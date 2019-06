Héroux-Devtek annonce l'acquisition de la société québécoise Alta Précision Inc.

LONGUEUIL, QC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), le troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition de toutes les actions en circulation de la société Alta Précision Inc., un fabricant de composantes de trains d'atterrissage de haute précision établi à Montréal, Québec. La transaction, qui est assujettie à des ajustements du prix d'achat, est évaluée à 23 millions de dollars et a été financée au moyen des facilités de crédit disponibles de la Société.

Héroux-Devtek, dont le siège social se situe à Longueuil, au Québec, compte 1 960 employés partout dans le monde, dont quelque 800 employés au Québec suite à l'acquisition d'Alta Précision. Héroux-Devtek s'est transformée depuis sa création en 1942, passant d'une petite entreprise de réparation et d'entretien à une société manufacturière de systèmes de trains d'atterrissage et d'actionnements d'envergure internationale fournissant des plateformes importantes comme celle de Boeing 777 et 777X. Grâce à cette acquisition, en plus de celles de CESA, Beaver et Tekalia annoncées au courant de la dernière année, la Société affirme son leadership à l'échelle mondiale.

« L'acquisition d'Alta Précision Inc. permet d'étendre notre gamme de produits destinés au secteur commercial en nous donnant accès à de nouveaux programmes et à du contenu supplémentaire sur des plateformes existantes. Elle possède également un carnet de commandes et la capacité manufacturière nécessaire afin de faire croître ses activités actuelles, a déclaré Martin Brassard, président et chef de l'exploitation de Héroux-Devtek. »

« Nous souhaitons la bienvenue aux employés d'Alta Précision Inc. ainsi qu'à son président Guillermo Alonso, qui se joignent à l'équipe grandissante d'Héroux-Devtek. Ensemble, nous avons confiance en notre capacité d'ajouter de la valeur aux activités d'Alta Précision Inc. et de répondre à la demande croissante pour nos trains d'atterrissage, a ajouté Martin Brassard. »

« Nous sommes enchantés de nous joindre à Héroux-Devtek, un fabricant de trains d'atterrissage reconnu au sein de l'industrie aérospatiale mondiale. Avec sa clientèle grandissante en Amérique du Nord et en Europe, nous sommes en mesure de jouer un rôle important dans l'accélération de la croissance de la Société, a affirmé Guillermo Alonso, président d'Alta Précision Inc. »

Fondée en 1980, Alta Précision Inc. est une société fermée exploitant une installation de 72 000 pieds carrés à la fine pointe de la technologie située à Montréal, au Québec. Le chiffre d'affaires annuel de la société est d'environ 18 millions de dollars et elle emploie 110 personnes hautement qualifiées. Alta Précision Inc. fabrique des composantes complexes de trains d'atterrissage pour d'importants clients tels qu'Embraer, Safran, Liebherr et l'armée de l'air américaine. Le carnet de commandes bien garni d'Alta Précision Inc. comprend principalement des composantes et assemblés de trains d'atterrissage d'avions commerciaux pour les programmes E-2 et Airbus A-220 et pour le Boeing 787 et le Airbus A‑350, deux plateformes commerciales récentes et en croissance.

Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques des commandes de vol, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 50 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

