LONGUEUIL, QC, le 8 août 2023 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), un chef de file international de la fabrication de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait approuvé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA »). Dans le cadre de l'OPRCNA, Héroux-Devtek a le droit de racheter aux fins d'annulation, du 10 août 2023 au 9 août 2024, jusqu'à 1 791 984 actions ordinaires, soit 10 % du flottant de 17 919 842 actions ordinaires au 2 août 2023. À cette date, la Société détenait 34 005 873 actions ordinaires émises et en circulation.

Aux termes de son offre antérieure (l'« OPRCNA de 2022 »), la Société a obtenu de la TSX l'autorisation de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 1 896 079 actions ordinaires. Dans le cadre de l'OPRCNA de 2022, la Société a racheté au total 583 903 actions ordinaires au moyen d'opérations sur le marché libre effectuées par l'intermédiaire de la TSX ainsi que d'autres bourses désignées et/ou systèmes de négociation parallèles canadiens, à un cours moyen pondéré en fonction du volume de 13,44 $ par action ordinaire.

Dans le cadre de l'OPRCNA, tout rachat d'actions par Héroux-Devtek sera effectué par l'intermédiaire de la TSX ainsi que d'autres bourses désignées et/ou systèmes de négociation parallèles canadiens, au cours en vigueur, et les actions ordinaires ainsi achetées par la Société seront annulées. Héroux-Devtek déterminera le nombre d'actions qui pourront être rachetées et le moment où elle les rachètera. Ces rachats seront effectués conformément aux règles et politiques de la TSX.

Héroux-Devtek croit que l'OPRCNA représente une méthode flexible pour optimiser la répartition du capital de la Société et offrir une valeur immédiate aux actionnaires sans compromettre la capacité de la Société à poursuivre ses initiatives de croissance futures.

Au cours du dernier semestre écoulé, la moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires de Héroux-Devtek à la TSX était de 24 639 actions ordinaires. Par conséquent, conformément aux politiques de la TSX, Héroux-Devtek aura le droit de racheter, dans le cadre de l'OPRCNA, au cours d'un même jour de bourse, un nombre maximal de 6 159 actions ordinaires, soit 25 % du volume de transactions quotidien moyen. De plus, la Société aura le droit, une fois par semaine civile, d'effectuer un achat en bloc (au sens donné à ce terme dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions qui n'appartiennent pas, directement ou indirectement, aux initiés de Héroux-Devtek, conformément aux politiques de la TSX. Héroux-Devtek financera les rachats au moyen de ses liquidités disponibles.

En ce qui concerne l'OPRCNA, Héroux-Devtek a conclu un programme de rachat d'actions automatique (« PRAA ») visant à faciliter les acquisitions à des moments où la Société ne serait normalement pas active dans le marché en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction des opérations qu'elle s'impose elle-même.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, le présent communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne les éventuels rachats par la Société de ses actions ordinaires.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Elles ne constituent pas des garanties du rendement ou des événements futurs et le lecteur doit prendre garde à ne pas s'y fier indûment. Rien ne garantit que la Société rachète ses actions ordinaires, en tout ou en partie, dans le cadre de l'OPRCNA.

En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » de la section Renseignements supplémentaires du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2023 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses. Les déclarations prospectives susmentionnées reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué de presse et pourraient changer après cette date. Héroux-Devtek nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, à moins qu'elle n'y soit tenue en vertu de la loi.

À PROPOS DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 61 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

