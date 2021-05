LONGUEUIL, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) («Héroux-Devtek» ou la «Société»), fabricant international chef de file de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est fait octroyer un contrat pluriannuel de Dassault Aviation pour concevoir, développer et fabriquer le système de train d'atterrissage du nouveau Falcon 10X. Le contrat implique également la fourniture de pièces de rechange et de services après-vente pour la durée intégrale du programme.

« Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par Dassault pour fournir le train d'atterrissage du nouveau Falcon 10X, à la suite de notre bonne performance dans le cadre du programme Falcon 6X. Nous sommes impatients de démontrer une fois de plus notre expertise et nos compétences de renommée internationale en matière de conception et de développement de trains d'atterrissage. Nous avons confiance en la capacité de Dassault à maîtriser les nouvelles technologies et à réussir dans ce marché spécialisé sur le long terme. La signature de ce contrat permettra également à Héroux-Devtek de sécuriser les emplois dans ses différentes usines de production », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

« Ce contrat réaffirme notre confiance en Héroux-Devtek. La réputation de nos Falcon est fondée sur leur capacité à opérer dans des conditions très difficiles. Le Falcon 10X sera à la hauteur de cette réputation. C'est l'une des raisons pour lesquelles le train d'atterrissage est pour nous un élément particulièrement important », a déclaré Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation.

Pour en savoir plus sur le Falcon 10X: www.dassaultfalcon.com.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

