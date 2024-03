Une entente pluriannuelle rehausse l'intérêt à l'égard des sports électroniques grâce à des expériences de pari innovantes

COPENHAGUE, Danemark, 16 mars 2024 /CNW/ - Heroic , l'organisation de sports électroniques pour l'avenir, est ravie d'annoncer un partenariat historique avec Thunderpick , la principale plateforme de paris cryptographiques en ligne. Cette entente pluriannuelle positionne Thunderpick comme commanditaire exclusif mondial de paris pour les équipes CS2, Dota 2 et Sim Racing de Heroic, et souligne l'ambition commune des deux organisations de révolutionner l'intérêt des amateurs dans le domaine des sports électroniques.

Heroic Partners s’associe à Thunderpick en tant que commanditaire mondial exclusif de paris avec plusieurs équipes (PRNewsfoto/Thunderpick)

Ce partenariat fait suite à l'annonce récente du Championnat du monde Thunderpick 2024 , organisé par la marque du même nom et doté d'une cagnotte de 1 million de dollars, dans lequel Heroic sera également en en compétition. Thunderpick soutiendra également Heroic lors des tournois CS2 PGL Major ce mois-ci, et DOTA2 ESL One de Birmingham en avril, pour lesquelles ils ont déjà assuré leur qualification.

« Le partenariat avec Heroic, une équipe reconnue pour son leadership et son succès reflété par divers titres dans le domaine des sports électroniques, est une étape importante pour Thunderpick », a déclaré Kelly Sanders, chef de la stratégie chez Thunderpick. « Nous avons hâte de soutenir le parcours de Heroic, de les encourager lors du Championnat du monde Thunderpick 2024 et de réaliser ensemble des innovations géniales dans le domaine des sports électroniques. »

La collaboration entre Heroic et Thunderpick est plus qu'une commandite; c'est une fusion de passion, d'innovation, et une quête incessante visant à améliorer le paysage des sports électroniques. Les amateurs de Heroic peuvent s'attendre à des activités intéressantes, à du contenu exclusif, à du marchandisage super et à des occasions uniques de tisser des liens avec leur équipe préférée comme jamais auparavant.

Pour de plus amples renseignements sur Heroic et le partenariat, visitez : heroic.gg

Pour en savoir plus sur Thunderpick et sa plateforme de paris de premier plan, visitez : thunderpick.io

À propos de Thunderpick :

Créée par des joueurs pour des joueurs, Thunderpick est une plateforme de paris de sports électroniques de premier plan qui offre une vaste sélection d'événements et de marchés sur lesquels on peut parier et que l'on peut regarder grâce à des émissions en direct de grande qualité. Grâce à une technologie de pointe, la plateforme exclusivement cryptographique de Thunderpick offre des solutions de paiement rapides, faciles et gratuites, une prime de bienvenue importante pour les nouveaux utilisateurs, ainsi que divers cadeaux et concours, afin d'offrir une valeur électrisante aux joueurs.

CONTACT : [email protected]

À propos de Heroic :

Heroic est une organisation de premier plan dans le domaine des sports électroniques, avec des équipes d'élite en compétition dans les plus hauts niveaux de CS2, DOTA2, Fortnite et Sim Racing. Enracinée dans l'héritage nordique, l'organisation a transcendé les frontières régionales pour devenir un moteur au sein de la communauté internationale des sports électroniques. Au-delà de ses réalisations en matière de compétition, Heroic est reconnue pour son ton distinctif, pour forger des interactions communautaires étroites et pour son sens de l'humour, inspirant, divertissant et unissant des millions de personnes dans le monde entier grâce à des récits et à la création de contenu.

CONTACT : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2364059/Thunderpick_Players.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147950/thunderpick_esports_betting_logo_Logo.jpg

SOURCE Thunderpick