LONGUEUIL, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) («Héroux-Devtek» ou la «Société»), fabricant international chef de file de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de sa facilité de crédit renouvelable de premier rang, consortiale et garantie ("facilité renouvelable") et de sa facilité d'emprunt à terme subordonné non garanti ("facilité d'emprunt à terme") avec le Fonds de solidarité FTQ.

La facilité renouvelable de 250 millions de dollars d'Héroux-Devtek a été amendée à un nouveau terme de 5 ans, soit jusqu'en juin 2026. Outre la prolongation de 18 mois, la clause accordéon, qui permettait à la société d'augmenter le crédit disponible de 100 millions de dollars sous réserve de l'approbation des prêteurs, a été augmentée à 200 millions de dollars. Banque Nationale Marchés Financiers a agi à titre d'arrangeur principal unique et teneur de livres pour le financement et la Banque Nationale du Canada a agi en tant qu'agent administratif.

De plus, la facilité d'emprunt à terme de 75 millions de dollars entièrement utilisée a été prolongée de trois ans pour une nouvelle échéance en septembre 2028.

Avec des liquidités disponibles totalisant 278 millions de dollars au 31 mars 2021, la clause accordéon permettrait à la Société de déployer près de 500 millions de dollars sans avoir à effectuer d'importants remboursements de capital avant juin 2026.

« Ces nouvelles ententes témoignent du soutien de nos partenaires financiers vis-à-vis notre plan stratégique et je tiens à les remercier pour leur engagement. Les renouvellements de nos facilités de crédit viennent renforcer notre position financière et nous procurent une grande flexibilité pour saisir les opportunités de croissance, » a déclaré Stéphane Arsenault, Vice-président et chef de la direction financière de Héroux-Devtek.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

