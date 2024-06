Le tournoi donne aux joueurs amateurs CS2 l'occasion de rivaliser avec des professionnels et de gagner leur part de 17 500 $

NEW YORK, 13 juin 2024 /CNW/ - Thunderpick , la principale plateforme de paris cryptographiques en ligne et l'organisation de sports électroniques de premier plan HEROIC, ont annoncé aujourd'hui le lancement du tournoi Thunderpick Path to the Pros. Ce tournoi donne l'occasion aux joueurs et aux amateurs passionnés de Counter-Strike 2 (CS2) de faire l'expérience de jeux de compétition comme les professionnels, qu'ils rassemblent des amis pour s'amuser ou qu'ils visent à se faire connaître dans le monde de la compétition CS2.

Thunderpick et HEROIC lancent le tournoi Counter-Strike 2 Path to the Pros

Path to the Pros sera divisé en deux ligues : une pour les amateurs (les nuls) et une pour les joueurs expérimentés. Commençant le 6 juillet et se terminant en octobre, l'horaire comprend des matchs bihebdomadaires le samedi, avec 16 qualifications divisées en niveaux FACEIT 1-7 et 8-10. Les joueurs peuvent obtenir leur place dans l'événement principal en démontrant leurs compétences et en gagnant leur ligue. Certains des influenceurs de Thunderpick, dont Jake Lucky et FlickFlops, s'associent pour créer une équipe. Diverses étapes du tournoi seront diffusées en direct.

Les participants se disputeront un lot de 17 500 $ et auront l'occasion unique de se mesurer à HEROIC. Tout au long du tournoi, Thunderpick et HEROIC annonceront des cadeaux supplémentaires, dont une peau de 500 $. L'événement principal, qui aura lieu à la fin de l'année, sera un tournoi en ligne produit par des professionnels et mettant en vedette 16 équipes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires d'HEROIC pour offrir le tournoi Thunderpick Path to the Pros à l'ensemble de la communauté des joueurs, a déclaré Kelly Sanders, chef de la stratégie chez Thunderpick. Cet événement offre une occasion incroyable aux joueurs CS2 de tous les niveaux de compétitionner et d'avoir la chance de se mesurer à des équipes de premier plan. »

Pour en savoir plus, consultez le site Web du tournoi et notre soutien Discord .

À propos de Thunderpick :

Créée par des joueurs pour des joueurs, Thunderpick est une plateforme de paris de sports électroniques de premier plan qui offre une vaste sélection d'événements et de marchés sur lesquels on peut parier et que l'on peut regarder grâce à des diffusions en direct de grande qualité. Grâce à une technologie de pointe mondiale, la plateforme exclusivement cryptographique de Thunderpick offre des solutions de paiement rapides, faciles et gratuites, une prime de bienvenue importante pour les nouveaux utilisateurs, ainsi que divers cadeaux et concours, afin d'offrir une valeur électrisante aux joueurs.

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]

À propos d'HEROIC :

HEROIC est une organisation de premier plan dans le domaine des sports électroniques, avec des équipes d'élite en compétition dans les plus hauts niveaux de CS2, DOTA2, Fortnite et Sim Racing. Enracinée dans l'héritage nordique, l'organisation a transcendé les frontières régionales pour devenir un moteur au sein de la communauté internationale des sports électroniques. Au-delà de ses réalisations en matière de compétition, HEROIC est reconnue pour son ton distinctif, pour forger des interactions communautaires étroites et pour son sens de l'humour, inspirant, divertissant et unissant des millions de personnes dans le monde entier grâce à des récits et à la création de contenu.

PERSONNE-RESSOURCE: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2434987/Thunderpick_Path_to_the_Pros.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147950/4754252/thunderpick_esports_betting_logo_Logo.jpg

SOURCE Thunderpick