8,1 % pour s'établir à 265,4 millions de dollars, par rapport à 288,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Au cours du premier semestre, les ventes dans le secteur de la défense ont augmenté de 7,5 %, passant de 156,6 millions de dollars à 168,4 millions de dollars, tandis que les ventes dans le secteur civil ont reculé de 26,7 %, passant de 132,4 millions de dollars à 97,0 millions de dollars.

La marge brute en pourcentage des ventes a diminué, passant de 16,1 % il y a un an à 15,7 %, en raison principalement d'une baisse des volumes qui ne s'est accompagnée d'aucune diminution correspondante des frais fixes, comme l'amortissement, ce qui représente une incidence de 0,7 % des ventes sur douze mois. Ce facteur a été en partie contrebalancé par une meilleure composition des ventes.

Le résultat opérationnel a diminué, passant de 20,9 millions de dollars, ou 7,2 % des ventes il y a un an, à 8,5 millions de dollars, ou 3,2 % des ventes, en raison de charges de restructuration totalisant 8,7 millions de dollars, comparativement à 0,6 million de dollars il y a un an. Le BAIIA ajusté, qui ne tient pas compte des éléments non récurrents, s'est établi à 39,6 millions de dollars, ou 14,9 % des ventes, comparativement à 43,0 millions de dollars, ou 14,9 % des ventes, il y a un an.

Le bénéfice par action a diminué, passant de 0,36 $ il y a un an à 0,07 $, en raison des facteurs mentionnés ci- dessus, tandis que le bénéfice par action ajusté s'est établi à 0,26 $, comparativement à 0,37 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2020, la dette nette s'établissait à 218,8 millions de dollars, en baisse comparativement à 246,9 millions de dollars au 31 mars 2020. La dette nette a diminué de 13,7 millions de dollars au cours du deuxième trimestre, et de 28,1 millions de dollars au cours du semestre, en raison surtout des flux de trésorerie générés au cours de ces périodes. Le ratio dette nette/BAIIA ajusté s'est établi à 2,4 fois comparativement à 2,6 fois il y a six mois.

Au 30 septembre 2020, la Société était en bonne posture financière, compte tenu de liquidités disponibles totalisant 228,7 millions de dollars, une augmentation de 35,9 millions de dollars comparativement au 31 mars 2020.

MISE À JOUR SUR LA RESTRUCTURATION

Les initiatives de restructuration annoncées en mai 2020 progressent comme prévu, environ 70 % des suppressions de poste prévues ayant déjà été effectuées. À ce jour, un montant de 8,7 millions de dollars a été comptabilisé à titre de charges de restructuration pour l'exercice. En octobre, la direction a également décidé de procéder à la fermeture de son usine de Wichita en raison de la baisse du volume d'activités. Les activités de réparation et d'entretien des unités opérationnelles seront regroupées dans d'autres usines d'Héroux-Devtek, alors que les activités de fabrication seront suspendues. Cette décision touchera 37 employés additionnels, et le coût net de la fermeture s'inscrira dans les charges de restructuration de 12,0 millions de dollars initialement prévues.

TÉLÉCONFÉRENCE

Héroux-Devtek Inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats le vendredi 13 novembre 2020, à 8 h 30, heure de l'Est. Les personnes intéressées peuvent participer à l'appel en composant le 1-888-231-8191 (Amérique du Nord) ou le 1-647-427-7450 (ailleurs dans le monde). Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le site Web de Héroux-Devtek au https://www.herouxdevtek.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements ou encore, à http://bit.ly/HRX_Q2-2021 .

Une présentation connexe est également disponible sur le site Web de Héroux-Devtek, au https://www.herouxdevtek.com/fr/investisseurs/documents-financiers .

Dans la mesure où il vous serait impossible de participer à la conférence téléphonique, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de celle-ci en téléphonant au 1-855-859-2056 et en composant le code 6556316 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera accessible à compter du vendredi 13 novembre 2020, dès 11 h 30, heure de l'Est, et ce, jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, le vendredi 20 novembre 2020.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'incidence de la pandémie de COVID-19 actuelle sur les activités de Héroux-Devtek, sur ses clients, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie aérospatiale et l'économie en général; l'incidence des autres conditions économiques générales à l'échelle mondiale; la situation de l'industrie, y compris les amendements aux lois et aux règlements; l'intensification de la concurrence; une pénurie de personnel ou de gestionnaires qualifiés; la disponibilité et les fluctuations des prix des marchandises; le rendement financier et opérationnel des fournisseurs et des clients; les variations des taux de change ou d'intérêt; et les incidences des politiques comptables établies par les autorités de normalisation internationales. La présente liste de facteurs susceptibles d'influer sur la croissance, les résultats et le rendement à venir n'est pas exhaustive et le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique intitulée « Incidence de la COVID-19 » de la section Aperçu général ainsi qu'à la rubrique « Gestion du risque » de la section Renseignements supplémentaires pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre 2020 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le résultat opérationnel ajusté, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures de rendement conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

SOURCE Héroux-Devtek Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements : Héroux-Devtek Inc., Stéphane Arsenault, Vice-président et chef de la direction financière Tél. : 450-679-3330, [email protected] ; Relations avec les investisseurs, Hugo Delorme, Tél. : 514-700-5550, poste 555, [email protected]

Liens connexes

www.herouxdevtek.com