HÉROUX-DEVTEK NOMME TED DI GIORGIO À TITRE D'ADMINISTRATEUR

LONGUEUIL, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Ted Di Giorgio à titre d'administrateur de la Société et membre du comité d'audit.

M. Di Giorgio a récemment pris sa retraite en tant qu'associé en audit chez Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. après plus de trois décennies de service et il est récipiendaire du titre de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Son expertise l'a amené à agir en tant que chef de mission pour l'audit de plusieurs grandes sociétés québécoises cotées en bourse dans différents secteurs d'activité, y compris l'industrie aérospatiale. M. Di Giorgio est diplômé de l'Université Concordia et tout au long de sa carrière il a également siégé au conseil d'administration de plusieurs organismes à but non lucratif.

« Nous sommes privilégiés d'accueillir M. Di Giorgio au sein de notre conseil d'administration. Son parcours exceptionnel, notamment en tant qu'associé en audit spécialisé dans le domaine de l'aérospatiale, nous fera bénéficier d'une expérience unique. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec M. Di Giorgio », a déclaré M. Gilles Labbé, président exécutif du conseil d'administration de Héroux-Devtek.

À PROPOS DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 58 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

