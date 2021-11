LONGUEUIL, QC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente de gré à gré avec 2945-0228 Québec inc. (« 2945 »), une société contrôlée par M. Gilles Labbé, président exécutif du conseil d'administration de Héroux-Devtek, pour le rachat aux fins d'annulation de 804 000 actions ordinaires de Héroux-Devtek au prix de 18,12 $ par action ordinaire, pour une contrepartie totale de 14 568 480 $.

Le prix de rachat représente un escompte de 2,0 % sur le cours de clôture des actions de la Société à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 19 novembre 2021.

Un comité spécial (le « comité spécial ») du conseil d'administration de Héroux-Devtek (le « conseil »), composé exclusivement d'administrateurs indépendants, a été créé dans le cadre du rachat d'actions. Après avoir consulté son conseiller juridique externe, Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. et son conseiller financier, la Banque Scotia, et après avoir reçu de la Banque Scotia un avis concernant le caractère équitable des modalités du rachat d'actions, le comité spécial a déterminé à l'unanimité que le rachat d'actions était dans l'intérêt supérieur de la Société et a recommandé au conseil de l'approuver.

À la suite de la recommandation du comité spécial, le rachat d'actions a également été approuvé à l'unanimité par le conseil. Tous les administrateurs non indépendants, y compris M. Gilles Labbé, se sont abstenus de voter sur les questions relatives au rachat d'actions.

« Cette opération représente une excellente occasion de racheter et d'annuler un bloc important d'actions à escompte, générant ainsi de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré Louis Morin, administrateur et président du comité spécial.

L'opération de rachat d'actions est conclue par M. Gilles Labbé à des fins de planification successorale. Après sa réalisation, 34 993 294 actions ordinaires de l'émetteur demeureront émises et en circulation, et M. Gilles Labbé continuera de détenir, directement ou indirectement, 2 943 457 actions ordinaires, soit environ 8,41 % des actions émises et en circulation de l'émetteur, comparativement à environ 10,47 % immédiatement avant la réalisation de l'opération de rachat d'actions.

« Je suis très fier de la feuille de route de notre société, tant auprès des clients que des actionnaires, ainsi que de la résilience dont ont fait preuve nos gens au cours des vingt derniers mois, et je suis convaincu que le meilleur reste à venir », a déclaré M. Gilles Labbé. « Nos récentes annonces de contrats témoignent de la confiance du secteur envers Héroux-Devtek, et je reste déterminé à guider la Société alors qu'elle continue de jouer un rôle clé dans le secteur de l'aérospatiale, étant la troisième plus importante société de trains d'atterrissage au monde. » M. Labbé a également indiqué qu'il n'avait pas l'intention de céder d'autres actions ordinaires dans un proche avenir.

L'Autorité des marchés financiers a délivré à la Société une ordonnance de dispense des exigences de la partie 2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat le 19 novembre 2021 dans le cadre du rachat d'actions.

Le rachat d'actions sera effectué dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Héroux-Devtek annoncée le 20 mai 2021 et aura lieu à l'extérieur des installations de la TSX. En vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société est autorisée à racheter jusqu'à 2 412 279 actions ordinaires jusqu'à la première des dates suivantes : le 24 mai 2022 ou la date à laquelle la Société aura acquis le nombre maximal d'actions ordinaires permis en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités ou aura décidé de ne pas effectuer d'autres rachats pour annulation en vertu de cette offre. La TSX a approuvé une modification de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vertu de laquelle la Société est autorisée à procéder à des rachats en dehors des installations de la TSX suivant des conventions de gré à gré conformément aux ordonnances d'exemption délivrées par les autorités en valeurs mobilières. En date du 19 novembre 2021, Héroux-Devtek avait racheté 1 096 761 actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Les renseignements concernant le rachat d'actions, y compris le nombre d'actions ordinaires achetées et le prix de rachat global versé, seront disponibles dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com après la réalisation de ce rachat. Héroux Devtek ne publiera pas de communiqué de presse supplémentaire pour annoncer la conclusion de ce rachat d'actions.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service du secteur de la défense et du secteur commercial. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États-Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des déclarations faites dans le présent communiqué pourraient constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut être liée aux perspectives futures et aux événements prévus, aux activités, à l'exploitation, au rendement financier, à la situation financière ou aux résultats financiers de Héroux-Devtek et, dans certains cas, elle peut être identifiée par l'emploi de termes ou d'expressions tels que « peut », « doit », « s'attend à », « planifie », « projette », « anticipe », « a l'intention de », « croit », « entend », « estime », « prédit », « prévoit », ou d'autres expressions similaires au sujet de questions qui ne sont pas des déclarations de fait. En particulier, dans le présent communiqué, les déclarations concernant la réalisation de la vente d'actions ordinaires détenues par 2945 à la Société constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés se basent sur certains facteurs et certaines hypothèses, qui, de l'avis de Héroux-Devtek, sont raisonnables en date des présentes. Bien que la direction croit que ces hypothèses se basent sur l'information dont dispose actuellement la Société, cette information pourrait être erronée. Il est impossible pour Héroux-Devtek de prévoir avec certitude les répercussions que l'incertitude économique actuelle pourrait avoir sur les résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient différer considérablement des prévisions actuelles de la direction. Le lecteur ne doit pas se fier indûment sur l'information prospective et ne devrait pas se fier à cette information à une autre date. Bien que la direction pourrait choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue et ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier cette information à un moment particulier, sauf lorsque la loi l'exige.

